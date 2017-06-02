Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 июня 2017
- 10:03 Своевременное задержание боевиков ИГ в Москве предотвратило серию терактов.
- Вчера 23:29 Впечатляющие кадры: Танки Т-90, Армия Сирии и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ в пустыне у Пальмиры (ВИДЕО).
- Вчера 21:03 Спецоперация в Сирии: Под охраной «Тигров» и БПЛА российская военная колонна прошла под носом у «Аль-Каиды» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:28 Наступление в пустыне.
Своевременное задержание боевиков ИГ в Москве предотвратило серию терактов
Задержав в Москве 25 мая четверых членов международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), сотрудники ФСБ, предотвратили целую серию терактов в столице.
По их данным, первую атаку преступники планировали совершить на ресторан, в котором «едят свинину кафиры», а вторую — на станцию метро «Теплый Стан». Издание утверждает, что с помощью взрывов боевики намеревались сорвать проведение в Москве Кубка конфедераций по футболу.
Также в конце апреля сотрудники ФСБ в поселке Московский ТиНАО Москвы задержали старшего брата организатора теракта в петербургской подземке.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Впечатляющие кадры: Танки Т-90, Армия Сирии и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ в пустыне у Пальмиры (ВИДЕО)
Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает наступление в пальмирском регионе.
Опубликованы впечатляющие кадры продвижения бронетанковой колонны САА в ходе наступления на укрепрайоны ИГИЛ в пустыне.
В ролике показаны подразделения Вооруженных сил САР, танки Т-90, Т-72, БМП и авиаудары Воздушно-космических сил РФ. В четверг армейцы начали второй прорыв в район Аль-Абасия, расположенном южнее Пальмиры на востоке провинции Хомс.
При поддержке ВКС России подготовленный наши военными советниками 5-й армейский корпус Сирийской Арабской армии штурмовал Аль-Абасию с северного направления. Это привело к ожесточенным боям с боевиками ИГИЛ* в этой обширной пустынной зоне.
Армейцам удалось нанести серьезный ущерб обороне террористов вокруг Аль-Абасии.
Сегодня на этом участке фронта присутствовали Силы специальных операций Минобороны РФ и военная авиация ВКС, что является важным фактором для сирийских союзников при наступлении на Аль-Абасию.
Читайте также: ВКС РФ уничтожили 200 боевиков ИГИЛ, прорывавшихся из Ракки к Пальмире (+ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Спецоперация в Сирии: Под охраной «Тигров» и БПЛА российская военная колонна прошла под носом у «Аль-Каиды» (ФОТО, ВИДЕО)
Российские военные продолжают проводить гуманитарные операции в зонах особого риска. Военная полиция Минобороны, бронеавтомобили «Тигр» и беспилотники помогают обеспечивать безопасность.
Центр примирения РФ в Сирии начал доставку гуманитарных грузов в освобожденные от боевиков районы на севере провинции Эль-Кунейтра.
Об этом в репортаже «Русской Весны».
Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) провели гуманитарные акции в населенных пунктах Кум эль-Висия, Наба аль-Фавар и Блёна на севере провинции Эль-Кунейтра, находящихся вблизи линии соприкосновения с позициями боевиков «Джебхат Фатх аш Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*).
Северная часть провинции Эль-Кунейтра совсем недавно освобождена правительственными войсками от террористических группировок, которые держали в ужасе местных жителей больше трех с половиной лет. После себя в данном районе боевики оставили только страдания и тяжелую гуманитарную ситуацию: подорвана система государственных учреждений, нарушена инфраструктура района.
После нескончаемого террористического гнёта люди психологически истощены, местным жителям негде работать, сельскохозяйственные угодья после долгого простоя требуют восстановления и практически не дают урожая — людям банально нечего есть. Снабжение питьевой водой населенных пунктов Кум эль-Висия, Наба аль-Фавр и Блёна осуществляется из соседних районов.
Путь гуманитарной колонны российского центра пролегал между территориями, занятыми террористами «Джебхат ан-Нусра»* и другими джихадистскими группировками.
Подразделения военной полиции ВС РФ заранее обеспечили боевое охранение шоссе и совместно со службой дорожной автоинспекции САР осуществили сопровождение автоколонны с задействованием пяти единиц бронеавтомобилей «Тигр».
Территории проведения гуманитарных акций были оцеплены военными полицейскими на земле и охранялись с воздуха беспилотной авиацией Вооруженных сил РФ.
В ходе гуманитарных акций в трёх населенных пунктах военнослужащие центра выдали более 2,5 тонн мясных консервов, муки, сахара и крупы.
Ожидаемая помощь российских «примиренцев» служит ярким стимулом для мирных жителей подконтрольных боевикам районов в провинции Эль-Кунейтра, чтобы не терять надежду на возвращение к мирной жизни.
Читайте также: Мощные удары ВКС РФ сожгли базу ИГИЛ* после получения данных от разведки США (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Наступление в пустыне
Атмосферное видео из сирийской пустыни показывающие механизированную группу сирийской армии в наступлении на восток через малозаселенные районы.
На данный момент САА и ее союзники продолжают наступление:
1. К востоку от Алеппо – войска стоят на окраинах Маскана и уже глубоко обошли его с юга, плюс продолжают сворачивать фронт боевиков к востоку от трассы Ханассер-Алеппо.2.
2. В восточной Хаме – начато наступление с целью вытеснения боевиков с территории провинции, достигнуты тактические успехи.3
3. В восточном Хомсе, САА продолжает развивать операции к северу от трассы Пальмира-Тияс, с целью обеспечения северного фланга пальмирской группировки и вытеснения боевиков из восточного Хомса.
4. К востоку и северо-востоку от Пальмиры – САА продолжает расширять зону контроля, но боевики оказывают весьма упорное сопротивление + пытаются контратаковать.
5. Сувейда, Ат-Танф, иорданская граница – САА продолжает развивать наступление вдоль границы с Иорданией и занимает часть пустынной территории между границей и Каламуном, акцентированного движения к Ат-Танфу пока нет.
6. Стоит упомянуть, что шиитские формирования ориентированные на Иран, заняли часть границы между Сирией и Ираком, что усилило напряженность между союзниками в Ираке. Иран очевидно реализует свой план связанный с возможностью соединения своих формирований в Сирии и Ираке через границу, что позволит ему более свободно перебрасывать свои силы из одной страны в другую, что в свою очередь укрепит позиции самого Ирана на переговорах по Сирии и Ираку.
Более подробно, завтра в обзоре.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
я молюсь за город дей зорт