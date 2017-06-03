Битва за ВВП

1 июня 2017 года в день защиты детей и в день открытия Экономического форума в Санкт-Петербурге мы встретились с главой группы ZENDEN бизнесменом Андреем Павловым. Чтобы обсудить как нужно защитить и развивать экономику России.



В некотором роде это было продолжение нашей беседы в рамках проекта «Политкафе».

Предлагаю вашему вниманию видео.

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Программы Кудрина и Титова – либералы спорят, экономика стоит

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Для тех, кто пропустил: «Политкафе» с Николаем Стариковым и Андреем Павловым

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Источник: nstarikov.ru