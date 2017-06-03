Либералы пытаются создать свой контур управления

Выветриваясь из власти вместе с ельцинизмом, прозападные либералы «открыли для себя», что у них нет никаких электоральных перспектив. И тогда они стали думать о новом плане захвата власти и ликвидации русского мира. Среди множества вариантов (среди которых дворцовый переворот, организация экономического хаоса путём саботажа, внутренний саботаж через своих агентов в правительстве и т.п.) либералы, по всей видимости, выбрали главный, который отчаянно пытаются реализовать.

Поскольку прозападные либералы в России губят и власть, и народ, они исчерпали легковерие как народа, так и власти. В 80-е они были с народом против власти, в 90-е с властью против народа, но в итоге инстинкт самосохранения институтов как гражданского общества так и государственной иерархии стал их с гноем выдавливать, словно чужеродную занозу (которой они и являются). Понятно, что народу с ними не жить, а власти с ними не быть: жуки-древоточцы одинаково точат и столпы дворцов и стены убогих хижин…

Основными инструментами для такого перехвата являются ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ власти, ПРИВАТИЗАЦИЯ госсобственности и ставка на ВЛАСТЬ СУДОВ.

Именно это (циничное, но здравое) начало стоит за идиотскими с виду высказываниями статусных фигур западенчества в РФ. Например, А. Кудрин, не только поддерживает любую приватизацию, но особенно поддерживает нелепейшую из всех возможных: приватизацию в сырьевом секторе.

- Нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7−8 лет. Там не нужно нам сегодня государственных компаний. Государственный статус скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект — заявил Кудрин на ПМЭФ. По мнению Кудрина, энергетический сектор российской экономики способен и должен самостоятельно, без участия государства, решать свои проблемы.

Конечно, на первый взгляд, заявление идиотское, заявление человека, который не слышал о том, что нефть в Норвегии, страны с самым высоким уровнем жизни в мире, добывает монопольно государственная нефтяная компания. И уж тем более не понимающего, что природные дары – национальное достояние, ибо оплачивается труд, а в природных дарах нет человеческого труда.

На самом деле здесь явно лоббируется попытка растащить Россию по кускам и долям, свести понятие «государство» и «суверенитет» к набору защищённых товарных знаков, вроде герба, флага, гимна и т.п. В нашем понимании государство – это все его жители, и все дары всей его территории. В понимании кудриных государство – это отдельно стоящий на отшибе дом клоунов, владеющих рядом символических предметов. Этих клоунов можно даже и всенародно избрать – ибо они всё равно ничего не решают и ничем существенным не распоряжаются.

А потому предвыборные свары между претендентами на роль патентованного главклоуна не перерастут в гражданскую войну, не выйдут за рамки стрельбы из водяных пистолетов и рубки надувными саблями. Потому что – давайте понимать – если два не подставных и не договорившихся между собой заранее претендента реально сойдутся в борьбе за реальную власть – клоунадой дело не обойдётся, баррикады и резня, уличные бои – гарантированы[1]…

Если всерьёз последовать совету Григория Явлинского «Власть нужно менять регулярно»[2] – то мы (как на Украине) будем иметь регулярные гражданские войны (самая жестокая форма войны). Конечно, если речь действительно идёт о ВЛАСТИ, распределяющей все блага и собственность, а не о клоунах, единственная работа которых – прикрывать настоящую, реальную власть. Таких клоунов можно выгонять за дверь и на час, и через час – без них ничего не изменится, как, впрочем, ничего не изменится и с ними.

План Кудрина (а до него Е.Гайдара[3]) заключается в том, чтобы раздробить государство Российское на крупные, мелкие и сверхмелкие кусочки, над каждым из которых будет собственная власть. Верховная же власть окажется сперва в положении «императора без империи», как император Священной Римской Империи в средние века, а после будет упразднена за ненадобностью и бессилием – как отменил Священную Римскую Империю завоеватель Наполеон.

Зависимость любого государства, как самоуправляемой территории, от природного сырья всегда критическая, а уж современной РФ – вдвойне и втройне критическая.

Если бы удалось по плану Кудрина создать «энергетический сектор российской экономики, который самостоятельно, без участия государства, решает свои проблемы» – то уже никому не важно было бы, что там вякает Кремль и какова позиция Кремля.

