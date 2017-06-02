Концепция серии фильмов «Три икса»
Все, кто хорошо знаком с голливудским кинематографом, знают, что большинство сценариев сводятся к набору стандартных ситуаций и сюжетных поворотов. По этой причине, просмотрев десяток картин, можно уже по первым минутам фильма достаточно успешно предсказать дальнейшее развитие событий. Особенно это актуально в отношении боевиков. Из-за этого тем, кто ищет в кино какой-то смысл или новые идеи, смотреть голливудские новинки зачастую просто скучно – в них меняются только декорации и спецэффекты, а смысловая начинка, по сути, одна и та же.
В качестве примера в этой статье рассмотрим серию фильмов «Три икса». В начале 2017 года в кинотеатрах показали третью часть с громким названием «Три икса: Мировое господство». В России её посмотрели более двух миллионов человек. Что же составляет костяк сюжетов этой истории?
- Шаблон 1: Безудержное позёрство всех персонажей – как положительных, так и отрицательных – то, что на сленге называется, «понты». У каждого из них чрезмерно раздутое эго и завышенная самооценка.
- Шаблон 2: Зашкаливающая абсурдность и глупость всего происходящего на экране. Обеспечивается это тем, что все действия и разговоры героев направлены в первую очередь на то, чтобы показать свою «крутость». А само дело, которым они занимаются, всегда на втором месте.
- Шаблон 3: Множество полуголых девушек, готовых отдаться главному герою Ксандеру, как только они его видят. Камера постоянно акцентирует внимание на формах женских персонажей, которые представлены в фильме только в двух образах: либо – легкодоступной проститутки, либо -профессиональной убийцы. Иногда они совмещают в себе обе модели поведения.
- Шаблон 4: Татуировки, пирсинг, кольца и прочие «украшения себя», как неотъемлемый атрибут крутости. Наделение откровенно асоциальных по внешнему виду и по манере поведения личностей ореолом уникальности и геройства.
- Шаблон 5: Чтобы спасти мир, достаточно накачать мышцы и стать бесстрашным.
- Шаблон 6: Пошлые и похабные шутки на протяжении всего фильма, парочка обязательных постельных сцен и эпизодов с алкоголем и табаком.
- Шаблон 7: Экстремальные виды спорта, погони, драки, перестрелки, которые проходят для главных героев без каких-либо негативных последствий. (Как сделать образ идиота привлекательным? Ответ очевиден – пусть ему всё время везёт. И из всех передряг, несмотря на свою глупость, он должен выходить победителем).
- Шаблон 8: Убийства, взрывы и аварии – это повод для радости и веселья, потому что только так можно продемонстрировать свою «крутость» окружающим.
И так далее.
Для наглядного примера всего вышеперечисленного предлагаем вам описание нескольких эпизодов из последнего фильма «Три икса: Мировое господство».
Первая сцена с Вин Дизелем демонстрирует, как он залезает на телевизионную вышку и похищает с неё некий блок управления. Как только Ксандер – персонаж Вин Дизеля – опускается на землю, за ним начинается погоня: сначала он спасается от нее на лыжах по горам. На дворе лето, но это его не останавливает, лыжи едут исправно. Потом «пересаживается» на скейт и продолжает уходить от преследователей по горному серпантину, параллельно совершая умопомрачительные трюки. И в конце концов прибегает в какую-то глухую деревушку, достаёт украденный блок питания и с помощью него настраивает антенну у телевизора, на котором в самый раз начинается футбольный матч. Жители деревни счастливы, полуголая амазонка восхищается его крутостью и отдаётся ему в ближайшей лачуге.
Далее Ксандер узнаёт, что ему нужно опять спасать мир – в этот раз от неизвестных террористов, получивших контроль над всеми спутниками. Для своей операции он собирает команду из таких же «суперкрутых», как и он сам: девушка снайпер, развлекающаяся тем, что на охоте стреляет по охотникам, гонщик, мечтающий совершить 200 аварий, и профессиональный тусовщик, в совершенстве владеющий диджейским пультом. Когда группа, наконец, в сборе, Ксандер радостно подытоживает: «Хорошие, плохие, экстремальные и совершенно чокнутые – вот с этими я могу работать!».
Также приведём один из диалогов персонажей, в ходе которого они показывают друг другу свои татуировки и рассказывают о том, как они попали в команду «Три икса». Зрителю транслируется сразу два посыла: глупое и асоциальное поведение – хороший залог, чтобы стать супергероем; татуировки на теле – непременный атрибут крутых ребят.
Ксандер: Расскажи, как ты во всё это ввязалась?
Серена: Разрисовала небоскрёб и угодила за решётку на год. Граффити было на 30 этажей. Два миллиона просмотров, и я отсидела только пол срока.
Ксандер: Всё понятно, Гиббонс (*агент АНБ, собравший команду) пришёл на помощь…
Серена: Да, он сказал, что такому льву, как я, не место в клетке (демонстрирует татуировку льва на руке).
Ксандер: Своего я сделал, когда ушёл от него (показывает свою татуировку со львом). А что за тату на запястье?
Серена: Лондон, 2009 год. Забралась на лондонский глаз – голой.
