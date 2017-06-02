Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 июня 2017

Своевременное задержание боевиков ИГ в Москве предотвратило серию терактов

Задержав в Москве 25 мая четверых членов международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), сотрудники ФСБ, предотвратили целую серию терактов в столице.

По их данным, первую атаку преступники планировали совершить на ресторан, в котором «едят свинину кафиры», а вторую — на станцию метро «Теплый Стан». Издание утверждает, что с помощью взрывов боевики намеревались сорвать проведение в Москве Кубка конфедераций по футболу.

Также в конце апреля сотрудники ФСБ в поселке Московский ТиНАО Москвы задержали старшего брата организатора теракта в петербургской подземке.

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Впечатляющие кадры: Танки Т-90, Армия Сирии и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ в пустыне у Пальмиры (ВИДЕО)

Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает наступление в пальмирском регионе. Опубликованы впечатляющие кадры продвижения бронетанковой колонны САА в ходе наступления на укрепрайоны ИГИЛ в пустыне. В ролике показаны подразделения Вооруженных сил САР, танки Т-90, Т-72, БМП и авиаудары Воздушно-космических сил РФ. В четверг армейцы начали второй прорыв в район Аль-Абасия, расположенном южнее Пальмиры на востоке провинции Хомс. При поддержке ВКС России подготовленный наши военными советниками 5-й армейский корпус Сирийской Арабской армии штурмовал Аль-Абасию с северного направления. Это привело к ожесточенным боям с боевиками ИГИЛ* в этой обширной пустынной зоне. Армейцам удалось нанести серьезный ущерб обороне террористов вокруг Аль-Абасии. Сегодня на этом участке фронта присутствовали Силы специальных операций Минобороны РФ и военная авиация ВКС, что является важным фактором для сирийских союзников при наступлении на Аль-Абасию. Читайте также: ВКС РФ уничтожили 200 боевиков ИГИЛ, прорывавшихся из Ракки к Пальмире (+ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Спецоперация в Сирии: Под охраной «Тигров» и БПЛА российская военная колонна прошла под носом у «Аль-Каиды» (ФОТО, ВИДЕО)

Российские военные продолжают проводить гуманитарные операции в зонах особого риска. Военная полиция Минобороны, бронеавтомобили «Тигр» и беспилотники помогают обеспечивать безопасность. Центр примирения РФ в Сирии начал доставку гуманитарных грузов в освобожденные от боевиков районы на севере провинции Эль-Кунейтра. Об этом в репортаже «Русской Весны». Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) провели гуманитарные акции в населенных пунктах Кум эль-Висия, Наба аль-Фавар и Блёна на севере провинции Эль-Кунейтра, находящихся вблизи линии соприкосновения с позициями боевиков «Джебхат Фатх аш Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*). Северная часть провинции Эль-Кунейтра совсем недавно освобождена правительственными войсками от террористических группировок, которые держали в ужасе местных жителей больше трех с половиной лет. После себя в данном районе боевики оставили только страдания и тяжелую гуманитарную ситуацию: подорвана система государственных учреждений, нарушена инфраструктура района. После нескончаемого террористического гнёта люди психологически истощены, местным жителям негде работать, сельскохозяйственные угодья после долгого простоя требуют восстановления и практически не дают урожая — людям банально нечего есть. Снабжение питьевой водой населенных пунктов Кум эль-Висия, Наба аль-Фавр и Блёна осуществляется из соседних районов. Путь гуманитарной колонны российского центра пролегал между территориями, занятыми террористами «Джебхат ан-Нусра»* и другими джихадистскими группировками. Подразделения военной полиции ВС РФ заранее обеспечили боевое охранение шоссе и совместно со службой дорожной автоинспекции САР осуществили сопровождение автоколонны с задействованием пяти единиц бронеавтомобилей «Тигр». Территории проведения гуманитарных акций были оцеплены военными полицейскими на земле и охранялись с воздуха беспилотной авиацией Вооруженных сил РФ. В ходе гуманитарных акций в трёх населенных пунктах военнослужащие центра выдали более 2,5 тонн мясных консервов, муки, сахара и крупы. Ожидаемая помощь российских «примиренцев» служит ярким стимулом для мирных жителей подконтрольных боевикам районов в провинции Эль-Кунейтра, чтобы не терять надежду на возвращение к мирной жизни. Читайте также: Мощные удары ВКС РФ сожгли базу ИГИЛ* после получения данных от разведки США (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Наступление в пустыне

Атмосферное видео из сирийской пустыни показывающие механизированную группу сирийской армии в наступлении на восток через малозаселенные районы.На данный момент САА и ее союзники продолжают наступление:1. К востоку от Алеппо – войска стоят на окраинах Маскана и уже глубоко обошли его с юга, плюс продолжают сворачивать фронт боевиков к востоку от трассы Ханассер-Алеппо.2.2. В восточной Хаме – начато наступление с целью вытеснения боевиков с территории провинции, достигнуты тактические успехи.33. В восточном Хомсе, САА продолжает развивать операции к северу от трассы Пальмира-Тияс, с целью обеспечения северного фланга пальмирской группировки и вытеснения боевиков из восточного Хомса.4. К востоку и северо-востоку от Пальмиры – САА продолжает расширять зону контроля, но боевики оказывают весьма упорное сопротивление + пытаются контратаковать.5. Сувейда, Ат-Танф, иорданская граница – САА продолжает развивать наступление вдоль границы с Иорданией и занимает часть пустынной территории между границей и Каламуном, акцентированного движения к Ат-Танфу пока нет.6. Стоит упомянуть, что шиитские формирования ориентированные на Иран, заняли часть границы между Сирией и Ираком, что усилило напряженность между союзниками в Ираке. Иран очевидно реализует свой план связанный с возможностью соединения своих формирований в Сирии и Ираке через границу, что позволит ему более свободно перебрасывать свои силы из одной страны в другую, что в свою очередь укрепит позиции самого Ирана на переговорах по Сирии и Ираку.Более подробно, завтра в обзоре.

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