А.А. Клёсов о происхождении евреев, хазар и фараонов
А где-то после полудня было выложено интервью с А.А. Клёсовым на канале „День ТВ”. И Клёсов сетует на то, что сделанный много лет назад ДНК-анализ мумий до сих пор не обнародован. И также упомянул того фараона.
Однако Анатолий Алексеевич знал, что в мумиях нашли южноевропейский гаплотип R1b. То же подтверждает и репортаж.
В общем, напрашиваются две возможности: либо Некто с какой-то целью проводит очередную кампанию по информации (или дезинформации), либо… это очередной ход Матрицы.
Анализ ДНК почти сотни египетских мумий шокировал ученых
Оказалось, что древние египтяне совсем не из Африки родом
Одна из мумий, геном которой проанализировали немцы.
В Университете Тюбингена ищут, откуда бы извлечь ДНК: в руках исследовательницы челюсть древнего египтянина.
Народы, которые сформировали цивилизацию древнего Египта.
Чуть раньше аналогичные исследования провели биологи из генеалогического центра iGENEA, расположенного в Цюрихе. Они анализировали генетический материал, извлеченный всего из одной мумии. Но зато самого фараона Тутанхамона. Его ДНК добыли из костной ткани – конкретно из левого плеча и левой ноги.
Специалисты iGENEA сравнили геном мальчика-фараона и современных европейцев. И обнаружили: многие из них — родственники Тутанхамона. В среднем половина европейских мужчин – "тутанхамоны". А в некоторых странах их доля доходит до 60-70 процентов – как, например, в Великобритании, в Испании и во Франции.
ДНК сравнивали по так называемым гаплогруппам – характерным наборам фрагментов ДНК, которые передаются из поколения, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона "выдала" общая гаплогруппа под названием R1b1a2.
Ученые подчеркивают: тутанхамонская R1b1a2, столь распространенная среди европейских мужчин, весьма редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает одного процента.
- Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон генетический европеец, – удивляется Роман Шольц (Roman Scholz), директор центра iGENEA.
Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне, в общей своей массе, это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ним – своими древними правителями – почти ничего общего. Что в некотором роде, объясняет особенности египетского общества.
Сами же фараоны – не местные.
- Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад, – сообщил Шольц. – Около 7 тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны.
Получается, однако, что, начиная с пра-пра-дедов, предки Тутанхамона, да и он сам были лицами кавказской национальности.
КСТАТИ
Придет время и они оживут. Как и хотели
Йоханнес Краузе (Johannes Krause), палеогенетик из университета Тюбингена сообщил в журнале Nature Communications, что геном трех мумий из 151 одной, с которыми работали немецкие исследователи, удалось восстановить полностью. Их ДНК хорошо сохранилась. Дожила до наших дней, как выразился ученый. Сохранилась, несмотря на жаркий египетский климат, высокую влажность в местах погребения и химические вещества, использованные для бальзамирования.
Восстановление генома сулит — пусть в отдаленной перспективе – восстановление и его владельца. Путем клонирования. Что вполне устроит древних египтян, которые рассчитывали как-нибудь и когда-нибудь восстать из мертвых. Ради этого они и становились мумиями. Словно бы предвидели, что останки плоти и костей пригодятся.
Источник.
А вот и упомянутое видео. Кстати, стоит отметить, что ведущий Коптарь на этот раз резко снизил градус своей наглости. Что отрадно.
Источник: ss69100.livejournal.com