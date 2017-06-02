Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Технологический прогресс несётся в будущее с огромной скоростью. Уже даже сложно представить, каким будет мир всего через десять лет. Мы собрали 10 казавшихся еще совсем недавно фантастическими технологий, которые мы наверняка увидим в течение жизни.

Автономные роботы

Создание человекообразного робота с автономным интеллектом – столетняя мечта футурологов. Но лишь сейчас уровень развития технологий вплотную подошел к достижению данной цели.

Впрочем, мечтать, что в ближайшие несколько лет появится робот, которого невозможно отличить от человека, все-таки преждевременно. Но разработки уже ведутся, причем, в разных направлениях. Некоторые команды исследователей пытаются создать подобие искусственного интеллекта, другие работают над роботизацией мимики и чувств, а третьи – изучают возможность придать роботу человеческие движения.

Чтобы похвастаться своими последними достижениями в этих направлениях инженеры регулярно устраивают соревнования между своими роботами: они играют в футбол, танцуют, занимаются борьбой и даже смешивают алкогольные коктейли.

Колонизация Луны и Марса

Создание постоянных обитаемых баз на Луне и других планетах обсуждается уже не первое десятилетие. Но только сейчас в этом направлении начали появляться серьезные успехи. О своем желании открыть базу на Луне уже открыто заявляют Соединенные Штаты Америки и Россия. А миллиардер Илон Маск ставит своей целью колонизировать Марс.

Российская лунная программа, согласно планам, официально стартует в 2018 году. Она будет состоять из множества этапов: начнется с запуска спутников и вспомогательной инфраструктуры, а закончится созданием полноценной базы на Луне. Произойдет это, предположительно, в 2040-2050 годах.

Колонизация космических объектов несет в себе сразу несколько целей. Во-первых, развитие современных технологий. Во-вторых, добычу полезных ископаемых на Луне и Марсе. В-третьих, создание базы для переселения Человечества в случае превращения Земли в непригодную для жизни планету.

Создание еды на принтере

Сейчас процесс приготовления пищи отнимает у людей огромное количество времени. Но в будущем все может значительно упроститься, ведь появятся специальные устройства, трехмерные принтеры, которые будут в считанные минуты печатать даже самые сложные блюда.

Уже сейчас появились первые подобные устройства. Конечно, речь идет о весьма простых девайсах, которые умеют создавать из полуфабрикатов, к примеру, пиццу, бургеры, а также отдельные десерты из шоколада или сахарной пудры. Но в будущем они будут постепенно усложняться.

Питьевая вода для каждого

Удивительно, но даже сейчас, в начале двадцать первого века почти половина населения Земли страдает от нехватки чистой питьевой воды. Некоторые футурологи даже предрекают в скором будущем военные конфликты из-за источников этого ресурса.

Но с ними не согласен, к примеру, Билл Гейтс, который тратит огромные деньги на решение данной проблемы. По его заказу была разработана технология, позволяющая дистиллировать воду в промышленных масштабах.

Гейтс обещает инициировать строительство заводов для очистки воды по всему миру. Первый из них уже возведен в Сенегале. В качестве демонстрации возможностей этой технологии американский миллиардер выпил стакан воды, произведенной из человеческих фекалий.

Также при помощи этой технологии можно будет очищать океанскую воду, что навеки решит мировую проблему недостатка питьевых ресурсов.

Самоочищающаяся одежда

Интересно, что среднестатистическая западная семья больше половины используемой воды тратит на стирку. В будущем эти траты ресурсов могут вообще не понадобиться, ведь идет активная разработка самоочищающейся одежды.

К примеру, китайские ученые уже создали ткань, которая может самостоятельно очищаться от грязи под действием солнечных лучей. Данная технология основана на использовании наночастиц диоксида титана.

Добавленные в волокна ткани, эти частицы позволяют очищать материал от микроорганизмов, органики и даже токсичных веществ. Правда, под сильным действием ультрафиолета.

А ученые из Соединенных Штатов Америки создали инновационную ткань с наноархитектурой, которая эффективно отталкивает воду, пыль, токсичные химикаты, нефть, бензин и т.д. Как ожидается, впервые этот материал будет использован при создании американской военной формы.

