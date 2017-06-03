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Откровения украинской Маруси

12:20. 3 июня 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

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Новые трактовки, женский взгляд на Донбасс? Нет, очередное самовосхваление с упором на национализм. По словам упертой майдановки и сторонницы «Правого сектора» на Украине руководителя инструкторского подразделения «Марусині ведмеді» ЗСУ Маруси Звиробий, Москва не ожидала патриотического подъема среди простых украинцев в связи с началом агрессии на Донбассе. Полагаю, дальнейший ход ее мыслей ясен.

«Я не знаю, как они вообще просчитывают наш народ. Есть ли у них там в расчетах, что наш народ немного отличается от ихнего? Что там, где они свой ОМОН заводят, россияне разбегаются, а когда «Беркут» заводят украинцам, то они на него сбегаются. Тоже самое касается и войны. Мне кажется, что они просчитались по поводу того, как будет действовать наш народ, когда начался Донбасс, когда началось волонтерство».

Да, вот такие они храбрые вояки-правосеки. И на «Беркут» грудью пойдут, и на Донбассе мирных селян в расход пустят и все во имя Незалежной, во имя своей нацистской идеологии. В одном я только с ней согласна: наши с ней народы отличаются. Нормальные украинцы не видят в России врага, не пытаются обелить убийц, уничтожающих население народных республик.

И, самое главное, задаются вопросом, а идет ли война с Россией, если в стране даже военное положение не объявлено? Националистам нравится использовать словосочетания «агрессия России», «блицкриг на Донбассе», «российские войска», да вот только ни одного факта военного вмешательства России в ситуацию на юго-востоке Киев до сих пор не может представить.

И как, интересно, мог «враг подрастеряться» или же «борзо и победоносно» пройтись по Донбассу, если руководство России придерживается норм международного права и уважает суверенитет Украины? Болтать можно долго и со вкусом, но попробуйте доказать свои утверждения. Вот  с этим уже проблема… Звиробий остается только упирать на мотивацию, патриотизм и повторять сказки киевского руководства и кураторов от «ПС».

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И ведь Звиробий сама же признает, что сейчас ВСУ испытывают кадровые проблемы с идеологически мотивированным и образованным пополнением. Куда же делись все идеологически «подкованные»?

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Вот этим она и занимается, пытаясь «создать» новый тип бойца и более боеспособную армию Украины. Амбициозная дамочка, записавшая в враги народные республики и «беркутовцев». Неинтересно стало бизнесом заниматься, потянуло на майдан, шины пожечь, оружие в руки взять…

Интересные все же персонажи «родились» на Украине после событий 2014 года. Национализм в них прет со всех дыр, идут поиски отличий от России, яро ненавидят все то, что сближало наши страны в прошлом. Живут одним моментом, не думая, по сути, о будущем, когда их потомкам придется расхлебывать ту кашу, что они заварили в угаре.

Громкие слова о патриотизме делают все происходящее в стране еще более жалким и нелепым. Борьба с сепаратизмом и терроризмом? Нет, борьба против людей, защищающих свое право на жизнь, родную речь, на выбор органов власти. Да, Донбасс не удался, и патриотизм тому виной. Вот только не нацизм «марусь», а истинная любовь к родине и своему народу.

 

Метки: армия украины, днр | лнр, национализм, новости украины, россия / украина
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