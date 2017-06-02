Д. Трамп вышел, хлопнув дверью

Д. Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706012328-1yz7.htm Американский президент Дональд Трамп официально объявил о том, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Об этом он заявил, выступая с обращением у Белого дома. Этот шаг Трамп охарактеризовал, как «исполнение моего священного долга перед Америкой и ее гражданами». Он также добавил., что участие страны в договоре грозило потерей к 2025 году 2,7 млн рабочих мест. Напомним, Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года поддержали 194 страны. Этот документ регламентирует план действий мировых держав по сдерживанию глобального потепления. В соответствии с условиями соглашения все стороны должны предпринимать меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата.

Время для подобного заявления выбрано очень удачно, в настоящий момент в Брюсселе проходит двусторонний саммит Евросоюз-Китай, по итогам которого ожидается принятие двустороннего заявления по климатическим изменениям и «чистой энергии».

https://www.swissinfo.ch/rus/саммит-ес-китай-начнется-с-неформального-ужина-лидеров-сторон/43224974 31.05.2017 Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС – Саммит Евросоюз-Китай 1-2 июня откроется в четверг вечером в Брюсселе неформальным ужином премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с председателем Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Официальная программа встречи запланирована на пятницу, 2 июня. Со стороны Евросоюза в ней примут участие Д.Туск и Ж.-К.Юнкер в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем. Китай будет представлен Ли Кэцяном, государственным советником Ян Цзечи и министром иностранных дел Ван И. В коммюнике отмечается, что к ним могут присоединиться другие китайские министры. Как ожидается, итогом встречи будет принятие совместного заявления лидеров сторон и отдельного заявления по климатическим изменениям и “чистой энергии”.

Пока в Брюсселе евробюрократы «окучивали» китайцев на предмет инвестиций в Европейскую экономику, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге занимались тем же самым, надеясь на углубление экономического сотрудничества с Индией. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был специальным гостем Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Парижское соглашение по климату как раз и затевалось международной бюрократией для сдерживания развития стран БРИКС. После технического ослабления БРИКС через отстранение Дилмы Роуссеф от власти вся сила бюрократического «сдерживания» должна была быть перенаправлена на сдерживание развития Китая, Индии, и, как ни странно – США. Но Д. Трамп сломал тонкую бюрократическую игру, громко хлопнув дверью. Сказал ли он при этом «чума на оба ваши дома», или «чума на оба ваши форума», мы сможем узнать только из его твиттера, да и то, если цензура прозевает.

Реакция из России пока не поступила, а вот из Европы уже раздался стон бюрократов:

https://russian.rt.com/world/news/395752-evrokomissar-sozhalenie-vyhod-ssha-klimat Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете заявил, что Европейский союз сожалеет о решении США выйти из Парижского соглашения по климату. «Грустный день для мирового сообщества, поскольку США отвернулись от борьбы с изменением климата. Евросоюз глубоко сожалеет об этом одностороннем решении», — написал он в Twitter.

Европа не скидывается на содержание НАТО, а США — не отстегивает на борьбу с погодой и перетаскивает рабочие места из Китая на свою территорию. В международной политике, а особенно, в международной экономике теперь новое правило: каждый сам за себя. Или это хорошо забытое старое?