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Битва за ВВП

10:15. 3 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

1 июня 2017 года в день защиты детей и в день открытия Экономического форума в Санкт-Петербурге мы встретились с главой группы ZENDEN бизнесменом Андреем Павловым. Чтобы обсудить как нужно защитить и развивать экономику России.

В некотором роде это было продолжение нашей беседы в рамках проекта «Политкафе».

Предлагаю вашему вниманию видео.

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Программы Кудрина и Титова – либералы спорят, экономика стоит

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Для тех, кто пропустил: «Политкафе» с Николаем Стариковым и Андреем Павловым

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Битва за ВВП
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