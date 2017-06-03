Битва за ВВП
10:15. 3 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1 июня 2017 года в день защиты детей и в день открытия Экономического форума в Санкт-Петербурге мы встретились с главой группы ZENDEN бизнесменом Андреем Павловым. Чтобы обсудить как нужно защитить и развивать экономику России.
В некотором роде это было продолжение нашей беседы в рамках проекта «Политкафе».
Предлагаю вашему вниманию видео.
Программы Кудрина и Титова – либералы спорят, экономика стоит
Для тех, кто пропустил: «Политкафе» с Николаем Стариковым и Андреем Павловым
Источник: nstarikov.ru