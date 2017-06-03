Мечта Болгарии сбылась: в Софии открылась первая российская военная база
17:25. 3 июня 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Софии открылась первая российская военно-воздушная база ВКС.
На одном кадре развиваются знамя Победы, а также флаги Болгарии и России.
Для многих неравнодушных болгар, а также противников НАТО, это была мечта.
Сделать это удалось благодаря усилиям гражданского движения «Друзья России и Православного мира», которые предоставили землю для базы.
Также тут будет построен первый болгаро-русский храм «Святого Ивана Рильского», покровителя всех болгар.
Источник: news-front.info