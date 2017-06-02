Концепция серии фильмов «Три икса»

Все, кто хорошо знаком с голливудским кинематографом, знают, что большинство сценариев сводятся к набору стандартных ситуаций и сюжетных поворотов. По этой причине, просмотрев десяток картин, можно уже по первым минутам фильма достаточно успешно предсказать дальнейшее развитие событий. Особенно это актуально в отношении боевиков. Из-за этого тем, кто ищет в кино какой-то смысл или новые идеи, смотреть голливудские новинки зачастую просто скучно – в них меняются только декорации и спецэффекты, а смысловая начинка, по сути, одна и та же.

В качестве примера в этой статье рассмотрим серию фильмов «Три икса». В начале 2017 года в кинотеатрах показали третью часть с громким названием «Три икса: Мировое господство». В России её посмотрели более двух миллионов человек. Что же составляет костяк сюжетов этой истории?

Шаблон 1: Безудержное позёрство всех персонажей – как положительных, так и отрицательных – то, что на сленге называется, «понты». У каждого из них чрезмерно раздутое эго и завышенная самооценка.

Безудержное позёрство всех персонажей – как положительных, так и отрицательных – то, что на сленге называется, «понты». У каждого из них чрезмерно раздутое эго и завышенная самооценка. Шаблон 2: Зашкаливающая абсурдность и глупость всего происходящего на экране. Обеспечивается это тем, что все действия и разговоры героев направлены в первую очередь на то, чтобы показать свою «крутость». А само дело, которым они занимаются, всегда на втором месте.

Зашкаливающая абсурдность и глупость всего происходящего на экране. Обеспечивается это тем, что все действия и разговоры героев направлены в первую очередь на то, чтобы показать свою «крутость». А само дело, которым они занимаются, всегда на втором месте. Шаблон 3: Множество полуголых девушек, готовых отдаться главному герою Ксандеру, как только они его видят. Камера постоянно акцентирует внимание на формах женских персонажей, которые представлены в фильме только в двух образах: либо – легкодоступной проститутки, либо -профессиональной убийцы. Иногда они совмещают в себе обе модели поведения.

Множество полуголых девушек, готовых отдаться главному герою Ксандеру, как только они его видят. Камера постоянно акцентирует внимание на формах женских персонажей, которые представлены в фильме только в двух образах: либо – легкодоступной проститутки, либо -профессиональной убийцы. Иногда они совмещают в себе обе модели поведения. Шаблон 4: Татуировки, пирсинг, кольца и прочие «украшения себя», как неотъемлемый атрибут крутости. Наделение откровенно асоциальных по внешнему виду и по манере поведения личностей ореолом уникальности и геройства.

Татуировки, пирсинг, кольца и прочие «украшения себя», как неотъемлемый атрибут крутости. Наделение откровенно асоциальных по внешнему виду и по манере поведения личностей ореолом уникальности и геройства. Шаблон 5: Чтобы спасти мир, достаточно накачать мышцы и стать бесстрашным.

Чтобы спасти мир, достаточно накачать мышцы и стать бесстрашным. Шаблон 6: Пошлые и похабные шутки на протяжении всего фильма, парочка обязательных постельных сцен и эпизодов с алкоголем и табаком.

Пошлые и похабные шутки на протяжении всего фильма, парочка обязательных постельных сцен и эпизодов с алкоголем и табаком. Шаблон 7: Экстремальные виды спорта, погони, драки, перестрелки, которые проходят для главных героев без каких-либо негативных последствий. (Как сделать образ идиота привлекательным? Ответ очевиден – пусть ему всё время везёт. И из всех передряг, несмотря на свою глупость, он должен выходить победителем).

Экстремальные виды спорта, погони, драки, перестрелки, которые проходят для главных героев без каких-либо негативных последствий. (Как сделать образ идиота привлекательным? Ответ очевиден – пусть ему всё время везёт. И из всех передряг, несмотря на свою глупость, он должен выходить победителем). Шаблон 8: Убийства, взрывы и аварии – это повод для радости и веселья, потому что только так можно продемонстрировать свою «крутость» окружающим.

И так далее.

Для наглядного примера всего вышеперечисленного предлагаем вам описание нескольких эпизодов из последнего фильма «Три икса: Мировое господство».

Первая сцена с Вин Дизелем демонстрирует, как он залезает на телевизионную вышку и похищает с неё некий блок управления. Как только Ксандер – персонаж Вин Дизеля – опускается на землю, за ним начинается погоня: сначала он спасается от нее на лыжах по горам. На дворе лето, но это его не останавливает, лыжи едут исправно. Потом «пересаживается» на скейт и продолжает уходить от преследователей по горному серпантину, параллельно совершая умопомрачительные трюки. И в конце концов прибегает в какую-то глухую деревушку, достаёт украденный блок питания и с помощью него настраивает антенну у телевизора, на котором в самый раз начинается футбольный матч. Жители деревни счастливы, полуголая амазонка восхищается его крутостью и отдаётся ему в ближайшей лачуге.