Ибо в ведении Кремля остались бы лишь отрасли убыточные, слабые, низкодоходные[4], и Кремль бы значил в мире не больше, чем занятый мелочной политической проституцией голодранец-Киев.

Это – одна сторона вытеснения национальной властью суррогатными формами параллельного администрирования. Экономическая. Другая сторона – административная. Если поверхностно анализировать высказывания либерального прозападного лобби, то вам покажется, будто оно сошло с ума на теме НЕЗАВИСИМОГО СУДА.

Основатель партии «ЯБЛОКО», председатель ее Федерального политического комитета Григорий Явлинский твердит из раза в раз: «Важнейшие цели – неприкосновенность частной собственности, реально независимая судебная система». При этом проговаривается: «Дальше повалится все подряд — и государства не будет»[5].

«Всем нужны неприкосновенность собственности, независимый суд, нормальная медицина, нормальная школа». «Очевидно, что нужен суд независимый, собственность»[6].



«…Независимый суд, одинаковый для всех закон, защита прав людей, неприкосновенность собственности»[7].

Григорий Явлинский. Политик, экономист, кандидат в президенты РФ: «Стратегия Путина умалчивает о справедливом суде или независимых институтах»[8].



Но это же абсурд! – воскликнет читатель. Предписывать суду быть справедливым – всё равно, что напоминать сердцу биться! Пока сердце стучит – предписания излишни, а когда остановилось – предписания не помогут!



Но Григорий Явлинский не унимается: «– Нет независимого суда. Не исполняются законы. Война на Украине. … Я категорически против этой системы. Я борюсь с ней всю свою жизнь»[9]. «Если Государственная дума в нынешних условиях… потребует, чтобы были независимые суды, прямо Англия будет»[10].



Вы знаете, что потешаться над психическими расстройствами Григория Алексеевича Явлинского – любимая забава в нашей редакции ЭиМ. Но он не один такой. Они все такие. Они просто достали со своими «независимыми судами» – притом, что ни один не объясняет – что это вообще такое…



Навальный; Нам нужны независимые суды[11]… «Нам нужны независимые суды и честные выборы. Присоединяйся, если тебе не все равно».



Дмитрий Гудков: …надо бороться не с богатыми, а нужно менять систему. … Если бы суд сделали независимым»[12].



Лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. «СП»: «Отсутствие независимого суда – одно из основных препятствий для экономического развития страны»[13].



Он же: «Человечество не придумало ничего лучше, чем кристально честные выборы, свободную прессу, независимые суды. Необходимо вернуться к выборам губернаторов, законодательно запретить цензуру»[14].



Радио «Свобода»: «Мы все знаем, что нужен независимый суд, но далеко не все знают, как это сделать»[15].



Леонид Млечин: (Новая газета): «Исторический опыт показывает: успех в борьбе с террором приносит не закручивание гаек, а политические реформы, независимый суд и профессионалы в полиции»[16].



Борис Вишневский: «…большего ужаса, чем независимый суд, для Единой России не существует»[17].



Он же: «нужен независимый суд, чтоб адекватно оценивать преступление»[18].

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Ну чего им дался этот независимый суд? От кого он будет независимым? От национальной власти? Чтобы мог отменять её решения, заставлять её делать, чего она не хочет, при желании – вовсе её свергнуть и назначить новую?

Нам засыпают в уши бредовейшие заявления – мол, чиновник подвержен коррупции, а вот судья – нет… Почему? Он что, не чиновник, не должностное лицо? Кто сказал, что судья не может брать взятки? Что помешает ему брать взятки, если он независимый даже от самого верховного правителя?

Никакой, даже самой поверхностной критики такая теория не выдерживает. Зачем же она тогда нужна? Только с одной целью: либералы надеются воспользоваться запутанной процедурой назначения судей, взять её в свои руки, назначить в судьи себя – и встать над всенародно избранными органами власти.

Так лозунг «независимого суда», повторяемого либералами, как попугаями, видимо, с одной для всех заокеанской методички – это попытка захвата власти либеральным кланом в обход процедуры выборов и параллельно верховной власти.

На самом деле любой вменяемый человек понимает: не может быть суд независим от верховного правителя.

Иначе он превратится в самостийную банду и столкнёт общество в пучину гражданской войны.

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Отсюда мы выходим к общей теории права – которая в РФ в развале, как и все прочие отрасли знания.

