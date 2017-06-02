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ВМС США получили самый дорогой авианосец в мире (ФОТО, ВИДЕО)

11:25. 2 июня 2017 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:
ВМС США получили самый дорогой авианосец в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

ВМС США получили новейший авианосец Gerald R. Ford, который называют самым дорогим военным кораблем в истории мирового судостроения.

Правда, несмотря на то, что приемные испытания корабля состоялись 26 мая, к полномасштабной эксплуатации Gerald R. Ford будет готов только в 2020 г.

Ожидается, что до этого времени он совершит несколько выходов в открытое море для «обкатки» боевых и инженерных систем.

Американские СМИ уточняют, что экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4,5 тыс. человек.

Gerald R. Ford обошелся американским налогоплательщикам почти в 13 млрд долларов.

Изначально окончание строительства авианосца, заложенного еще в 2009 году, планировалось на сентябрь 2014 г., однако сроки неоднократно переносились.

Кроме того, за минувшие годы он значительно подорожал — его изначальная стоимость составляла лишь 10,5 млрд долларов.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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