Ксандер: А это в школе (показывает свою татуировку вокруг соска).
Серена: О нет… (смеётся)
Ксандер: У каждого из нас есть чего стыдиться. Расскажи про ту татуировку, сексуальную.
Серена: Феникс из пепла (задирает майку и демонстрирует большую татуировку, уходящую ниже). 18 часов в Мексике, выпила море текилы, чтобы это вытерпеть. Она самая важная, потому что я в тот момент решила изменить мир вместо того, чтобы ненавидеть.
Само спасение мира происходит по стандартной схеме: все преступники вместо того, чтобы нажать курок, держат главного героя на мушке и пафосно рассказывают ему о своих коварных планах ровно до тех пор, пока не получат свою пулю. Похожим образом ведёт себя и отряд русских спецназовцев, которых девушка-снайпер по прозвищу «леди-стояк» (в русской версии) методично и с улыбкой на лице отстреливает, называя их по именам: «Ленинград, Ванечка и Ванюша».
Так как Голливуд является инструментом не столько американской, сколько глобальной политики, то в этой серии фильма поддерживается тренд на дискредитацию американских спецслужб и в целом государственных ведомств США. Они по сценарию занимаются слежкой за всеми гражданами и желают сохранить этот свой особый статус (сюжет третьей части франшизы «Три икса» – один из наглядных примеров того, как Голливуд поддерживает деятельность Сноудена. Подробнее о его миссии рассказывается в видеообзоре «С какой целью создан бренд «Эдвард Сноуден»?). По сюжету главными злодеями оказываются директор ЦРУ и спецагент Джейн, которая и возглавляла всю операцию. Оба являются ярыми «патриотами США» и оправдывают свои поступки желанием прекратить войны во всём мире, и сохранить возможности по контролю населения спецслужбами.
Джейн: Если мир решит, что Ящик Пандоры исчез, люди не узнают, что мы за всеми шпионим.
Ксандер: Значит, вы очередной тиран.
Джейн: Нет, я патриот.
Заканчивается вся это история очередным безумным трюком Вин Дизеля, который спрыгнул с самолёта без парашюта, но сумел выжить. Единственное, что его волнует при приземлении, снял ли всё это на камеру его товарищ. «Понты» как всегда на первом месте:
- Если ты это не снял, никто не поверит.
- Я снял, здесь твой билет в зал славы.
В финальном эпизоде появляется вроде как убитый в начале фильма Гиббонс и наставляет главного героя на «путь истинный», который заключается в одной фразе, достаточно наглядно отражающей весь посыл фильма зрителю: «Развлекайся, найди девчонку, и старайся выглядеть как можно круче». Вот и догадайтесь, на какую целевую аудиторию рассчитано это кино.
Рекомендуем также ознакомиться с видеообзором «С какой целью создан бренд «Эдвард Сноуден»:
Источник: feedproxy.google.com
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ххх не смотрел, но охаивать вот так огульно голливуд я бы не стал. могу навскидку привести в пример десяток хороших осмысленных картин.
1. рэмбо.
ветеран вьетнамской войны возвращается на родину и оказывается никому не нужным. государство не дало ему ни денег, ни жилья, ни работы. государство убило его лучшего друга, отказавшись того лечить. обезумевшие от вседозволенности и безнаказанности полицейские решив показать свою власть какому-то бродяге издеваются над ним. человек не выдержал и взялся за оружие. кстати, попробуйте фразу “ветеран вьетнамской войны” сменить на “ветеран чеченской войны”. ну или афганской. или великой отечественной. ведь тем кто воевал 80 лет назад до сих пор многим не дали квартир.
2. красная жара.
показывает наглядно кто работал в ссср, а кто занимался наркотой- чурбаньё. очень быстро спелись с неграми. так я понял что чернозадые везде одинаковые, независимо от национальности. кстати, сам диалог между шварцем и слепым чёрным авторитетом вполне так себе недвусмысленнен и откровенен.
3. время.
реинкарнация “бони и клайда”.
голливуд кагбэ намекает к чему ведёт нынешняя система и как надо с ней эффективно бороться.
4. обливион.
инопланетяне завоевали землю, людям привили мысль что они якобы победили инопланетян, качают воду гидроплатформами и всё ради того чтобы улететь на титан (спутник сатурна). где-то прячутся падальщики.
переводим на русский:
гидроплатформы- нефтяные вышки. победа над захватчиками- вставание с колен. полёт на титан- светлое будущее. падальщики- внесистемная оппозиция
5. грань будущего.
продажному и аморальному офицеру выпал счастливый билет после своего убийства перезагружать заново прожитый день, но с тем условием, что он помнит произошедшие события за день и старается в следующий раз более тщательно планировать свои действия. на русский: любая революция- это перезагрузка сознания. начиная с 988 года и заканчивая нынешней. что нам прививали? поколению пепси- совки это ацтой. совкам- романовская империя- это гниль. христианам- поганые язычники. нам каждый раз перезагружают революциями сознание, но в отличие от гг “грань будущего” мы ничего упорно помнить не хотим.
можно в принципе ещё, но этого хватит вполне))