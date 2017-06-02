Правда о репрессиях

Козырной картой либералов против СССР являются так называемые «сталинские репрессии». В сегодняшних СМИ практически никто не называет конкретное число репрессированных в СССР. «Демократы» говорят и пишут, что репрессированы были коснулись «десятки и даже сотни млн. человек». В ответ они редко когда получают конкретные цифры от государственников и патриотов. Доктор технических наук, профессор Асланбек Хажумарович Шогенов из Нальчика прислал материал, в котором попытался собрать известные сведения о политических репрессиях в СССР.



«Репрессии вчера и сегодня

Подсчётом репрессированных людей в СССР занимались разные органы власти, группы людей и частные лица. При Хрущёве справку по этому вопросу подготовили: Генеральный прокурор СССР Р. Руденко, министр ВД СССР С. Круглов и министром юстиции СССР К. Горшенин, которые резюмировали: «…с 1921 г. по настоящее время (1954 г. – А.Ш.) за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек. В том числе к высшей мере наказания было приговорено 642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2 369 220, в ссылку и выселку – 765 180 человек», т.е. за 32 года всего было репрессировано около 4 млн. человек (это, конечно, не мало, но не десятки и сотни млн. же), в том числе к расстрелу приговорено около 643 тыс. человек.

При Горбачёве этим вопросом занимались:

а) Комиссия «главного прораба перестройки» и идеолога антисталинизма А.Н. Яковлева (А. Яковлев, В. Медведев, В. Чебриков, А. Лукьянов, Г. Разумовский, Б. Пуго, В. Крючков, В. Болдин, Г. Смирнов), которая констатировала: «В период 1930-53 гг. по возбуждённым органами ОГПУ, НКВД, НКГБ-МГБ 2 578 592 уголовным делам было подвергнуто репрессиям 3 778 234 человека, в том числе осуждено к высшей мере наказания (расстрелу) 786 098 человек», т.е. за 23 года репрессировано около 4 млн. человек, в том числе к расстрелу приговорено около 790 тыс. человек.

в) Комиссия члена-кор. АН СССР Ю. Поспелова, куда входил главный научный сотрудник истории АН СССР, д.и.н. В. Земсков, который считается на Западе и у нас наиболее объективным подсчётчиком политических репрессий, поскольку он пользовался засекреченными документами. Результаты исследований Земскова таковы: за 72 года советской власти было репрессировано около 4 млн. человек, из которых к высшей мере приговорено 828 тыс., в том числе 682 тыс. или свыше 82% приходится на 2 года (1937—1938). На остальные 70 лет советского периода приходится в общей сложности 146 тыс. или менее 18%».

Почему так много было репрессировано в 1937-1938 гг? На этот вопрос отвечает следующая дневниковая запись бывшего посла США в СССР в 1937-1938 г. Джозефа Дэвиса (точнее — личного посланника Франклина Рузвельта): «Сегодня мы знаем, благодаря усилиям ФБР, что гитлеровские агенты действовали повсюду, даже в Соединенных Штатах и Южной Америке. Немецкое вступление в Прагу сопровождалось активной поддержкой военных организаций Генлейна (известны также другие варианты написания этой фамилии – А.Ш.). То же самое происходило в Норвегии (Квислинг), Словакии (Тисо), Бельгии (де Грелль) … Однако ничего подобного в России мы не видим. «Где же русские пособники Гитлера?» — спрашивают меня часто. «Их расстреляли», — отвечаю я. Только сейчас начинаешь сознавать, насколько дальновидно поступило советское правительство в годы чисток»». Дэвис подтвердил мнение В. Молотова по 1937 г.: «Мы обязаны 37-му году тем, что у нас не было «пятой колонны» во время войны».

Таким образом, в среднем в год репрессии подверглись в СССР около 55,6 тыс. человек, в том числе к расстрелу приговорено – 11,5 тысяч.

