Ядерная война, или «Корея 2:0»

К чему может привести нынешнее политическое противостояние между Северной Кореей и США? Про военно-техническое говорить не стану, так как далеко еще Пхеньяну до возможностей Пентагона в данном вопросе. Но последние запуски ракет насторожили Белый дом и несут в себе потенциальную опасность превратить громкие заявления в реальную войну.

В большей степени достанется в этом случае Сеулу, как стороне, не желающей подобного исхода, и буквально молящейся на то, чтобы успеть стреножить устремления Ким Чен Ына до того, как он решится на силовое объединение Корей и его ракеты долетят до территории США. Пока же это лишь война нервов: у кого выдержка лучше и больше терпения.

Испытания ракет дальнего радиуса действия, которые проводит КНДР в последнее время, не увенчались успехом, значит, вероятность войны с участием США на Корейском полуострове еще минимальна. Президент США Дональд Трамп вряд ли вмешается в реальный военный конфликт из-за Южной Кореи, но если ракеты Пхеньяна станут угрожать Гонолулу или Сан-Франциско, то военного ответа США долго ждать не придется.

Сейчас в качестве инструмента давления на Пхеньян американцы используют Пекин, имеющий свои интересы в регионе, а не только выступающего в качестве посредника между КНДР и США. Не стоит сомневаться, китайцы намекнут Ким Чен Ыну, что игра в «могучего противника США» возможна лишь до определенной черты: пересечешь и станешь историей. Геополитический и физический суицид – вот что его ждет.

Правда, за психическое здоровье северокорейского лидера никто не поручится, следовательно, все может случиться. Если кто и пострадает без вины, так это Сеул. Династия Кимов в КНДР давно лелеет планы объединить страну под контролем Пхеньяна, поэтому и повторение Корейской войны им не станет помехой. Дело за малым – за качественным ядерным оружием!

Многое зависит сейчас от Китая. Убедит ли Пекин корейское руководство перестать провоцировать американцев или же придется действовать жесткими методами? При любом неблагополучном развитии событий Южная Корея останется в проигрыше. Кто бы первым ни нанес ракетный удар, КНДР ударит по Сеулу, обратив его в руины. Помощь «заклятого друга» - США станет лишь своего рода детонатором для грядущих разрушений.

Мировой экономике также будет нанесен сокрушительный удар через разрушение межгосударственных хозяйственных связей и многозвенчатых производственно-логистических цепочек по всему миру. Как отмечает член Российского совета по международным делам Глеб Ивашенцов:

«Мир сейчас завязан в тугой узел, и экономические связи переплетены настолько, что провести «хирургически тонкую» военную операцию против одной страны, даже такой маленькой, как Северная Корея, просто невозможно. Моментально сработает эффект домино».

Именно поэтому лидер КНДР чувствует себя в относительной безопасности, дергая американцев «за усы». Трамп, в первую очередь, бизнесмен, не желающий ставить под удар интересы американского бизнес-сообщества. Кто знает, насколько сильно ударит по мировой экономике война на Корейском полуострове? Стабильность в США также под вопросом.

Последствия обязательно будут, если Пхеньян применит то же химическое оружие, подвергнув опасность 28-тысячный контингент войск США на полуострове, «задев» и японские территории. В экономическом плане – торговые сети в Штатах быстро опустеют, перестав пополняться товарами из стран Восточной Азии. Китай может выступить в поддержку КНДР и тогда мировому рынку будет нанесен удар, по-настоящему, разрушительный.

На кону, таким образом, не просто начало новой войны с потенциальными жертвами, но полное разрушение южнокорейской инфраструктуры, нарушение мировой торговли, обвал рынков, вовлечение в конфликт Китая и, возможно, первое со времен Хиросимы и Нагасаки боевое применение ядерного оружия. Несомненно, начало войны «аукнется» многим. И ведь можно этого избежать, если США перестанут совать свой нос в чужие дела.