Зачем нам новые заводы – раз можно доить старых дачников как сидоровых коз?

Вот нефть упала – и многие понадеялись, что теперь Россия станет жить не с ее недр, а с промышленности и импортозамещения… Но не тут-то было! Законодательная власть, служащая у нас сугубо интересам исполнительной, отрезала: жить все равно будем с недр – не с нефтяных, так с человеческих! И приняла «дачные законы», по которым все юридические действия миллионов владельцев загородных участков попали под такую сумасшедшую оплату, что никаких нефтяных скважин сверлить не надо! Качай с родного населения шальные деньги – и горя не знай!

Вот, скажем, ветеран из подмосковного Домодедова Анна Алексеевна Малышева решила переоформить свою дачу на дочь. Но в регистрационной палате ей отказали: учета границ своего участка для переоформления теперь мало. Нужно еще, чтобы СНТ (садовое товарищество) определило границы земель общего пользования.

«Формальный повод – вдруг границы ее участка наехали на земли общего пользования? То есть пока СНТ не оформит все свои дороги, канавы, линии электропередачи и так далее, никакое наследование, дарение, продажа участков невозможны», – комментирует это адвокат Юлия Гусейнова.

Уже несколько месяцев Анна Алексеевна, одноногий инвалид, ходит по судам, которые, к слову, уже обошлись ей в 100 тыс. рублей. СНТ же определять свои границы не спешит – оформление нужной бумаги обойдется в 3 млн. руб. Откуда такая бешеная плата за весьма простую операцию по сличению неких рутинных данных? Да вот отсюда же: глубинная нефть гавкнула – и отныне золотоносным пластом служить будет поверхностный народ!

«Подобные требования стали предъявлять к садоводам только в этом году, – говорит Людмила Голосова, председатель профсоюза садоводов России и Нацсовета по земельной политике и ЖКХ. – Прежде для определения границ СНТ достаточно было провести общее собрание и подписать акт согласования границ. А вызывать кадастрового инженера и фиксировать точные координаты не требовалось».

Оформление земель общего пользования по Московской области в среднем обходится нынче каждому дачнику в сумму от 10 до 150 тыс. руб. Вот это доход так доход – и без всяких капиталовложений, мудреных инноваций и т.п. Просто за то, что раньше стоило раз в сто меньше, стали брать раз в сто больше. Какой кретин, болван и идиот, имеючи такой доходный бизнес, станет разоряться на какие-то еще проблемные заводы и сомнительные технологии – когда золотоносная струя бьет из-под самых ног!

Огромной головной болью грозит теперь дачникам и определение границ с соседними участками.

«Кадастровые палаты прекратят свое существование к концу этого года, – говорит Людмила Голосова. – Теперь вместо кадастровых паспортов нужна выписка из Единого Государственного реестра недвижимости ( ЕГРН), где в графе «вид права» стоит прочерк, в графе «правообладатель» – тоже прочерк. То есть нет ни права, ни правообладателя. И судись до посинения!»

Напомним, что эти изменения в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» вступили в силу 1 января 2017 года.

«В СССР такого бардака не было, – продолжает Людмила Голосова. – На каждое СНТ существовал генеральный план, в соответствии с ним нарезались земельные участки – самым простым, линейным способом: 20 на30 метров, то есть классические шесть соток. Ни один участок не налезал на соседний – пока в 2006 году не приняли закон №93-ФЗ о дачной амнистии. В итоге участки стали регистрировать строго по факту занимаемой площади. Кто-то чуть-чуть залез на соседний участок при установке забора, кто-то вылез на земли общего пользования и так далее. Большинство дачников, начавших проводить межевание, обнаружили, что их участки накладываются на соседние…»

То есть намерение уточнить границы «с точностью до миллиметра» разворошило спавшие многие десятки лет муравейники – и навело в них ад раздоров. Но для чего? Да вот для этого: качать с поссоренных Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей судебные издержки и прочую дань в карман чиновным лихоимцам.

Сегодня уточнение границ только с одним соседом обходится в суде в 100-200 тыс. рублей. А соседей обычно трое!

Пенсионер Валерий Ежов из Орехово-Зуевского района попал в переплет с забором. Растил себе спокойно кур да кроликов, пока не решил поменять забор с рухнувшего деревянного на новый металлический. Потратил на это 200 тысяч – деньги для подмосковного микрофермера огромные.

И тут же сосед подает на Ежова в суд – якобы тот оттяпал у него своим забором какой-то метр земли.

Стали разбираться. Оказалось, что со времен СССР границы этих двух участков действительно каким-то чудесным образом сдвинулись. Сосед пошел на принцип и потребовал от Ежова снести злополучный забор. Тот – ни в какую. И вот уже несколько лет суд так и не может решить, какие границы правильные – старые советские или новые российские. На суды и адвокатов упорный пенсионер потратил уже почти миллион рублей. Но и сосед сдаваться не собирается…

Людей нарочно подстрекают к этим глупостям, создав для них забор законов и подзаконных актов.

Еще сегодня требуют для оформления прав владения земельными участками заоблачно дорогую аэрофотосъемку – это уже вовсе ум за разум…

А смысл всей этой абракадабры, напавшей на миллионы дачников, как уже сказано – в одном: сделать из них ту дойную корову, которая заменит нефтяной доход.

Строить новые заводы и выпускать доходную продукцию при таких дармовых источниках обогащения наша власть, само собой, не будет никогда.

По мотивам Анна Александрова

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/18868/-