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Посадка Маттиаса Руста на Красной площади. Кто организатор этого полёта

13:37. 3 июня 2017 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал:

Прошло 30 лет со дня легендарной посадки Маттиаса Руста на Красной площади. Анекдоты об этом случае ходят в народе до сих пор. Мы расскажем все в подробностях о том незабываемом полете. Кто организовал скандальное путешествие, как немецкий юноша «обезглавил» советскую армию, как гибель корейского «Боинга» спасла жизнь воздушному нарушителю – все это в очередном выпуске.

Метки: красная площадь, маттиас руст
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