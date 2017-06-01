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Заветы ведруссов

13:29. 1 июня 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

В прошедшем эфире мы поведали о жизни наших предков с ведрусских времен. Затронули их культуру и традиции. Рассказали, что случилось на закате ведрусской цивилизации. И какой духовный подвиг ведруссы совершили, уйдя в дольмены. Мы можем вместе возродить былую мощь ведрусской цивилизации! Предки нам помогают! Дар ведания – сила ведрусса!

23 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему ” Заветы ведруссов”. 
Автор–сказительница Любава Николаевна Живая


Источник: www.kramola.info

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