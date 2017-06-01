В прошедшем эфире мы поведали о жизни наших предков с ведрусских времен. Затронули их культуру и традиции. Рассказали, что случилось на закате ведрусской цивилизации. И какой духовный подвиг ведруссы совершили, уйдя в дольмены. Мы можем вместе возродить былую мощь ведрусской цивилизации! Предки нам помогают! Дар ведания – сила ведрусса!

23 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему ” Заветы ведруссов”.

Автор–сказительница Любава Николаевна Живая



