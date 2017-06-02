Белух десятками продают в Китай: печальная судьба драгоценных животных

Наступает прозрение: держать их в рабстве нельзя.

Частные компании вылавливают белух как бы для просветительской деятельности, а вместо этого продают в Китай по цене от 70 до 120 тыс. долларов за животное, забирая прибыль в карман.

Власти не могут об этом не знать. Как увязывается у них одно с другим?

Что вообще происходит с морскими животными — косатками, дельфинами, тюленями — в нашей стране? Кто и как на них делает деньги?

етом 1983 года мне очень хотелось поехать на море. Но не было денег, и я устроилась поварихой в экспедицию биофака МГУ. Экспедиция базировалась на полуострове Малый Утриш — между Анапой и Новороссийском. Там было море. Биологи изучали дельфинов и морских котиков.

Иногда мне разрешали покормить не только людей, но и дельфинов. Их держали в садке из сетей — метрах в ста от берега. Надо было туда плыть в лодке с картонной коробкой магазинной мороженой рыбы — и там им эту рыбу бросать.

Дельфины ее есть не хотели. Привыкли же к живой. А мороженую схватят и выплюнут.

У морских котиков условия тоже были не пятизвездочные. Их поймали на Командорских островах и привезли сюда, как раз когда и я приехала. Ученые вживили им в мозг электроды и посадили в бассейны-лужи с островками посередине.

Котики сидели на островках и ужасно кричали и днем и ночью, а из затылков у них тянулись толстые провода, присоединенные к каким-то датчикам.

Я даже помню их имена — Сережа и Катя. Совсем еще детеныши, оторванные от матерей.

В экспедиции биологи исследовали сон морских млекопитающих. Руководил ею Лев Мухаметов. Он сделал большое открытие: доказал, что полушария мозга у дельфинов спят по очереди. Когда правое спит, левое бодрствует, и наоборот. Теперь его открытие проверялось на морских котиках: а вдруг у них тоже полушарный сон?

Дельфинов уже не изучали. В садке их держали для других целей. Как объясняли рядовые члены экспедиции, Мухаметов задумал открыть на базе экспедиции дельфинарий. Дрессировать дельфинов, показывать представления и зарабатывать деньги.

В конце октября моя смена заканчивалась. На Утрише начинался сезон штормов, и дельфинов из садка перетащили в соленый пруд слева от лагеря. Прежде там был небольшой залив, потом перешеек поднялся — и залив оказался отрезан от моря. Пруд был больше садка, но мелкий и с мутной белесой водой. Рыба там, конечно, не водилась. Дельфинов по-прежнему кормили мороженой рыбой.

На следующий год возле пруда соорудили трибуны, и на Утрише открылся первый в нашей стране дельфинарий. Сама я больше туда не ездила, а представление дельфинов увидела только лет двадцать спустя. Причем не у нас даже, а в Калифорнии.

Американская компания SeaWorld владеет сетью океанариумов, развивает этот бизнес с конца 60-х годов. Ее океанариумы — огромные «морские зоопарки». Но больше всего посетителей привлекают представления. Я как раз на него и попала.

Меня потрясла косатка. Дельфины и морские котики тоже были прекрасные. Но косатка завораживала.

Она была реально огромной — метров десять в длину. При этом исполняла очень сложные трюки. Казалось невероятным, что такое Могучее Великолепие можно всему этому научить.

***

Ольга Филатова, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биофака МГУ, считает косаток одними из самых умных животных в природе. Об их высоком интеллекте говорит, например, то, что они узнают себя в зеркале.

Очень мало кто из животных понимает: в зеркале — я.

Косатки понимают. Мало того, они отмечают у себя во внешности непорядок.

С косаткой проводили марк-тест. На подбородок ей нанесли краску. Она посмотрела в зеркало, увидела что-то необычное и стала стирать метку о бортик бассейна. Точно так же, как люди стирают пятнышко грязи, увидев его на лице.

«У каждой косатки есть семья. Семьи основываются на родстве по материнской линии, — рассказывает Ольга Филатова на портале «Научная Россия». — У косаток матриархат. Все дети самки, сыновья и дочери, всю жизнь ходят с мамой. И у каждой такой семьи есть свой диалект — набор звуков, которыми они могут издалека друг друга звать, сообщать что-то важное. Семьи часто собираются большими агрегациями и расходятся на несколько километров, чтобы пообщаться с представителями других семей. При этом они все время кричат. Косатка, например, Аня из семьи Беловых, общается, допустим, с Машей Черновой, и при этом она слышит, где все остальные Беловы находятся, в десяти километрах или в пяти, чем они занимаются, о чем думают.

