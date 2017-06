А.А. Клёсов о происхождении евреев, хазар и фараонов

Немецкие ученые из института Макса Панка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и Университета

Тюбингена

(University of Tuebingen) частично восстановили геном 90 египетских мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет. Проанализировали его. И пришли к выводу: древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие – выходцами из южной

Европы

и из мест, где сейчас находятся

Израиль

,

Иордания

,

Сирия

,

Ливан

,

Грузия

и

Абхазия

.

Одна из мумий, геном которой проанализировали немцы.

В Университете Тюбингена ищут, откуда бы извлечь ДНК: в руках исследовательницы челюсть древнего египтянина.

Народы, которые сформировали цивилизацию древнего Египта.

Чуть раньше аналогичные исследования провели биологи из генеалогического центра iGENEA, расположенного в Цюрихе. Они анализировали генетический материал, извлеченный всего из одной мумии. Но зато самого фараона Тутанхамона. Его ДНК добыли из костной ткани – конкретно из левого плеча и левой ноги.

Специалисты iGENEA сравнили геном мальчика-фараона и современных европейцев. И обнаружили: многие из них — родственники Тутанхамона. В среднем половина европейских мужчин – "тутанхамоны". А в некоторых странах их доля доходит до 60-70 процентов – как, например, в Великобритании, в Испании и во Франции.

ДНК сравнивали по так называемым гаплогруппам – характерным наборам фрагментов ДНК, которые передаются из поколения, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона "выдала" общая гаплогруппа под названием R1b1a2.

Ученые подчеркивают: тутанхамонская R1b1a2, столь распространенная среди европейских мужчин, весьма редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает одного процента.

- Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон генетический европеец, – удивляется Роман Шольц (Roman Scholz), директор центра iGENEA.

Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне, в общей своей массе, это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ним – своими древними правителями – почти ничего общего. Что в некотором роде, объясняет особенности египетского общества.

Сами же фараоны – не местные.

- Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад, – сообщил Шольц. – Около 7 тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны.

Получается, однако, что, начиная с пра-пра-дедов, предки Тутанхамона, да и он сам были лицами кавказской национальности.

КСТАТИ

Придет время и они оживут. Как и хотели

Йоханнес Краузе (Johannes Krause), палеогенетик из университета Тюбингена сообщил в журнале Nature Communications, что геном трех мумий из 151 одной, с которыми работали немецкие исследователи, удалось восстановить полностью. Их ДНК хорошо сохранилась. Дожила до наших дней, как выразился ученый. Сохранилась, несмотря на жаркий египетский климат, высокую влажность в местах погребения и химические вещества, использованные для бальзамирования.

Восстановление генома сулит — пусть в отдаленной перспективе – восстановление и его владельца. Путем клонирования. Что вполне устроит древних египтян, которые рассчитывали как-нибудь и когда-нибудь восстать из мертвых. Ради этого они и становились мумиями. Словно бы предвидели, что останки плоти и костей пригодятся.