Например, никто не акцентирует внимание правоведов на том, что Закон – по сути его, есть исполнение воли хозяина в отсутствии хозяина. Если я делаю, как я хочу – то это мой произвол. Если я делаю, как вы хотите – то это ваш произвол. Если никто из нас не делает, как нам вздумается, а делает, как предписано, то мы выполняем волю хозяина, которого временно нет среди нас…

Это очевидно. Как очевидно и то, что хозяин отсутствует временно, по ситуации, что его не может ВООБЩЕ НЕ БЫТЬ, он не может испарится, исчезнуть насовсем. Потому что – это же очевидно! – закон только его тень, его записка слугам.

Исполняя закон, мы исполняем не свою, а чью-то волю. Чью же? Кто нам пишет эти записки, получая которые, мы «берём под козырёк»?

Испокон веков эту роль выполнял царь, император, генсек. Он был источником права – не в силу деспотизма характера, а в силу того, что у права должен быть источник. На современном Западе примерно с XIX века роль верховного арбитра присвоила себе правящая масонерия.

Говоря об источнике закона, мы говорим не о том, кто его написал или распечатал. Теоретически любой может написать текст, как любой может работать в типографии. Источник закона – это не составитель его текста, а питающий норму своим могуществом. Он утверждает закон, награждает за исполнение (есть чем), наказывает за несоблюдение (имеет силу для этого).

Может ли закон существовать сам по себе, в отрыве от верховного правителя – царя, императора, генсека, председателя высшей масонской ложи? Нет. Это тоже совершенно очевидно.

Если я не своевольничаю – то выполняю чужую волю. Чью? Выполнять волю лица, которого не существует – это же психическое расстройство!

Сам по себе закон – это текст на бумажке. У него нет рук, чтобы карать, нет ног, чтобы догонять нарушителя, нет сабли, чтобы рубить непокорные головы. Закон, не обеспеченный силой, можно просто игнорировать. А можно пойти и другим путём: не игнорировать, не выбрасывать, а толковать в свою пользу.

Верховный правитель является верховным толкователем закона по конкретным случаям. Если нет толкователя, чьё мнение окончательно – тогда закон теряет смысл[19]: его каждый может трактовать и толковать, как вздумается, и в итоге его просто нет!

В римском праве это отражено в известном принципе "Roma locuta – causa finita" (Рим высказался – дело исчерпано).

Поэтому закон не существует сам по себе – он существует как воля правителя, и только до тех пор, пока правитель достаточно силён, чтобы настоять на своей воле. Нельзя поставить на одну доску Источник права и остальных граждан.

Закон же, оставшийся без обеспечивающего насилия – становится интересен только историкам. Как кодекс Хаммурапи или римские XII таблиц. Вы же понимаете, сегодня нет такого чудака, который выполнял бы требования Хаммурапи или великого индийского законодателя Ману.

Независимые суды – если они будут на самом деле независимы – поссорятся не только с верховной властью[20], но и друг с другом. Осознав, что они «круче» верховного правителя, судьи начнут выяснять – а кто круче в их собственной среде, ибо такова природа человеческая.

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Именно поэтому за лозунгом «независимого суда» (который, кстати, вступает в жёсткое противоречие с традиционно сопровождающим его лозунгом «неприкосновенности собственности»[21]) стоит не только вражеский умысел и вредительство со стороны врагов народа, но и бредовая, алогичная, антицивилизационная затея.

Суд должен быть справедлив, но этого нельзя прописать в законе (точнее, можно, но бессмысленно). Гарантией справедливости суда (и наказания судей в случае их несправедливости) выступает верховная власть, верховный правитель. Иной гарантии на Земле нет.

Нельзя предотвратить коррупцию в суде силами самого суда. Ведь (Теорема Гёделя) ничто не может служить основанием самого себя.

