Кто оплачивает банкет

В известной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» есть такой эпизод: управдом, попавший в прошлое и выдающий себя за царя, задаёт вопрос — Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет? На что получает ответ — Во всяком случае, не мы. Говорят, что в первоначальном варианте ответ звучал так — Народ, батюшка, народ!

Неоднократно приходилось слышать, что россияне для правящей верхушки и их приближенных это всего лишь электорат, призванный обеспечить видимость легитимности их власти. Но новый закон о выборах, отменивший необходимый порог явки, позволяет и вовсе нас исключить из так называемых «выборов». Так кто же мы для власти? Мы те, кто оплачивает весь этот банкет.

Давайте поговорим о так называемых государственных или бюджетных деньгах. Пусть вас не вводит в заблуждение название. Никаких государственных или бюджетных денег не существует!

Вы никогда не задумывались, откуда берутся деньги в бюджете? Налоги, различные отчисления? Верно. Но кто это всё оплачивает? За чей же счёт банкет? За наш нас вами!

Не верите? Давайте посмотри официальную статистику за 2015 год. Из каких статей состоит доходная часть бюджета. (http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/fin16.pdf стр.33)

Итак: НДФЛ – 10.4%, налог на имущество – 4%. Получается 14.4%

Далее: НДС – 15.7%, акцизы – 4% . Это 19.7%

В сумме это даёт 34.7%, т.е. больше 1/3 бюджета.

С НДФЛ и налогом на имущество всё более-менее понятно. Это явные налоги, про которые мы прекрасно знаем. Но на самом деле, на этом наше налоговое бремя не заканчивается. Мы ежедневно платим налоги, но теперь уже в скрытой форме.

Для большинства людей, термины НДС, акцизы, пошлины и т.п. достаточно абстрактные понятия — «мы бизнесом не занимаемся, нас это не касается». На самом деле, ещё как касается. Сами того не понимая, мы ежедневно платим эти налоги.

Все мы являемся потребителями. Ежедневно мы потребляем товары, услуги. А капиталист, если, конечно, он не ставит перед собой цель вылететь в трубу, включает акцизы, НДС и прочие отчисления в себестоимость товара или услуги. НДС самый взымаемый налог и мы, каждый раз покупая что-либо или пользуясь какой-либо платной услугой, его оплачиваем. Хотим мы того или нет, но это факт. Это, пожалуй, единственный налог, избежать который невозможно. Подоходный налог или отчисления в соцстрах вы можете и не платить. Например, если получаете зарплату «в конверте» или работаете сами на себя, не зарегистрировавшись как ИП. Избежать же оплаты чужого НДС вы сможете, если только будете жить полностью натуральным хозяйством и без электричества, интернета и сотовой связи. Если же вы читаете данный текст, то это означает, что вы платите НДС за интернет-провайдера или сотового оператора. Так же как и заплатили его при покупке устройства, посредством которого вы выходите в интернет.

Вообще, можно даже не рассматривать из чего состоит доходная часть бюджета. Абсолютно всё, что идёт в бюджет, зарабатываем мы с вами.

Мы часто слышим – олигарх такой-то, в прошлом году, заработал столько-то миллиардов рублей. При этом мало кто понимает, что этот олигарх сам не заработал ни копейки. Он присвоил то, что для него заработали другие. В самом деле, наивно полагать, что существует некий «сферический» в вакууме капиталист, который в состоянии зарабатывать деньги сам. Сколько нефти сможет продать, какой-нибудь владелец нефтяной компании, если завтра от него уйдут все наёмные работники? Или какой доход получит владелец торговой сети, если он останется один?

Единственным источником дохода капиталиста является присвоение прибавочной стоимости. Проще говоря, любой капиталист живёт за счёт того, что присваивает результаты труда своих наёмных работников. А значит, абсолютно любые отчисления и налоги платятся из денег, которые мы с вами заработали. Других просто не существует. Поэтому как бы не назывался тот или иной налог или отчисления, мы всегда должны чётко понимать — это деньги заработанные нами. Это платим мы, а не капиталист. Капиталист всего лишь вынужден делиться частью присвоенных им денег.

Да, с продажи природных ресурсов в бюджет идут огромные суммы, но мы должны понимать, что в ресурсодобывающей отрасли трудятся сотни тысяч людей. Вопреки сложившемуся у определённого круга людей мнению, нефть и газ текут по трубам не благодаря их «талантам» и эффективности, а благодаря труду сотен тысяч простых работников. Ещё раз повторюсь – если бы не мы с вами, то все эти олигархи себе на проездной бы даже не «заработали».

Очень важно понять, принять тот факт, что за всё всегда платим мы с вами. Даже, если это не столь явно на первый взгляд. Нет у буржуазного государства иного способа получения денег. И мы чётко должны уяснить, что любой побор, неважно, пойдёт ли он в государственную казну или кому-то в карман, в конечном итоге будет переложен на нас с вами.

Давайте рассмотрим ситуацию на примере пресловутого «Платона». Часто можно услышать – да, дальнобойщиков жалко, но у меня своих проблем хватает, пусть они сами там разбираются. Я сам не дальнобойщик, их услугами не пользуюсь. Меня это всё не касается.

По состоянию на май 2017 года, в системе «Платон» зарегистрировано 833 000 машин (Платон). Тариф составляет 1.9 руб./ км Средний пробег большегруза в год 100 000 км. Путём несложных расчётов мы получаем цифру 158 млрд. 270 млн. рублей за календарный год. Т.е. на 158 миллиардов рублей увеличится стоимость грузоперевозок в России. Как вы думаете, попадёт ли эта сумма в себестоимость перевозимого груза? Почувствуем ли мы это? Вне всяких сомнений. В среднем каждый житель России в течение года заплатит за «Платон» больше 1000 рублей. Разумеется это весьма приблизительный расчёт. Сумма, пройдя по цепочке, вполне может увеличиться. Задача не в том, чтобы с математической точностью вычислить, во сколько обойдётся этот побор каждому из нас, а показать, что это отразится на каждом из нас. Не забывайте, что «Платон» — это частная компания, т.е. к нам с вами в карман залезет даже не «родное» государство, а весьма состоятельные частные лица. Ну а мы, хотим того или нет, выступим в роли спонсоров для них.

Можно вспомнить ещё так называемый налог на «болванки» Михалкова, который большинство из нас периодически платит, даже не подозревая об этом.

Все эти «невидимые» поборы в конечном итоге ведут к повышению цен, уменьшению наших реальных доходов и, как результат к росту инфляции.

Теперь вы знаете, кто и кому в капиталистической России «оплачивает» банкет, продолжение которого капиталисты постоянно требуют. Задумайтесь, а хотите ли вы это делать?

И. Ильясов

Источник: nnm.me