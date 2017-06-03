Посадка Маттиаса Руста на Красной площади. Кто организатор этого полёта

Прошло 30 лет со дня легендарной посадки Маттиаса Руста на Красной площади. Анекдоты об этом случае ходят в народе до сих пор. Мы расскажем все в подробностях о том незабываемом полете. Кто организовал скандальное путешествие, как немецкий юноша «обезглавил» советскую армию, как гибель корейского «Боинга» спасла жизнь воздушному нарушителю – все это в очередном выпуске.