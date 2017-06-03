Черногория «вляпалась» в НАТО

Черногория вступила в НАТО, точнее, вляпалась, по самое не хочу. Недружественный России Альянс вряд ли когда-нибудь найдет общий язык с Кремлем, как показала практика. Военное объединение, заточенное с момента создания на конфронтацию и противодействие СССР, изначально не было способно играть стабилизирующую роль в Восточной Европе.

Поэтому правильно охарактеризовал решение черногорских властей глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, как к нему относится власть в Москве: «Вы же понимаете, что блок НАТО нельзя назвать дружественным по отношению к нам. Из этого исходите».

Любые внешние угрозы, от кого бы они ни исходили, Россия не имеет права игнорировать. Все, что касается национальной безопасности, должно быть взято под контроль. Тем временем руководство Черногории испытывает эйфорию, планируя отметить вступление страны в Альянс на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 7 июня. И плевать им, что народ недоволен и выходит на демонстрации, протестуя против решения властей.

Ну, не хотите дружить и сотрудничать, ладно. Заставлять не станем, но без ответа такие вызовы Россия не оставит. К слову, зачем российским туристам приезжать на отдых в эту страну? Пусть туристическая отрасль Черногории живет за счет американских и западноевропейских туристов. Россиянам придется принять во внимание тот факт, что власти этой страны подвержены русофобской истерии. Кто знает, что может случиться на отдыхе?

Да и винишко черногорское с пестицидами мы уже запретили, эмбарго наложили. Так зачем на этом останавливаться? Пусть теперь бракованную продукцию отправляют во Францию, Испанию или Германию, если возьмут. Когда грузины допрыгались с антироссийскими заявлениями, то получили от ворот поворот и нацелились на европейские рынки сбыта. Но политические заявления не помогли им там закрепиться. Грузинские вина были в ряде стран Евросоюза запрещены, даже в дружественной к ним Прибалтике(!).

Экономика – милое дело, в качестве ответа на милитаризацию Балканского региона. Будут затронуты и другие сектора черногорской экономики. Станут ли россияне и дальше инвестировать в эту страну? Премьер-министр Черногории Душко Маркович спит и видит интеграцию с Западом, какой бы ни была цена. Значит, пора ему узнать истинную цену своим стремлениям.

Несколько лет назад экономисты подсчитали убытки от евроинтеграции Черногории. Они составили порядка 1,5 млрд. долларов. Сумма могла за это время измениться, но вряд ли в меньшую сторону. Если вспомнить, что локомотивом черногорской экономики является туристическая отрасль, а большая доля прямых инвестиций приходится на Россию, можете делать выводы. Отток российских инвестиций из региона приведет и к снижению роста ВВП страны.

И это я еще не вспоминаю о том, как коррумпированные чиновники и ОПГ в Черногории под предлогом борьбы с теневым бизнесом, выполнением требований ЕС и борьбой с отмыванием денег вытесняли российские компании из республики. Добавьте сюда еще и стареющее население страны и безработицу. Да, картинка явно не радужная вырисовывается.

Впрочем, что нам проблемы Черногории? Пусть прочувствуют на себе «горечь побед и радость поражения» от вступления в НАТО. Москве не стоит церемониться с теми, кто настроен против нее и не умеет вести честной игры. Черногорцам же придется самим разобраться со своими властями и определиться, нужны ли им хорошие отношения с Россией?

Запад уже определил Черногории место на задворках международной политики, в роли послушного статиста. Если это их выбор, пускай так и живут. Но не стоит пытаться внушить России мысли о своей безвредности. Как верно сказал сенатор Франц Клинцевич, в ответ на агрессию НАТО и его попытки «втянуть в свою орбиту все новые страны» Россия нацелит свой ядерный потенциал на любые объекты альянса, где бы они ни были.