Косатки хорошо знают друг друга, все семьи и сообщества. Летом они образуют огромные агломерации — иногда до ста животных. Самки встречаются с самцами из других семей, знакомятся, присматриваются друг к другу, и у них происходит спаривание.

Их диалекты интересны еще и тем, что звуки у них, в отличие от большинства млекопитающих, не передаются генетически. Если, скажем, котенок вырастет среди собак, он все равно будет мяукать, а не гавкать. Только у людей и еще у нескольких видов вокальное обучение. Если русский ребенок попадет в английскую семью, он будет не по-русски говорить, а по-английски. У косаток так же. Звуки выучиваются от матери и других членов семьи. Поскольку они по способу передачи похожи на человеческие языки, то и культурная эволюция у нас схожая. Это эволюция признаков, которые передались путем обучения».

Ольга Филатова изучает косаток в естественной среде обитания. «В неволе на косатках вообще проводят очень мало исследований, — объяснила она «МК», — потому что они очень дорогие и ученых к ним стараются не подпускать, мало ли что».

***

Косатка стоит от пяти до пятнадцати миллионов долларов.

Тиликум, самец косатки, был пойман у берегов Исландии в 1983 году, ему было примерно 2 года. Умер в 2017 году. Почти вся его жизнь прошла в американских океанариумах. В разное время он убил трех человек — двух дрессировщиков и одного посетителя, который к нему зачем-то залез в бассейн.

На свободе косатки не нападают на людей. Но в неволе, как объясняют биологи, у них «едет крыша». Пока молодые, они легко дрессируются. С возрастом психика портится, потому что им приходится жить в противоестественных условиях.

Косатки в день проплывают больше сотни километров. Каким бы глубоким ни был аквариум, для них это тесная бочка.

Им плохо в неволе еще и потому, что они социальные животные. Им необходимы семья, общение. Они привязаны к родным не меньше, чем люди. А в океанариуме у них нет родни. Они рабы. Их морят голодом, чтоб научить трюкам.

Чудом спасшийся от разгневанной косатки дрессировщик несколько лет назад объяснил в телепередаче, почему она на него напала. В соседнем бассейне плавал ее детеныш. Во время представления он стал кричать. Ей нужно было к нему. А дрессировщик заставлял ее выступать.

После очередного такого нападения американцы сняли фильм «Черный плавник». Ловец косаток рассказывает в нем, как происходит отлов.

Стаю выслеживают с самолета и загоняют сети. Кто-то гибнет в них. Кто-то вырывается. Кто-то остается.

Взрослых косаток ловцы и сами не берут. Нужны дети и подростки: их легче транспортировать, приучать к мороженой рыбе, дрессировать. Но, видя, что малыши остались в плену, семья косаток не уходит. Они кружат в отчаянии вокруг судна, не зная, как освободить их, что предпринять.

«Я много жути видел в своей жизни, — рассказывает в фильме участник такой охоты. — Но эта картина — мое самое тяжелое воспоминание».

Косатки в длину достигают 10 метров, весят до 8–9 тонн. Самцы живут около 50 лет, самки — 80–90 лет. Половое созревание наступает к 12–14 годам. Рожают самки до 40 лет. За всю жизнь у них бывает 5–6 родов.

Отношения косаток-родственников очень дружелюбные. Здоровые заботятся о старых, больных и покалеченных.

***

В американских океанариумах, с которых пошла мода на представления морских животных, сейчас выступают только те косатки, что родились в неволе. Это же правило распространяется на других китообразных и ластоногих «артистов» — дельфинов, белух, гринд, тюленей.

Развлекательный бизнес с ними сворачивается во всем мире. Наступает прозрение: держать их в рабстве нельзя. Они рождены свободными и должны жить на свободе. В Канаде, Израиле, Бразилии, Венгрии, Словении, Швейцарии и других странах запрещено содержать их в неволе. В Великобритании океанариумы перепрофилируются на показ рыб и беспозвоночных.

Общество борется за то, чтоб запретить держать морских млекопитающих в любого рода океанариумах и дельфинариях и эксплуатировать как цирковых животных. Это тренд современного мира.