Кроме осуждённых в результате политических репрессий, были ещё выселенные со своих исконных земель народы в 1943-44 гг. Это балкарцы — 37 044 человек, ингуши – 91 250, кабардинцы – 2500, калмыки – 155 824, карачаевцы – 69 267, чеченцы – 1 031 647, отдельные этносы из Крыма — 228 543, в том числе крымские татары – 191 014, из Грузии – 86 100, в том числе курды – 8694, турки-месхетинцы – 76 021, турки-хемшилы (субэтническая группа армян) – 1385. Всего депортировано более 1 млн. человек. Кроме них были интернированы: немцы, поляки, финны и др.

Фронтовик и выдающийся советский балкарский поэт и прозаик Кайсын Кулиев, когда в 1944 г. опираясь на палку, вышел после ранения из симферопольского полевого госпиталя, узнав весть о выселении балкарского народа в Киргизию, сказал: «Народов плохих не бывает, на празднике жизни все народы одинаковы, а от подлецов, к сожалению, ни один народ пока ещё не избавлен», т.е. подлецы были и есть в каждом народе, в том числе балкарском, кабардинском, осетинском, русском и всем остальным.

В своей книге «За что Сталин выселял народы?» (2008 г.) И. Пыхалов оправдывает выселения некоторых народов по этническим признакам (крымских татар, чеченцев, ингушей, прибалтийцев и др.), ссылаясь на факты дезертирства, предательства и сотрудничества их представителей с фашистами, а также опыт зарубежных стран. Известно, что накануне и во время войны, государства интернируют и ограничивают в правах представителей воюющих и недружественных с ними стран, а также потенциальных помощников врага, (в СССР – это немцы, финны, поляки и др.) вглубь своих территорий.

Но выселение целых народов из-за отдельных подлецов и даже групп подлецов, когда пик войны уже пройден (это – балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, курды, чеченцы и др.), является трагической ошибкой Сталина, несмотря на то, что его информировали карательные, военные и другие органы власти не объективно о поведении этих народов во время оккупации фашистами их территорий.

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Ну а теперь, давайте сравним цифры, приговорённых в среднем в год к расстрелу в СССР (до, при и после Сталина), считая их реально расстрелянными, хотя были и помилованные, 11,5 тыс. человек, с потерями людей «свободной и демократической» РФ, строящей вот уже боле четверти века капиталистический рай для «элиты» (в том числе высшего руководства КПРФ во главе с Зюгановым) за счёт ада – очень многих простых людей.

В РФ лишь в автокатастрофах, из-за «свободной безответственности» и безнаказанности водителей, в год погибает более 35 тыс. человек, т.е. в 3 раза больше 11,5 тыс., от наркотиков – порядка 60-80 тыс. человек (наркозависимых в РФ, по данным В. Путина, – порядка 700 тыс. человек), алкоголя, в том числе суррогатного, – гораздо больше и т.п.

В первом послании Федеральному собранию в 2000 г. президент РФ В. Путин, заметив, что среднегодовой недород россиян составлял к тому времени более 750 тыс. человек, завершил тему демографии словами: «Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией«.

По прошествии 6 лет, 20 июня 2006 г. в Совете безопасности РФ Путин говорил: «Критическое сокращение народонаселения страны с 1993 года приобрело устойчивый характер. Фактически мы стоим сейчас у кризисной черты. За последние 13 лет число умерших граждан России превысило число родившихся на 11,2 млн. человек (среднегодовая убыль – более 860 тыс. человек – А.Ш.)».

По другим источникам, заниженным, между прочим, по сравнению с путинскими цифрами, недород населения страны с 1993 г. по 2013 г. составлял 12-14 млн. человек, т.е. в год — по 600-700 тыс.

