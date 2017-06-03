Наркотизация Донбасса: Киеву не победить, так на дурь подсадить?

Народные республики, с оружием в руках отстаивающие свою свободу от Киева, столкнулись с новой напастью. Гуманист Порошенко на пару с такими же нелюдями решил оболванить молодежь непокорных территорией, сделать из них наркозависимых, покорных чужой воле, болванчиков. Теперь не только атаки ВСУ отражать приходится, но и перехватывать наркокурьеров. Поставки масштабные, работы для МВД ЛНР хватает.

Глава МВД ЛНР Игорь Корнет поделился информацией о том, что правоохранителями уже собран колоссальный массив информации, анализ которой позволил сделать вывод, что украинские власти ведут планомерную войну против ЛДНР. Наркотизация населения, в первую очередь, молодежи, получила системный характер.

Наркоторговцы, которые были захвачены по завершении операции «Мак» уже дали показания, что перед ними были поставлены четкие задачи: поставлять в ЛНР наркотики и вербовать наркодилеров. Эту информацию подтвердили задержанные диверсанты из 8-го полка спецназа ГУР Украины.

Сеть по изготовлению и поставкам наркоты в ЛНР была создана под личным руководством и.о. начальника райотдела Нацполиции Марковского района Луганской области Мартынюком, как сообщили оперативники МВД ЛНР. Кураторы засели в СБУ, активное участие принимают и военнослужащие.

На территориях Луганской области, подконтрольной Киеву, эта деятельность приобрела широкий размах. В «игре» участвует и глава военно-гражданской администрации Марковского района Юрий Гарбуз. Киев любым способом желает сломить дух населения народных республик, наплевав на человеческие жизни. За такие преступления не только национальные суды карают, но и международные. Но Донбасс для Киева вне правового поля?

С другой стороны, а кто для Киева в правовом поле? После развала Союза Украина захлебнулась в наркотическом дурмане: ширялись все, причем на кокаин с героином денег не хватало, потому варили дрянь из медпрепаратов (в том числе эфедрина), мак собирали, и пр. Торговцы еще в 2011 году говорили, что легкие наркотики крышевала милиция, тяжелые – СБУ.

Прибыльный бизнес для силовиков. Отказаться от этой практики они не захотели, решив включить в зону своих интересов территории народных республик на Донбассе, считая, что они «вне Украины», значит, твори, что хочешь, если сможешь. Уголовного наказания не будет, наоборот, еще и в патриоты запишут, если идеологическую базу под свои деяния подогнать.

Справедливости ради хочу отметить, что Украина не только Донбасса желает отравить этим ядом, но всех, кто попадется в сети наркоторговцев. Президент России Владимир Путин не так давно заявил, что преступные группировки из Украины стали одними из основных поставщиков синтетических наркотиков в Россию. Они даже обогнали по объему поставок Китай.

Теперь объяснение найдено: преступники действуют под прикрытием полиции и украинских властей. Порошенко не к демократии страну обратил, а превратил в вонючий притон для наркоманов, заливающий этой грязью соседние страны, а не только Донбасс. Вот и методы для «покорения» ЛДНР были выбраны соответствующие – отравить и заработать.

О чем с такими уродами России разговаривать на минских встречах «нормандской четверки»? По ним и Нюрнберг рыдает крокодиловыми слезами, и прочие судебные инстанции скучают. В России же с торговцами наркотой с Украины не церемонятся. В феврале этого года 47 украинцев задержали в рамках дела о международном наркосиндикате под вопли МВД Украины, уверявших, что они стали жертвами торговцев людьми. Вероятно, на Украине такие проныры в цене: товар сбывать нужно, а рук не хватает?