Далее Ксандер узнаёт, что ему нужно опять спасать мир – в этот раз от неизвестных террористов, получивших контроль над всеми спутниками. Для своей операции он собирает команду из таких же «суперкрутых», как и он сам: девушка снайпер, развлекающаяся тем, что на охоте стреляет по охотникам, гонщик, мечтающий совершить 200 аварий, и профессиональный тусовщик, в совершенстве владеющий диджейским пультом. Когда группа, наконец, в сборе, Ксандер радостно подытоживает: «Хорошие, плохие, экстремальные и совершенно чокнутые – вот с этими я могу работать!».

Также приведём один из диалогов персонажей, в ходе которого они показывают друг другу свои татуировки и рассказывают о том, как они попали в команду «Три икса». Зрителю транслируется сразу два посыла: глупое и асоциальное поведение – хороший залог, чтобы стать супергероем; татуировки на теле – непременный атрибут крутых ребят.

Ксандер: Расскажи, как ты во всё это ввязалась?

Серена: Разрисовала небоскрёб и угодила за решётку на год. Граффити было на 30 этажей. Два миллиона просмотров, и я отсидела только пол срока.

Ксандер: Всё понятно, Гиббонс (*агент АНБ, собравший команду) пришёл на помощь…

Серена: Да, он сказал, что такому льву, как я, не место в клетке (демонстрирует татуировку льва на руке).

Ксандер: Своего я сделал, когда ушёл от него (показывает свою татуировку со львом). А что за тату на запястье?

Серена: Лондон, 2009 год. Забралась на лондонский глаз – голой.

Ксандер: А это в школе (показывает свою татуировку вокруг соска).

Серена: О нет… (смеётся)

Ксандер: У каждого из нас есть чего стыдиться. Расскажи про ту татуировку, сексуальную.

Серена: Феникс из пепла (задирает майку и демонстрирует большую татуировку, уходящую ниже). 18 часов в Мексике, выпила море текилы, чтобы это вытерпеть. Она самая важная, потому что я в тот момент решила изменить мир вместо того, чтобы ненавидеть.

Само спасение мира происходит по стандартной схеме: все преступники вместо того, чтобы нажать курок, держат главного героя на мушке и пафосно рассказывают ему о своих коварных планах ровно до тех пор, пока не получат свою пулю. Похожим образом ведёт себя и отряд русских спецназовцев, которых девушка-снайпер по прозвищу «леди-стояк» (в русской версии) методично и с улыбкой на лице отстреливает, называя их по именам: «Ленинград, Ванечка и Ванюша».

Так как Голливуд является инструментом не столько американской, сколько глобальной политики, то в этой серии фильма поддерживается тренд на дискредитацию американских спецслужб и в целом государственных ведомств США. Они по сценарию занимаются слежкой за всеми гражданами и желают сохранить этот свой особый статус (сюжет третьей части франшизы «Три икса» – один из наглядных примеров того, как Голливуд поддерживает деятельность Сноудена. Подробнее о его миссии рассказывается в видеообзоре «С какой целью создан бренд «Эдвард Сноуден»?). По сюжету главными злодеями оказываются директор ЦРУ и спецагент Джейн, которая и возглавляла всю операцию. Оба являются ярыми «патриотами США» и оправдывают свои поступки желанием прекратить войны во всём мире, и сохранить возможности по контролю населения спецслужбами.

Джейн: Если мир решит, что Ящик Пандоры исчез, люди не узнают, что мы за всеми шпионим. Ксандер: Значит, вы очередной тиран.

Джейн: Нет, я патриот.

Заканчивается вся это история очередным безумным трюком Вин Дизеля, который спрыгнул с самолёта без парашюта, но сумел выжить. Единственное, что его волнует при приземлении, снял ли всё это на камеру его товарищ. «Понты» как всегда на первом месте:

- Если ты это не снял, никто не поверит.

- Я снял, здесь твой билет в зал славы.

В финальном эпизоде появляется вроде как убитый в начале фильма Гиббонс и наставляет главного героя на «путь истинный», который заключается в одной фразе, достаточно наглядно отражающей весь посыл фильма зрителю: «Развлекайся, найди девчонку, и старайся выглядеть как можно круче». Вот и догадайтесь, на какую целевую аудиторию рассчитано это кино.

Дмитрий Раевский

Рекомендуем также ознакомиться с видеообзором «С какой целью создан бренд «Эдвард Сноуден»:

Источник: feedproxy.google.com