Таким образом, среднегодовые людские потери нынешней «свободной и демократической» РФ больше «убиенных» Сталиным (11,5 тыс.) в 50-60 раз (!), т.е. так называемые сталинские репрессии по сравнению с этими цифрами капля в море. Да, из нынешних «жертв демократии и свободы» погибли лишь часть людей, остальные умерли или не родились из-за «прекрасной» и «процветающей» условиях жизни.

В результате население страны за последние пять пятилеток так и не достигло уровня 1990 года (было 148,5 млн. человек, стало — на 01.01.17 г. 146,8). А что это значит? Хотя старики умирают, но их остаётся больше, чем рождающихся. По этой, а не другим, причинам средний возраст населения РФ растёт. Вот откуда родилась «гениальная идея» Кудрина и власти предержащих — увеличение пенсионного возраста!

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Мы — современные люди по праву считаем Петра I и Екатерину II Великими, хотя первый загубил русских мужиков при строительстве Петрограда и кораблей военно-морского флота, больше, чем его предшественники и последователи, вторая (немка), взойдя на престол преступным путём, занималась развратом, зачастую таща в свою постель мужчин, пользуясь своей властью и одаривая их богатым имуществом за счёт казны. Между тем они действительно Великие, потому что сделали для Отечества много Великих реальных дел, которые являлись главным содержанием их деятельности, всё остальное — забыто людьми.

В.И. Ленин начал, а И.В. Сталин сделал из лапотной России сверхдержаву, с которой считались все страны Европы, Америки и Азии! Несмотря на это, их демонизируют наши «демократы» и возводят многомиллиардной стоимостью Ельцин — центр разрушителю этой сверхдержавы??? Придёт время, точнее уже идёт, когда Ленин и Сталин станут на много выше Петра I и Екатерины II для России, потому что они первыми в мире прорвали цепь капитализма и построили реально социальное государство для народа!

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Откуда же взялись «десятки и сотни млн. человек», «убиенных» Сталиным? От «демократичнейших» врунов (кстати: «Любая демократия приводит к диктатуре подонков» — говорил А. Нобель; «История западной демократии – это сплошные преступления против человечества» – писал У. Черчилль). Солженицын, например, насчитал сначала 66 млн. человек «жертвами сталинских репрессий», позже уточнил и исправил эту цифру на 110, а Корякин — 120 млн. человек.

Что касается метода подсчёта «отцом русской демократии» Солженицыным «загубленных» Сталиным людей, то приведу следующий факт из его зарубежной биографии. Солженицын в беседе со студентами-славистами в Цюрихском университете на вопрос, как он собирал факты про «ужасы сталинизма», приведённые в его наиболее известном «Архипелаге ГУЛАГ» говорил: «Там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести, — а у меня их — два! три! И между ними бездна, прорыв. И вот этот мост, в который нужно бы уложить ещё сто девяносто восемь фактов, — мы художественным прыжком делаем, образом, рассказом, иногда пословицей. Я считаю, что я провёл самое добросовестное исследование, но оно местами не научное ...». Другими словами то, что изложено в его » Архипелаге ГУЛАГ» «местами на 99%» …враньё. Поэтому на Западе эту книгу считают клеветой на Россию, а в Женеве, на территории офиса ООH, властями запрещена продажа её, как «оскорбляющую одного из членов ООH». Между тем «Архипелаг ГУЛАГ» включён в школьную программу РФ. Такова российская «свобода и демократия», ищущая правду и находящую брехню, так же, как иные историки с профессорскими званиями, не говоря уже о невеждах, пользующихся «АДС» («адна демократа сказала»), на которых воспитывается нынешняя молодёжь.

Чтобы опровергнуть цифры, приведённые Солженицыным и Корякиным, большого ума не надо. Не надо даже обращаться к исследованию В. Земскова. В самом деле. В 1926 г. население СССР составляло 147 млн. человек, в 1939 г. – 170,6, т.е. за 13 лет, куда входили, между прочим пресловутые 1937-38 гг., ежегодный прирост составлял в среднем более 1,8 млн. человек. Если к 170,6 прибавить уточнённую цифру Солженицына (110 млн. человек), из полученной суммы отнять 147, а результат разделить на 13, то получится, что среднегодовой прирост населения должен был бы составить 10,3 млн. человек (советские женщины 30-ых годов минувшего века, ведь люди, а не животные, чтобы рожать столько детей за год!)?