У нас не так. Когда все уже идут обратно, мы, наоборот, идем туда.

У нас дельфинариумы-океанариумы растут как грибы. Почти в каждом курортном городе — дельфинарий. Плюс еще есть и передвижные. Там артистов на выступления возят в цистернах или ваннах — технических контейнерах, обложенных брезентом.

Черноморские дельфины афалины занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Ловить их нельзя. Тем не менее их можно увидеть в каждом дельфинарии.

Откуда они берутся? Из моря. Вылавливаются, несмотря на запрет, самым варварским способом. На всех, конечно, имеются документы, что они родились в дельфинарии — у животных, пойманных много лет назад, когда отлов был разрешен.

Косатки и белухи также занесены в Красную книгу, но их разрешается ловить по квотам Росрыболовства для научно-исследовательских и контрольных, учебных и культурно-просветительских целей.

Ежегодная квота в России в последние годы — десять особей. Росрыболовство распределяет их между дельфинариями и научными центрами. Учреждение, получившее квоту, заказывает отлов соответствующего количества животных промысловому ООО или ИП.

Косаток и белух ловят в Охотском море. Зоозащитники уверены, что при этом погибает столько же животных, сколько поймано, потому что способы используются самые варварские, а контроля нет никакого.

Пойманных животных держат некоторое время в специализированных садках, в случае необходимости могут поместить в бассейн на береговой линии. Приучают к мороженой рыбе. Потом продают.

С 2012 по 2014 годы трех косаток выловили для нового океанариума «Москвариум» на проспекте Мира, которым владеет Аркадий Ротенберг. Вокруг них в 2014 году был большой скандал. Зоозащитники обнаружили, что животных держат в надувном ангаре на ВДНХ в неприемлемых условиях, и обратились в полицию.

После этого для передержки и адаптации животных «Москвариума» был построен бассейн в Герасимихе — деревне недалеко от Хотькова, подальше от зоозащитников. Но они и про него прознали. По запросу Софьи Беляевой, автора петиции о запрете на добычу и содержание в неволе морских млекопитающих, в августе 2016-го Герасимиху проверяла прокуратура. На тот момент там содержались два морских льва, два дельфина и две гринды, причем на гринд не было сопроводительных документов.

Где сейчас эти животные, пережили ли они «адаптацию» и кто в настоящий момент плавает в Герасимихе? Гринды — вроде в «Москвариуме», про остальных не известно ничего. Частная собственность строго охраняется.

Отловленных по квотам животных продают, перепродают, тасуют, как колоду карт. Многих покупают китайцы: у них тоже океанариумы вошли в моду.

Вырученные деньги формально остаются у дельфинариев и научных центров, которым была выделена квота. Однако источники «МК» в правоохранительных органах уверены: большая часть уходит чиновникам Росрыболовства, которые выделили квоту. Чиновники Россельхознадзора и Росприроднадзора дают согласие на продажу животных за рубеж, они тоже не остаются внакладе. Ну и владельцам дельфинариев что-то остается.

На водных биологических ресурсах, которые являются государственной собственностью, по такой схеме делаются огромные личные состояния.

Циничный бизнес живодеров процветает.

Нет закона, который его разрешает. Но и закона, который его запрещает, тоже нет.

***

Счетная палата в конце 2016 года опубликовала отчет о проверке ФГБНУ «ТИНРО-центр» (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр). Проверка установила, что на 1 января 2015-го за ним числилось 13 белух. 4 были выловлены в 2012 году по квоте для научных целей и 9 — для учебных и культурно-просветительских.

В августе 2015-го к ним добавились косатка, пойманная по научной квоте, и белуха — по просветительской.

Пойманных для научных целей белух ТИНРО использовал не для науки, а «для платного показа в рамках приносящей доход деятельности». А десять белух, выловленных для просветительской деятельности, продали в Китай.

ТИНРО-центр — некоммерческая организация. Она не имеет права торговать выловленными по квоте животными и тратить прибыль на свои текущие расходы. Однако «законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов фактически позволяет учреждениям, осуществляющим образовательную и культурную деятельность, в счет полученных квот на культурно-просветительские цели осуществлять вылов водных биоресурсов в целях их поставки за плату третьим лицам», — отмечает Счетная палата.

