В условиях информационного общества это выражается в активной идейно-культурной агрессии в отношении России, цель которой – дестабилизация обстановки внутри нашей страны.

В своём выступлении на VI Московской конференции по международной безопасности начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов, оценивая перспективы европейской безопасности, заявил, что сегодня взаимоотношения между Россией и НАТО находятся в самой низкой точке с момента окончания «холодной войны» [1] .

В преддверии выборов Президента Российской Федерации перед структурами российской власти на федеральном, региональном и местном уровне, как никогда, остро стоят вопросы обеспечения внутренней безопасности в условиях информационного давления и провокаций со стороны внешних сил.

Идейно-культурная агрессия направлена на подрыв ценностных ориентиров населения и осуществляется методом проведения на территории специально разработанных «психологических операций» (вид боевых действий в информационной войне). Данные психологические операции (или, по-другому, информационно-алгоритмические операции) включают в себя следующие последовательные этапы:

Информационное противостояние: навязывание населению территории чуждых ценностей, интересов. 2) Подрыв экономики территории с использованием информационных, политических, технических средств с целью реализации своих экономических схем и моделей. 3) Подрыв политического статуса действующей власти вплоть до смены политического руководства. 4) Отстранение несогласных с навязываемыми переменами.

На сегодня в отношении России полномасштабно отрабатываются первый и второй этапы психологических операций.

Одним из исполнительных элементов в реализации планов информационной агрессии являются, как правило, так называемые «правозащитные» НКО, финансируемые иностранными фондами. Цель таких НКО по оглашению – «защита прав граждан», «прав детей», «поддержание демократии, свободы и гласности». Особый акцент в их деятельности отводится работе с молодыми лидерами и средствами массовой информации.

К настоящему времени Правительство Российской Федерации не смогло предложить достаточно эффективных механизмов фильтрации таких организаций. Существующие в стране правила налогообложения фактически приравнивают НКО к коммерческим организациям и обязуют платить налог в размере от 40 % (деятельность в одном регионе) до 60 % (деятельность более чем в одном регионе) прибыли. Подобные меры говорят о том, что, хоть угроза выявлена и идентифицирована, методы борьбы с ней носят фискально-административный характер.

Такие методы оцениваются экспертами в сфере психологических операций как крайне низкоэффективные и, кроме того, подавляют деятельность не только НКО-агентов, но и объективно полезные общественные и гражданские инициативы.

Руководство страны не раз обращало внимание на необходимость поддержки и взращивания на территориях государственно социально-ориентированных НКО. Однако условий для этого не было создано. Исходя из экономических реалий выжить на территории может лишь НКО очень тесно и системно сотрудничающая с органами власти (количество таковых ограничено) либо хорошо спонсируемая из-за рубежа.



При этом системы общественно полезных НКО, реально занимающихся вопросами воспитания молодого поколения в современном информационном обществе, не создано. А содержание деятельности образованных в последний год по инициативе федеральной администрации государственных общественных организаций, являющихся по форме аналогом советских молодёжных организаций, далеко не полностью соответствует современным реалиям.

Пик информационной агрессии в России ожидается на 2018 год – год проведения предвыборной кампании Президента России. Весь арсенал средств информационного воздействия с учётом специфики территории будет без сомнения использован с привлечением оппозиционных сил всех видов (структурированных и деструктивных).

Противник быстро адаптируется к новым условиям и меняет схемы работы. Сегодня он ведёт целенаправленную работу в регионах, точечно воздействуя на местное управление. Как следствие регионы начинают сталкиваться с проявлением открытой социально-информационной угрозы (экстремистские действия молодёжи в сети в разных районах ЛО, информационные провокации).



Кроме того, противник привлекает отдельных специалистов и формирует сетевую распределённую группу лидеров общественного мнения, продвигающих нужные ему идеи и интересы.

Государственная власть, со своей стороны, также пытается создать таких лидеров (в основном, среди директоров школ, старейшин пионерских дружин, бывших генералов, и ныне успешных коммерсантов). Но проблема в том, что такие лидеры не слишком популярны среди молодёжи – основной целевой аудитории противника.



В этом контексте Алексей Навальный, даже при тщательной опеке со стороны правоохранительных органов, смотрится порой привлекательнее и интереснее для молодёжи. Активность оппозиционера грамотно подсвечивается в информационном поле, есть собственная молодая команда сторонников.



Причина отставания государственных органов в этом вопросе, скорее всего, кроется как в неверном подборе креатур на роль лидеров общественного мнения, так и в неумелом использовании средств засветки. В общении с молодым и будущим электоратом как всегда актуален принцип общения «равный-равному» и умелое оглашение проблемных вопросов без заискиваний и оправданий. А приглашение молодёжи к совместному решению проблем без популизма – самый верный способ защитить население и их детей от провокаций оппозиции.

Нужно признать, что в последние годы российская сторона играет «в догонялки» в способах и средствах распространения идей, формирования информационного поля на своей собственной территории. Инициатива в модернизации подходов, формировании средств доставки контента до конечного пользователя сегодня принадлежит Западу.