Ещё пример. 18 октября 1991 г. был издан закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». Для реализации этого закона была создана комиссия, которую возглавил ярый антисталинист А.Н. Яковлев, который уже в 2006 г. ответил журналистам, что всего по стране было окончательно реабилитировано около 1,5 млн. человек, хотя по данным Генпрокуратуры их было 637 614. Если даже взять за истину 1,5 млн. человек, то получается такая картина. Если с минимально репрессированных по Солженицыну 66 млн. человек отнять 1,5, то получается, что 64,5 млн. человек были виновными (?!), хотя «мемориалисты» и «правозащитники» считают, что чуть ли не все репрессированные были невинными жертвами «злодея» Сталина. Словом враньё на вранье, фантастика за фантастикой (!!), как у гоголевского городничего: «Я мошенников над мошенниками обманывал».

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В качестве послесловия следующее. О чём говорит всё вышеприведённое?

Во-первых, во все времена (ещё задолго до казни Иисуса Христа по доносу Иуды Искарио́та) во всех странах мира проводились репрессии по тем или иным причинам и в разных масштабах, поскольку любое государство имеет карательные органы в основном для этих целей. Поэтому к ним надо относиться без истерики, заклинаний и оскорблений. Репрессировали или наказывали граждан и групп людей, которые нарушали существовавшие в тот период законы, независимо от того какими их (законы) посчитали позже. Эти законы становятся более строгими, когда страна попадает в экстремальную ситуацию — канун войны (1937-38 гг. в СССР), война, угроза терроризма (сегодня в РФ) и др.

О том, во-вторых, что всякие явления и факты, имевшие место в прошлом, надо оценивать диалектически, т.е. с учётом места, времени и обстоятельств, когда они происходили, причём не изолированно, а в сравнении. По словам Черчилля «Сталин являлся крупной и сильной личностью, соответствующей тем бурным временам, в которых ему приходилось жить «.

В-третьих, репрессированные граждане, численность которых приведена выше, в той или иной степени нарушали законы, существовавшие тогда в СССР, хотя среди них были не адекватные и даже невинные. Сколько было тех, других и третьих, разобраться сегодня, по прошествии 80 лет, невозможно, поскольку в прошлом они осуждались по одним взглядам, правилам и законам, сегодня – другим. Да и не всегда нужно ворошить прошлое, поскольку большинство пострадали не от Сталина (кто пострадал от него известно – это Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Енукидзе, Тухачевский, Егоров, Якир, Постышев, словом крупные политические деятели центра и регионов), а местных властей по доносу соседей, односельчан, коллег и др. Когда Джохара Дудаева спросили: «Стоит ли рассказать всю правду о политических репрессиях в Чечне?», он ответил отрицательно, аргументируя тем, что в результате такой правды может передраться весь чеченский народ.

В-четвёртых, если в прошлом власти совершали ошибки и несправедливость, то позапрошлые и сегодняшние совершали и совершают их не меньше. Понятие «государство», уже по определению, содержит в себе несправедливость (ограничение свобод личностей), т.е. идеальных государств никогда не было, нет и не может быть пока существует такое понятие.

В-пятых, о политических репрессиях в СССР заговорили и муссируют их до сих пор, больше по политическим соображениям, чтобы показать, что предыдущие мужи СССР были плохими по сравнению с последующими, а сегодня – что РСФСР был хуже, чем РФ. Что касается инициатора разговора о репрессиях Хрущёва, то он это сделал минимум по трём причинам: а) из-за личной неприязни к Сталину за прошлые обиды (нормальные политики аргументами – «личная неприязнь» не пользуются, когда дело касается судьбы страны и мира), б) чтобы скрыть репрессии, проведённые под его началом в Москве, Московской области и на Украине, которые были самыми массовыми в СССР. Один только штрих (жалоба на Ежова): «Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17-18 тысяч репрессированных. А Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущев«.

