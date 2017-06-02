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Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

10:44. 2 июня 2017 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал:

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Технологический прогресс несётся в будущее с огромной скоростью. Уже даже сложно представить, каким будет мир всего через десять лет. Мы собрали 10 казавшихся еще совсем недавно фантастическими технологий, которые мы наверняка увидим в течение жизни.

Автономные роботы

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Создание человекообразного робота с автономным интеллектом – столетняя мечта футурологов. Но лишь сейчас уровень развития технологий вплотную подошел к достижению данной цели.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Впрочем, мечтать, что в ближайшие несколько лет появится робот, которого невозможно отличить от человека, все-таки преждевременно. Но разработки уже ведутся, причем, в разных направлениях. Некоторые команды исследователей пытаются создать подобие искусственного интеллекта, другие работают над роботизацией мимики и чувств, а третьи – изучают возможность придать роботу человеческие движения.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Чтобы похвастаться своими последними достижениями в этих направлениях инженеры регулярно устраивают соревнования между своими роботами: они играют в футбол, танцуют, занимаются борьбой и даже смешивают алкогольные коктейли.

Колонизация Луны и Марса

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Создание постоянных обитаемых баз на Луне и других планетах обсуждается уже не первое десятилетие. Но только сейчас в этом направлении начали появляться серьезные успехи. О своем желании открыть базу на Луне уже открыто заявляют Соединенные Штаты Америки и Россия. А миллиардер Илон Маск ставит своей целью колонизировать Марс.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Российская лунная программа, согласно планам, официально стартует в 2018 году. Она будет состоять из множества этапов: начнется с запуска спутников и вспомогательной инфраструктуры, а закончится созданием полноценной базы на Луне. Произойдет это, предположительно, в 2040-2050 годах.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Колонизация космических объектов несет в себе сразу несколько целей. Во-первых, развитие современных технологий. Во-вторых, добычу полезных ископаемых на Луне и Марсе. В-третьих, создание базы для переселения Человечества в случае превращения Земли в непригодную для жизни планету.

Создание еды на принтере

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Сейчас процесс приготовления пищи отнимает у людей огромное количество времени. Но в будущем все может значительно упроститься, ведь появятся специальные устройства, трехмерные принтеры, которые будут в считанные минуты печатать даже самые сложные блюда.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Уже сейчас появились первые подобные устройства. Конечно, речь идет о весьма простых девайсах, которые умеют создавать из полуфабрикатов, к примеру, пиццу, бургеры, а также отдельные десерты из шоколада или сахарной пудры. Но в будущем они будут постепенно усложняться.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Питьевая вода для каждого

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Удивительно, но даже сейчас, в начале двадцать первого века почти половина населения Земли страдает от нехватки чистой питьевой воды. Некоторые футурологи даже предрекают в скором будущем военные конфликты из-за источников этого ресурса.

Но с ними не согласен, к примеру, Билл Гейтс, который тратит огромные деньги на решение данной проблемы. По его заказу была разработана технология, позволяющая дистиллировать воду в промышленных масштабах.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Гейтс обещает инициировать строительство заводов для очистки воды по всему миру. Первый из них уже возведен в Сенегале. В качестве демонстрации возможностей этой технологии американский миллиардер выпил стакан воды, произведенной из человеческих фекалий.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Также при помощи этой технологии можно будет очищать океанскую воду, что навеки решит мировую проблему недостатка питьевых ресурсов.

Самоочищающаяся одежда

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Интересно, что среднестатистическая западная семья больше половины используемой воды тратит на стирку. В будущем эти траты ресурсов могут вообще не понадобиться, ведь идет активная разработка самоочищающейся одежды.

К примеру, китайские ученые уже создали ткань, которая может самостоятельно очищаться от грязи под действием солнечных лучей. Данная технология основана на использовании наночастиц диоксида титана.

Добавленные в волокна ткани, эти частицы позволяют очищать материал от микроорганизмов, органики и даже токсичных веществ. Правда, под сильным действием ультрафиолета.

А ученые из Соединенных Штатов Америки создали инновационную ткань с наноархитектурой, которая эффективно отталкивает воду, пыль, токсичные химикаты, нефть, бензин и т.д. Как ожидается, впервые этот материал будет использован при создании американской военной формы.

Универсальная таблетка

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

К сожалению, невозможно создать единое лекарство, которое могло бы излечить все существующие болезни. Но в полусекретной лаборатории Google X идет работа над таблеткой, использование которой выявит серьезные нарушения в жизнедеятельности организма на ранних стадиях.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Речь идет об «умном» устройстве, которое, находясь в организме человека, будет собирать данные о его физиологических процессах и даст знать, когда в них появятся даже самые мельчайшие изменения.

Это устройство сможет диагностировать риск рака, инфаркта и других проблем со здоровьем задолго до того, как они станут критическими.

