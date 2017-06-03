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Мечта Болгарии сбылась: в Софии открылась первая российская военная база

17:25. 3 июня 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

В Софии открылась первая российская военно-воздушная база ВКС.

На одном кадре развиваются знамя Победы, а также флаги Болгарии и России.

Для многих неравнодушных болгар, а также противников НАТО, это была мечта.

Сделать это удалось благодаря усилиям гражданского движения «Друзья России и Православного мира», которые предоставили землю для базы.

Также тут будет построен первый болгаро-русский храм «Святого Ивана Рильского», покровителя всех болгар.

Источник: news-front.info

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