[1] В Каракасе, в Венесуэле, где сошлась в борьбе народная власть и проамериканские наймиты, сперва было что-то вроде латиноамериканского карнавала. Потом – поскольку речь идёт о РЕАЛЬНОЙ власти над ресурсами и благами страны, карнавал перешёл в побоище, пострадали более 60 человек. МИД РФ: Венесуэле грозит массовая война(30.05.2017), по ливийскому сценарию сожжен был дом Уго Чавеса. Далее были раскрыты множественные террористические ультраправые ячейки, протестующие оппозиционеры в ответ поймали и подожгли «чависта»… Речь идёт далеко уже не о «празднике выборов», на которых играет музыка и продают пирожные, ибо все знают, что на выборах ничего не решается, и потому все спокойны… [2] yabloko.ru›Публикации›2016/07/13 [3] В книге «Государство и эволюция», а потом и во многих других своих книгах Егор Гайдар главным тезисом сделал сумасшедшую задачу – «Как отделить собственность от власти». То есть Гайдар мечтал отделить власть от её смысла, предмета, сущности. Чем должна заниматься власть – если ей запретить распределять собственность? Вариантов много: хоровым пением, вышиванием крестиком, проповедями добронравия, путешествиями или ещё чем. Штука в том, что в любой случае, ОТДЕЛИВШИСЬ ОТ СОБСТВЕННОСТИ ОНА ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ВЛАСТЬЮ, ибо над чем же она будет властвовать? Чем владеть? И кому, зачем она в таком, отделённом от материальных благ виде, будет нужна? [4] Впрочем, дай волю Кудрину – он и эти отрасли приватизирует, так чтобы у государства ничего, кроме герба, флага и названия, не осталось бы в активе. [5] yavlinsky.ru›Новости›Григорий Явлинский [6] Явлинский: "Эту систему не исправить" | Радио Свобода svoboda.org›a/27359973.html [7] Прямая линия с Григорием Явлинским: Онлайн varlamov.ru›1953888.html [8] Эхо Москвы :: 2016 Возможно ли вернуть Россию на… echo.msk.ru›Передачи›Интервью›1896207-ec ho [9] sports.ru›Блоги›Заводной апельсин›Григорий Явлинский [10] sports.ru›Блоги›Заводной апельсин›Григорий Явлинский [11] facebook.com›navalny/posts/9364019597122 21 [12] Гудков — Особое мнение — Эхо Москвы… echo.msk.ru›programs/personalno/1990694-e cho/ [13] liveinternet.ru›Panzir56›post163287746 [14] qwas.ru›…sps…Gozman…ne…chestnye…nezavisi mye-sudy/ [15] svoboda.org›a/24538744.html [16] novayagazeta.ru›Леонид Млечин [17] zaks.ru›Новости›view/18527 [18] echo.msk.ru›Передачи›Интервью›1626954-ec ho [19] В 1907 году Л. Тихомиров писал: "Не выйдем мы из беспорядков и революций до тех пор, пока не станет всенародно ясно и практически неоспоримо – где верховная власть, где та сила, которая при разногласиях наших может сказать: "Roma locuta – causa finita" – потрудитесь все подчиниться, а если не подчинитесь – сотру с лица земли". Историк С. Ольденбург отвечал Тихомирову: «Манифест 3 июня отвечал на этот вопрос. После перечисления необходимых поправок к избирательному закону в нем говорилось: "Все эти изменения в порядке выборов не могут быть проведены обычным законодательным путем через ту Государственную Думу, состав коей признан Нами неудовлетворительным вследствие несовершенства способа избрания ее членов. Только Власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической Власти Русского царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым. От Господа Бога вручена Нам Власть Царская над народом Нашим, перед Престолом Его Мы дадим ответ за судьбы Державы Российской. В сознании этого черпаем Мы твердую решимость довести до конца начатое Нами великое дело преобразования России и даруем ей новый избирательный закон". [20] 5 февраля 1878 года террористка В.Засулич пришла на приём к Трепову и выстрелила в него из револьвера, тяжело ранив. Она была немедленно арестована, но на суде снискала симпатии присяжных заседателей. И хотя по закону за подобные преступления полагалось от 15 до 20 лет тюремного заключения, суд присяжных 12 апреля 1878 года… полностью оправдал Засулич!



Уже на второй день после оправдания в кабинете министра возникла служебная записка о необходимости упорядочения уголовных положений. Именным указом дела о вооружённом сопротивлении властям, нападении на чинов войска и полиции и вообще должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, если эти преступления сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением ран, увечий и пр., были переданы военному суду.

[21] Неприкосновенность собственности – есть её абсолютное неотчуждение, а независимый суд потому и независим, что может вынести любое решение. В том числе и решение о конфискации собственности. По свидетельству нобелевского лауреата Л. Котликоффа современные американские суды используют более 100 оснований для конфискации частной собственности, и по сути отменили право частной собственности, подменив его зависимостью от своей благосклонности.





А. Берберов

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