Привлечь ТИНРО-центр к ответственности за продажу 10 белух в Китай поэтому нельзя. Хотя надо бы.

Пикантность ситуации с белухами в том, что с 2009 года реализуется президентская программа «Белуха — белый кит». На сайте Кремля ей посвящен целый раздел. «Задачей программы в первую очередь является исследование распространения, сезонных миграций и численности белух в российских морях, а также выяснение современного статуса различных ее популяций во всем российском ареале, изучение характеристик среды обитания, питания, взаимосвязи с другими видами».

Белухам покровительствует президент Путин. На том же сайте фото, где Путин закрепляет на белухе датчик — и ее выпускают в море. Других белух он кормит рыбой и гладит по голове.

Президент Путин вроде бы за белух, а не за тех, кто на них наживается. За чистую науку, а не за грязные деньги.

Но почему же тогда выловленных для науки животных сплошь и рядом не изучают, а продают за границу или заставляют выступать в шапито? Почему продолжается беспредел, о котором прекрасно знают и Счетная палата, и правоохранительные органы?

Сергей Иванов, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, недавно потребовал ужесточения законодательства «в отношении различных передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где животные зачастую содержатся в невыносимых условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег».

Власть в курсе проблемы. И у власти есть все рычаги, чтоб закрыть в законодательстве дыры, позволяющие использовать морских млекопитающих в коммерческих целях. Но нет, власть их не закрывает.

Закон о жестоком обращении с животными Госдума не принимает уже лет шесть.

Закон, который устанавливает правила содержания морских животных, подготовлен, но в Думу даже не вносится, застрял на инстанциях.

«Живоотлов» ведется при отсутствии количественных данных о животных. Никто не считал касаток в Охотском море, на это нет денег. А косаток, вероятно, немного. Ольга Филатова считает, что такой интенсивный отлов, как сейчас, может за несколько лет подорвать популяцию.

***

Программой «Белуха — белый кит» руководит Лев Мухаметов, открывший на Малом Утрише первый дельфинарий.

Сейчас он владеет уже сетью дельфинариев, получает квоты Росрыболовства, продает белух за границу. «Нашим предприятием осуществлены с полным успехом перевозки белух на большие расстояния — в Аргентину, Японию, на Тайвань, в Таиланд и в другие ближе расположенные места», — рассказывает он в интервью 2013 года.

Мухаметов в научной среде считается специалистом в области содержания морских животных. Но у него они тоже гибнут. Потому что условия неволи не подходят для китообразных и ластоногих.

Два других больших специалиста по морским животным сейчас проходят по уголовному делу. Это директор ТИНРО-центра Лев Бочаров и его первый заместитель Юрий Блинов. В их владениях обнаружились две незаконно выловленные касатки. Их сначала поймали, а потом уже ТИНРО-центр объявил аукцион на отлов. В этой связи Бочаров и Блинов обвиняются в превышении служебных полномочий. Но поскольку они, как пишет местная пресса, «очень много сделали для науки», их, скорее всего, простят.

Зоозащитники — единственные, кто отчаянно бьется за китообразных и ластоногих. Ученые-биологи относятся к их отлову философски. Жалко, негуманно, но что поделать, есть наука и есть спрос, с государственной машиной бесполезно бороться.

В такой ситуации спасти морских животных могут только люди.

Людям просто надо перестать ходить на представления в дельфинарии и океанариумы. Потому что это то же самое, что ходить на концерты в фашистский концлагерь и аплодировать кульбитам замученных узников.

Вот такая история.

Когда я кормила на Утрише голодных дельфинов ледышками, а по ночам просыпалась от того, что плакали морские котики Сережа и Катя, я даже представить не могла, к чему оно приведет через 30 лет.

Хотя можно было уже и тогда догадаться.

P.S. Софья Беляева поделилась с «МК» данными о количестве выловленных животных, которые она получила в ответ на свои запросы от разных ведомств.

«Количество выловленных белух противоречиво. По неполным данным, с 2004 года добыто 479 голов белухи.

Касаток всего, всеми фирмами, добыто 26 особей, некоторых потом выпустили в естественную среду обитания. 13 косаток из этих добытых сейчас в Китае, 3 — в Москве, 2 (насколько мне известно, их еще не экспортировали) — в бухте Средняя Приморского края.

О реализации ластоногих пока мало что известно, так же как и по афалинам. Но там — труба. Все очень плохо».