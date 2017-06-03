Британский холокост животных: перед войной англичане усыпили более 750 тысяч домашних любимцев

Эвакуировать детей, затемнить окна и убить котов - так в Великобритании готовились ко Второй мировой войне. В 1939 году правительство призывало избавляться от домашних животных, чтобы не обрекать этих несчастных созданий на мучения. Англичане откликнулись на призыв, и только в первую неделю усыпили более 750 тысяч любимцев. О страшной трагедии сегодня напоминает памятник в Гайд-парке с барельефами животных и надписью: «У них не было выбора».

Массовое убийство домашних животных англичанами в истории уже названо холокостом. В 1939 году британское правительство создало «Национальный комитет по мерам предосторожности животных», в задачи которого входила пропаганда того, как следует себя вести владельцам питомцев. Обеспокоенность вызывала ситуация, при которой с сокращением продовольственного обеспечения англичане станут отдавать часть своих пайков домашним кошкам и собакам. В брошюре Комитета, которая активно тиражировалась, настоятельно рекомендовалось отправить всех любимцев в деревню, а тем, у кого такой возможности не было, обратиться в ветеринарную клинику для того, чтобы их усыпить.

Англичане искренне захотели уберечь своих кошек и собак от страданий, поэтому тут же направились к ветеринарам. Расставаться с животными было страшно, поэтому некоторые собаководы постарались пристроить своих питомцев в армию. Интересно, что к 1942 году на службе состояло 6 тысяч четверолапых. Однако в массе своей правительственная программа была беспощадна: истребляли всех.

За животных вступились общественные активисты. Стараниями организаций Battersea Dogs и Cats Home было спасено 145 тысяч собак в военные годы.

Истерия вокруг животных нагнеталась: после первых бомбежек желающих усыпить кота или собаку стало еще больше. Пострадал даже зоопарк: там были уничтожены все обитатели. Иметь питомца в годы войны считалось непозволительной роскошью.

Сегодня в память о Британском холокосте животных в Лондоне установлен памятник. Как гласит памятная надпись, он посвящен памяти всех животных, которые служили и умерли вместе с британскими и союзными войсками во время войн и военных кампаний в разные годы. Ниже размещены слова - укор всему Человечеству, которое не смогло спасти или уберечь от войны братьев наших меньших: «У них не было выбора».

Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/010617/34742/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com