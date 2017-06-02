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Алексей Навальный, открывая штаб в Пскове, солгал о нарушениях конституции

16:16. 2 июня 2017 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

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Сколько веревочке не виться, а лжецов на чистую воду люди выведут. Заврался Навальный в Пскове, когда нападал на Конституцию. Громкие слова бахвала от оппозиции про нарушения в Конституции, про назначения губернаторов, которых якобы никто не выбирает, были услышаны и правильно оценены: наглое вранье и показуха! Удивляюсь, кто его еще слушает?

Открывая предвыборный штаб в Пскове, Алексей Навальный заявил, что губернаторов в России НАЗНАЧАЮТ — в нарушение конституции.

«А на черта нам эта конституция? По этой конституции губернаторов вообще должны выбирать, да, но их назначают…», — вот слова Алексея.

 

Дело в том, что в конституции РФ нет статьи об обязательных выборах губернаторов. В статье 77 сформулированы основные положения об органах государственной власти субъектов РФ, и прописано там следующее:

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«Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливаются субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ».

То есть в каждом регионе порядок установления органов государственной власти регулируется самостоятельно, а заявление Алексея Навального не соответствует действительности.

На данный момент таким федеральным законом является закон №40-ФЗ, подписанный экс-президентом Медведевым 2 мая 2012 года. С 2012 года по 2015 год в закон №40- ФЗ внесено несколько поправок:

2013год — поправки, дающие субъектам федерации право заменить всенародные выборы своих глав голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам.

В 2014 году, после присоединения Крыма к Российской Федерации, в составе РФ были образованы новые субъекты: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Принятые в том же году Конституция Республики Крым и устав Севастополя предусматривали избрание глав данных регионов их парламентами по представлению президента РФ.

В конце 2014 — начале 2015 г.г. в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым в автономных округах, входящих в состав областей (ХМАО, ЯНАО, НАО), вводятся непрямые выборы глав.

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Президент РФ имеет полномочия назначать и назначает только ВРИО губернатора. Утверждение губернатора в должности проходит после голосования по кандидатуре в парламентах или по итогам выборов глав регионов.

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Право гражданина РФ избирать, гарантированное ст. 32 конституции — не нарушено. Выборы губернаторов в России проводятся с необходимой периодичностью. Информацию о губернаторских выборах без труда можно найти в открытом доступе.

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Метки: Видео, оппозиция, Псков
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