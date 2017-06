«Голодный крокодил» Порошенко и «щупальца Кремля»

В мире осталась незамеченной сенсация – на саммит G7 в Таормину на самом деле приехали лидеры не семи стран-участников, а восьми. Восьмой была Украина в лице Петра Порошенко. И если никто не увидел грузной фигуры украинского президента и его привычно мятого пиджака, это не означает, что его не было в кругу «семёрки». Был. Более того, именно Порошенко определял повестку дня саммита и раздавал задания. Ключевой посыл президента Украины: «Запад должен иметь в виду, что нормализация отношений с Москвой лежит через Киев». Япония, видимо, может не переживать – взор Порошенко обращён в сторону США, Канады и Европы. Или просто на Украине не в курсе, что Япония принадлежит не Западу, а Востоку.

Украинский президент решил дать ценные указания «Группе семи» лично, разразившись программной статьёй в брюссельской «дочке» американского издания Politico. Заголовок статьи достигает высокого пафоса: «G7 must face down Russia or suffer disaster» («G7 должны осадить Россию или пережить катастрофу»). Глава украинского государства додумался сочинить своё послание к «семёрке» в духе захватывающего триллера, определив Украину в центр мира и пригрозив этому миру бедствиями, если на Сицилии не придумают способа силой воздействовать на Россию. Только так, поскольку, по мнению Порошенко, «история учит нас тому, что мирное урегулирование не действует», а тем временем «щупальца Кремля подбираются к горлу ключевых столичных городов Европы и её трансатлантических союзников».

В этом месте Стивен Кинг зарыдал бы от зависти к писательскому таланту Порошенко. Себя Порошенко подаёт как современного Черчилля: тот, мол, в 1936 году предупреждал, что за эпохой откладывания важных дел наступит эпоха последствий, вот и я, украинский Черчиль, прошу G7 безотлагательно ударить по России. Иначе – «щупальца Кремля».

План Порошенко прост: если «семёрка» в курсе, что Россия ударит в ответ, то надо «пропорционально отреагировать». Чувствуете мощь стратегического замысла? Руководитель украинского государства всерьёз предлагает напасть на Россию, дождаться ответного удара и «реагировать». Так должна выглядеть война за центр мира – Украину, которая, как убеждает лидеров G7 Порошенко, является «основной целью российского возмездия за геополитический коллапс Советского Союза».

В некотором роде Порошенко отчитался перед партнёрами: он-то недавно уже ударил по России – приостановил доступ к социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте», теперь очередь за G7.

И если уж лидеры «семёрки» не отважатся на силовой сценарий, предложенный Порошенко, в отношении России (удар – ответ РФ – реакция на ответный удар), то есть альтернатива. Украина сама готова в одиночку воевать с россиянами, но эта война должна быть хорошо профинансирована. «Инвестируя в безопасность Украины, мы инвестируем в безопасность Европы и всего, что за её пределами», – провозгласил украинский президент. Это вам не банальное попрошайничество! Каждому должно быть ясно, что украинские солдаты и незаконные вооружённые формирования в Донбассе защищают и Шестой флот США, и бундесвер, и силы самообороны Японии. (Впрочем, японцы под вопросом, поскольку «украинские солдаты доказали, что они готовы отдать жизнь за защиту западных ценностей», а Страна восходящего солнца – на востоке). Но вот знали ли сами погибшие, что воюют они с Донбассом за западные ценности? Порошенко их назвал: свобода и демократия. Интересно, кто в Донецке или Луганске мешал жителю Львова или Киева быть свободным и голосовать на выборах? Все желающие после государственного переворота 2014 года совершенно свободно на демократических выборах под аплодисменты Запада выбрали себе Порошенко в президенты. Война в Донбассе нужна была Киеву на тот момент только для того, чтобы не проводить второго тура с участием другого, не менее достойного кандидата в президенты – Юлии Тимошенко. А теперь украинский президент жалуется G7, что ему пришлось положить в могилы тысячи людей из-за дефицита демократии?

«Только с позиции силы может быть достигнут мир и безопасность в долгосрочной перспективе. Это подразумевает под собой увеличение обороноспособности армии Украины…» – рекомендовал Порошенко «семёрке». Понять его можно: война приносит куда больший доход, чем конфеты, и даёт надежду остаться у власти ещё на срок. Особенно если это гипотетическая «война с Россией».

Выпрашивая у G7 «инвестиций» на продолжение военного конфликта с ДНР и ЛНР, Порошенко не забыл в каждой строчке пристроиться к «семёрке» восьмым хотя бы на словах. «Время работает против нас», «мы должны приложить руку» – смотрите, между Трампом и Мэй мелькнул знакомый мятый пиджак! Да вот же он, за спиной у Меркель, совсем рядом с Макроном! Не видите? А он есть! Восьмой участник G7 на короткой ноге со всеми семью лидерами, и это позволяет ему напоминать Западу о долгах перед Украиной. «Запад должен» – лейтмотив сочинённого Порошенко триллера о «щупальцах Кремля».

«Чем больше кормишь крокодила, тем голоднее он становится», – написал президент Украины в своём послании «семёрке». Правильно написал. Хотел зацепить Россию, а получилось – об Украине сказал. Ведь сколько нынешнюю украинскую власть ни корми – ей всё мало.