Дополненная реальность

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Анонс очков дополненной реальности Google Glass вызвал огромную реакцию во всем мире. Оказалось, что Человечество уже не первое десятилетие мечтает о чем-то подобном. Но реальное воплощение данной идеи оказалось невероятно далеким от ожиданий потенциальных покупателей. А потому в Google оперативно прекратили выпуск своих «умных» очков, чтобы переформатировать проект и дать ему новый старт.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Пока корпорация Google находится в замешательстве из-за неудачи своего проекта Glass, Microsoft представила собственный вариант очков дополненной реальности – устройство с названием HoloLens.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Корпорации Microsoft в очках HoloLens удалось достичь именно того результата, о котором мечтают потребители. Судя по демонстрационным роликам и тестовым испытаниям, эти «умные» очки именно дополняют реальность, соединяют виртуальный и физический мир в единое целое. Так ли это, будет ясно после начала массовых продаж данного устройства.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Клонирование человека

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

После успешного клонирования в 1996 году овцы Долли начали все чаще звучать дискуссии о возможном создании клонов человека. Технологически это абсолютно выполнимо, однако возникает вопрос в моральной составляющей таких экспериментов.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

В большинстве стран существует мораторий на клонирование человека, а в некоторых государствах оно вообще запрещено уголовным кодексом. Но в недалеком будущем эта моральная проблема, по всей видимости, будет решена в пользу науки.

В научном мире и желтой прессе уже распространяются слухи, что отдельные доктора тайно проводят эксперименты по клонированию человека. Но документальных подтверждений этому не существует.

Массовый космический туризм

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Первый космический турист отправился на орбиту Земли еще в 2001 году, но с тех пор этот вид отдыха так и не стал массовым. За четырнадцать лет подобным статусом может похвастаться всего восемь человек.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Но уже в ближайшие десятилетия ситуация может существенно измениться. Сразу несколько компаний работают над реализацией идеи массового космического туризма. В будущем могут появиться даже частные орбитальные отели и ночные клубы.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Наиболее перспективным вариантом для частной персоны полететь в Космос в ближайшие годы является сотрудничество с компанией Virgin Galactic. Она оперирует космическими челноками, которые могут подниматься на высоту в сто с лишним километров, доставляя пассажиров на несколько минут в состояние невесомости.

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Компания SpaceX уже упомянутого в данном обзоре Илона Маска сейчас занимается отправкой на Международную космическую станцию полезных грузов, но в будущем планирует осуществлять и пилотируемые полеты с туристами на борту. Летательный аппарат для этого уже создан, скоро начнется его эксплуатация.

Термоядерный реактор

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Появление термоядерного реактора ожидается уже не первое десятилетие. Но точно сказать дату, когда это произойдет, пока что невозможно. Ученые просят дать им еще лет двадцать, а может и больше.

Но американская корпорация Lockheed Martin заявляет, что вплотную приблизилась к созданию управляемой термоядерной реакции. Специалисты из нее обещают разработать компактный реактор в ближайшие несколько лет.

В Lockheed Martin уверяют, что термоядерный реактор на основе их разработок будет настолько небольшим в размерах, что его можно будет установить даже в легковом автомобиле. А грузовые авто с двигателем с таким реактором в качестве источника питания появятся уже через десять лет.

П.С.

Жаль, что человеческий мозг познается не такими темпами как макромир и микромир. Впрочем и эти исследования меркнут перед всплеском IT, виртуальной реальности.

Вопрос в следующем — все эти технологии будут ли стоять на защите людей!?
Или послужат началом еще одного витка разрушения…

Фантастические технологии, которые станут реальностью в ближайшие годы

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 5106 3969
    Евгений 2 июня 2017 в 11:51 Ссылка Пометить
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    В ближайшие 2 года луна “Месяц” покинет орбиту Земли и улетит как минимум на 1 500 000 км. Клонирование людей опасное занятие, человек безсмертен и живёт миллионы или даже миллиарды лет, смертно только физическое тело. Интервенты, которые оккупировали планету Земля 18 000 лет назад, понизили нам октавы головного мозга и в связи с этим каждый раз когда мы рождаемся у нас блокируются накопленные знания и опыт прошлых жизней и мы не можем выходить в своём физически плотном теле в информационное поле планеты. До 2024 года поменяются энергетические решётки на планете и повысятся октавы головного мозга у людей и уже не будет стираться информация прошлых жизней и человек в физически плотном теле сможет выходить в информационное поле Земли, на порядок повысится продолжительность жизни. Серые из сетки Z доэкспериментировались с клонированием, что уже не могут самостоятельно размножаться и пиратским способом забирают генетический материал на нашей планете и проводят генетические эксперименты в тайных лабораториях на территории США.
    Термоядерные реакции- это утопия!!! Разработки термоядерных реакций-обыкновенный распил финансовых средств. Энергия есть везде и всегда в любой точке нашей Вселенной! Необходимо просто перевести на эту энергию весь транспорт и энергетику, но этому препятствуют иллюминаты и масоны. В ближайшие 10 лет мы перейдём на эту энергию, но только без масонов и иллюминатов, эти генетически выведенные биороботы интервентами для паразитизма и насилия будут анигилированы и на планете восстановится справедливый социальный строй без войн, паразитизма и насилия.

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