Универсальная таблетка

К сожалению, невозможно создать единое лекарство, которое могло бы излечить все существующие болезни. Но в полусекретной лаборатории Google X идет работа над таблеткой, использование которой выявит серьезные нарушения в жизнедеятельности организма на ранних стадиях.

Речь идет об «умном» устройстве, которое, находясь в организме человека, будет собирать данные о его физиологических процессах и даст знать, когда в них появятся даже самые мельчайшие изменения.

Это устройство сможет диагностировать риск рака, инфаркта и других проблем со здоровьем задолго до того, как они станут критическими.

Дополненная реальность

Анонс очков дополненной реальности Google Glass вызвал огромную реакцию во всем мире. Оказалось, что Человечество уже не первое десятилетие мечтает о чем-то подобном. Но реальное воплощение данной идеи оказалось невероятно далеким от ожиданий потенциальных покупателей. А потому в Google оперативно прекратили выпуск своих «умных» очков, чтобы переформатировать проект и дать ему новый старт.

Пока корпорация Google находится в замешательстве из-за неудачи своего проекта Glass, Microsoft представила собственный вариант очков дополненной реальности – устройство с названием HoloLens.

Корпорации Microsoft в очках HoloLens удалось достичь именно того результата, о котором мечтают потребители. Судя по демонстрационным роликам и тестовым испытаниям, эти «умные» очки именно дополняют реальность, соединяют виртуальный и физический мир в единое целое. Так ли это, будет ясно после начала массовых продаж данного устройства.

Клонирование человека

После успешного клонирования в 1996 году овцы Долли начали все чаще звучать дискуссии о возможном создании клонов человека. Технологически это абсолютно выполнимо, однако возникает вопрос в моральной составляющей таких экспериментов.

В большинстве стран существует мораторий на клонирование человека, а в некоторых государствах оно вообще запрещено уголовным кодексом. Но в недалеком будущем эта моральная проблема, по всей видимости, будет решена в пользу науки.

В научном мире и желтой прессе уже распространяются слухи, что отдельные доктора тайно проводят эксперименты по клонированию человека. Но документальных подтверждений этому не существует.

Массовый космический туризм

Первый космический турист отправился на орбиту Земли еще в 2001 году, но с тех пор этот вид отдыха так и не стал массовым. За четырнадцать лет подобным статусом может похвастаться всего восемь человек.

Но уже в ближайшие десятилетия ситуация может существенно измениться. Сразу несколько компаний работают над реализацией идеи массового космического туризма. В будущем могут появиться даже частные орбитальные отели и ночные клубы.

Наиболее перспективным вариантом для частной персоны полететь в Космос в ближайшие годы является сотрудничество с компанией Virgin Galactic. Она оперирует космическими челноками, которые могут подниматься на высоту в сто с лишним километров, доставляя пассажиров на несколько минут в состояние невесомости.

Компания SpaceX уже упомянутого в данном обзоре Илона Маска сейчас занимается отправкой на Международную космическую станцию полезных грузов, но в будущем планирует осуществлять и пилотируемые полеты с туристами на борту. Летательный аппарат для этого уже создан, скоро начнется его эксплуатация.

Термоядерный реактор

Появление термоядерного реактора ожидается уже не первое десятилетие. Но точно сказать дату, когда это произойдет, пока что невозможно. Ученые просят дать им еще лет двадцать, а может и больше.

Но американская корпорация Lockheed Martin заявляет, что вплотную приблизилась к созданию управляемой термоядерной реакции. Специалисты из нее обещают разработать компактный реактор в ближайшие несколько лет.

В Lockheed Martin уверяют, что термоядерный реактор на основе их разработок будет настолько небольшим в размерах, что его можно будет установить даже в легковом автомобиле. А грузовые авто с двигателем с таким реактором в качестве источника питания появятся уже через десять лет.

П.С.

Жаль, что человеческий мозг познается не такими темпами как макромир и микромир. Впрочем и эти исследования меркнут перед всплеском IT, виртуальной реальности.

Вопрос в следующем — все эти технологии будут ли стоять на защите людей!?

Или послужат началом еще одного витка разрушения…

Источник: nnm.me