Отличия иностранных станков от российских

Вчера узнал массу интересных вещей об отечественных станках. Мы с вами таки были правы — один современный станок действительно заменяет сотню-другую простых токарных и сверлильных станков. А вот по поводу открытия в Ульяновске завода компании DMG-Mori наша радость была, увы, преждевременной…

После очередного дня ПМЭФ я разговорился с Сергеем Недорослевым, президентом СТАНа, крупнейшего станкостроительного холдинга в России. Вот некоторые выводы, которые я сделал по итогам беседы:

1. Современный станок — это внушительный механизм размером с небольшой дом. Если раньше в цеху работали в три смены полтысячи рабочих, делая каждый по одной простой операции на ручных токарных и фрезерных станках, то теперь сложные детали автоматически вытачиваются на одном большом станке.

Кстати, так как работает робот, каждая деталь получается ровно такой же, как и предыдущая. Это весьма благотворно сказывается на качестве изделий.

2. Проблема со старением советских кадров более не актуальна. Токари и фрезеровщики шестого разряда, от навыков которых зачастую критично зависел весь производственный процесс, уступили место молодым инженерам, умеющим настраивать современные большие станки.

Впрочем, теперь появилась новая проблема: проблема рабочих, для которых на новых производствах больше нет места.

3. У иностранных станков есть значительное преимущество перед отечественными. Если отечественные производители контролируются фискальными органами довольно плотно, то при покупке зарубежного оборудования можно легко получить откат, размеры которого иногда превышают исходную стоимость станка.

Угадайте, как будет относиться к отечественным станкам менеджер, привыкший получать от иностранцев значительные откаты? Что этот менеджер будет говорить о качестве отечественных станков?

4. В реальности ломаются все станки — и японские, и немецкие, и даже русские. Но если русские станки можно починить быстро, зачастую в течение суток, то запчасти к иностранному оборудованию приходится иногда ждать месяцами.

5. В 2013 году Правительство прямо запретило закупку оборонными предприятиями иностранных станков, у которых есть отечественный аналог:

После этого иностранные производители — такие как DMG-Mori, например — начали открывать производства в России. Подводный камень тут в том, что главное в станках — это разрабатывающие станки инженеры, а локализуется в России только производство станков по готовым уже чертежам.

Это не очень хорошо, ибо иностранные монстры наверняка постараются задушить отечественного производителя, выставляя на тендерах заниженные цены на свою продукцию.

6. Ещё раз по поводу рабочей силы. Хоть современный станок и уничтожает несколько сотен рабочих мест токарей и фрезеровщиков, однако он же создаёт большое количество рабочих мест там, где этот станок разрабатывается и производится. Это рабочие места проектирующих станки инженеров-конструкторов, например.

В итоге, впрочем, рабочих мест всё равно становится меньше, что приводит как к увеличению производительности труда, так и к повышению уровня безработицы. Роботы продолжают медленно отбирать работу у людей.

Подведу итог

Станкостроение в России развивается довольно бодрыми темпами. Однако врождённая хищность наших друзей и партнёров из развитых капстран заставляет их предпринимать шаги по полному захвату российского рынка станков. Государству и отечественным станкостроителям придётся приложить немало усилий, чтобы защитить отрасль от захватчиков.