Стандартно, российские СМИ позиционируют США, как агрессора и главного противника России. Отчасти это справедливо. Но угроза исходит от достаточно влиятельного профессионального разведывательного сообщества, известного под кодовым названием «Пять глаз», фактически реализующего на нашей территории интересы сразу нескольких геополитических заказчиков.



Именно здесь оттачиваются новые технологии информационно-психологического воздействия, формируются сценарии развития событий и готовятся тщательно продуманные дезинфорации. В специализированных подразделениях данной ассоциации работают, в том числе, эксперты, хорошо знакомые с русским культурным кодом ввиду своей исторической и этнической связи с Россией.

К сожалению, управление административно-хозяйственного и военного комплекса РФ не в полной мере осознаёт характер существующей угрозы, а также возможные последствия проведения информационно-психологических операций.

Например, российские аналитики анализируют события, происходившие в Молдавии во время президентской предвыборной кампании в октябре-ноябре 2016 года. Сценарий этой кампании изначально предполагал раскрутку оппозиции (с объединением оппозиционных партий, выдвижением единого кандидата и прочим шумом), с последующим подключением боевиков – третьей силы, неподконтрольной ни власти, ни оппозиции, действующих самостоятельно и способных под разноцветный шум предвыборных митингов совершить тихий вооружённый переворот, приведя к власти третью неописанную сторонами силу.



Аналогичный сценарий уже был разыгран на Украине, что, казалось бы, давало возможность молдавским властям критически оценить все возможные варианты развития событий и подготовиться. Но показательно, что в предвыборном шуме всё внимание было сосредоточено на структурированной оппозиции, и никто не заметил реальной опасности, пока она себя воочию не проявила.

При этом важно понимать, что даже такое понятие, как «ситуация под контролем», подразумевает, что субъект (к примеру, Правительство) снимает некие контрольные измеримые показатели, оперативно описывает обстановку. Однако это ешё не означает, что ситуация реально управляема.

Сейчас, в условиях комплексной гибридной войны развиваются процессы, которые находятся в слепой зоне для органов государственной власти. При этом, нужно учитывать, что и оппозицию разыгрывают вслепую и используют как шум, отвлекающий фактор.

К сожалению, в российском политическом истеблишменте ярко выражены два настроения: оголтелый псевдопатриотизм и жертвенность. Как одно, так и другое, крайне деструктивны. Сторонники первого отводят России роль сверхсильной державы, способной ответить на любой вызов (лежащий в плоскости силового противодействия, либо высокотехнологичного ноу-хау) симметрично.



Зачастую доводы и высказывания таких «патриотов» не соответствуют реальности и привязаны лишь к «шкале котировок» и желанию не отставать от «патриотического тренда». Подобный «ура-патриотизм» вводит население страны в заблуждение относительно реального положения дел и блокирует поиск и выработку адекватных решений с целью содействия власти.

Другие уполномоченные российские эксперты уже заведомо записали нашу страну и государственную власть в роль жертвы. Их оглашения сводятся к описанию исключительно сложностей жизни российского общества, любые преобразования и конструктивные изменения представляются им невозможными. Что, на наш взгляд, крайне ошибочно: народ не будет защищать слабую власть, которая сама поставила себя в положение бессильной жертвы. Тем самым такие эксперты осознанно и неосознанно содействуют разворачиванию сценариев подобных Украине, Грузии, Ливии.

Промежуточные выводы

Исходя из оценки динамики развития ситуации, в настоящее время предпринимаются попытки дестабилизации обстановки внутри России. При этом никто из экспертов-аналитиков не может с полной уверенностью гарантированно предсказать направления развития ситуации.

Однако, во многом развитие тенденций внутри Российской Федерации будет зависеть от действий самой власти, а вовсе не внешних сил.

В качестве системных действий представителям власти на местном и федеральном уровнях крайне необходимо заручиться поддержкой специалистов в области информационных технологий, контент-анализа и системного информационного вброса с целью оперативного обеспечения эффективных контр-действий в информационном поле.

«Заискивание», заигрывание с оппозицией, и даже просто реагирование на возможные информационные провокации оппозиционно настроенных элементов крайне контр-продуктивно, так как такие действия будут производить ещё большую эскалацию напряжённости.

Разработка протоколов действия во время президентской кампании РФ 2017-2018 гг. должна носить на сегодняшний день скорее рамочный характер, поскольку во многом данный процесс зависит от ряда принципиальных решений на федеральном уровне.

Нужно иметь в виду также общее значительное ухудшение экономической обстановки. Экономический фактор в любом случае будет сказываться на морально-психологическом состоянии населения, и увеличивать его уязвимость для проведения информационных спецопераций извне, а также обострять крайне негативную и болезненную реакцию населения на любые ошибочные действия административного корпуса.

При этом необходимо принять во внимание, что бессознательно в российском обществе любая повышенная суета или давление со стороны государственного аппарата будет расцениваться, как слабость, и, скорее всего, приведёт к негативному эффекту.

[1] Ссылка http://function.mil.ru/news_page/countr y/more.htm?id=12120701@egNews