Кстати, пишут, что во время правления Хрущёва были уничтожены документы из архива мешками, в) чтобы выглядеть праведником и миротворцем, вскрывшим неблаговидные дела Сталина и таким образом стать самому третьим вождём в стране. Что из этого получилось общеизвестно: Хрущёва отправили на пенсию, СССР уничтожили, а на его обломках образовали 15 нищих, а потому скандальных государств.

И последнее. Политические репрессии 30-ых годов не актуальны сегодня. В подтверждение два аргумента: а) в Москве и Нальчике «мемориалисты» жалуются, что на митинги, посвящённые репрессиям, приходят всё меньше и меньше людей; б) когда была подготовлена ««Книга памяти жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии. 1920-1941», автор и издатели обратились к населению КБР, затем к родственникам репрессированных ещё в 2008 г. (когда репрессии были «свежее» чем сегодня) собрать деньги для её издания, но смогли собрать порядка 0,05% стоимости издания. Да это и понятно, многие внуки репрессированных уже ушли в мир иной, не говоря уже об их детях. Ведь прошло больше 80 лет. Поэтому эту тему пора закрывать. Каждая семья, у которой в прошлом репрессировали родственников, будет помнить о них по своему, без нынешних небескорыстных, между прочим, «мемориалистов» и «правозащитников» и др.

Если уж печься нынешним «демократам» и не демократам тоже о чём-нибудь, то сегодняшних проблем в РФ и регионах столько, сколько зёрнышек в мешке пшена. Одни из них – состояния демографии и реальной экономики, от которых производно всё остальное или наоборот!?

Асланбек Хажумарович Шогенов, доктор технических наук, профессор».

P. S.

«Пусть миру этот день запомнится навеки, Пусть будет вечности завещан этот час. Легенда говорит о мудром человеке, Что каждого из нас от страшной смерти спас. Ликует вся страна в лучах зари янтарной, И радости чистейшей нет преград: И древний Самарканд, и Мурманск заполярный, И дважды Сталиным спасённый Ленинград».

(Поэтесса Анна Ахматова, 1949 г.)

«Повторилась вечная история Давида и Голиафа – только стократ страшнее и гаже. Титан ХХ века, величайшая фигура отечественной истории, гигант, сравнимый с гениями эпохи Возрождения, был повержен и растоптан злобными карликами, идейными и моральными пигмеями. При жизни Вождя они не смели поднять глаз, раболепно вылизывая его сапоги, но после смерти набросились всей толпой – чтобы унизить, надругаться над его памятью, низвести до своего скотского уровня»

(Историк Юрий Емельянов, 2008 г.)

«До сих пор читающая публика, особенно молодёжь, проявляющая интерес к истории России… знакомится с разнообразным… бульварным чтивом о Сталине, но только не с самим Сталиным. Эту «традицию» [идущую от Троцкого и Хрущёва] подхватили западные «советологи», бывшие эмигранты и некоторые современные отечественные «демократы», всячески поливающие грязью личность выдающегося человека. Впрочем, как говорит восточная мудрость, «Мёртвого льва может лягнуть и осёл»

( Биолог, академик РАН Асхад Шеуджен, 2009 г.)

«Это был человек, определивший образ страны на десятилетия вперёд, это был лидер, определивший образ современной Европы. Его имя связали с жестокими преступлениями и великими победами. Его место в истории вымаривали, его личность окружили мифами, за которыми не видно реальности»

(Журналист Владимир Чернышёв, 2013 г., НТВ)

Источник: nstarikov.ru