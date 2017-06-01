Зачем нам новые заводы – раз можно доить старых дачников как сидоровых коз?
Вот нефть упала – и многие понадеялись, что теперь Россия станет жить не с ее недр, а с промышленности и импортозамещения… Но не тут-то было! Законодательная власть, служащая у нас сугубо интересам исполнительной, отрезала: жить все равно будем с недр – не с нефтяных, так с человеческих! И приняла «дачные законы», по которым все юридические действия миллионов владельцев загородных участков попали под такую сумасшедшую оплату, что никаких нефтяных скважин сверлить не надо! Качай с родного населения шальные деньги – и горя не знай!
Вот, скажем, ветеран из подмосковного Домодедова Анна Алексеевна Малышева решила переоформить свою дачу на дочь. Но в регистрационной палате ей отказали: учета границ своего участка для переоформления теперь мало. Нужно еще, чтобы СНТ (садовое товарищество) определило границы земель общего пользования.
«Формальный повод – вдруг границы ее участка наехали на земли общего пользования? То есть пока СНТ не оформит все свои дороги, канавы, линии электропередачи и так далее, никакое наследование, дарение, продажа участков невозможны», – комментирует это адвокат Юлия Гусейнова.
Уже несколько месяцев Анна Алексеевна, одноногий инвалид, ходит по судам, которые, к слову, уже обошлись ей в 100 тыс. рублей. СНТ же определять свои границы не спешит – оформление нужной бумаги обойдется в 3 млн. руб. Откуда такая бешеная плата за весьма простую операцию по сличению неких рутинных данных? Да вот отсюда же: глубинная нефть гавкнула – и отныне золотоносным пластом служить будет поверхностный народ!
«Подобные требования стали предъявлять к садоводам только в этом году, – говорит Людмила Голосова, председатель профсоюза садоводов России и Нацсовета по земельной политике и ЖКХ. – Прежде для определения границ СНТ достаточно было провести общее собрание и подписать акт согласования границ. А вызывать кадастрового инженера и фиксировать точные координаты не требовалось».
Оформление земель общего пользования по Московской области в среднем обходится нынче каждому дачнику в сумму от 10 до 150 тыс. руб. Вот это доход так доход – и без всяких капиталовложений, мудреных инноваций и т.п. Просто за то, что раньше стоило раз в сто меньше, стали брать раз в сто больше. Какой кретин, болван и идиот, имеючи такой доходный бизнес, станет разоряться на какие-то еще проблемные заводы и сомнительные технологии – когда золотоносная струя бьет из-под самых ног!
Огромной головной болью грозит теперь дачникам и определение границ с соседними участками.
«Кадастровые палаты прекратят свое существование к концу этого года, – говорит Людмила Голосова. – Теперь вместо кадастровых паспортов нужна выписка из Единого Государственного реестра недвижимости ( ЕГРН), где в графе «вид права» стоит прочерк, в графе «правообладатель» – тоже прочерк. То есть нет ни права, ни правообладателя. И судись до посинения!»
Напомним, что эти изменения в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» вступили в силу 1 января 2017 года.
«В СССР такого бардака не было, – продолжает Людмила Голосова. – На каждое СНТ существовал генеральный план, в соответствии с ним нарезались земельные участки – самым простым, линейным способом: 20 на30 метров, то есть классические шесть соток. Ни один участок не налезал на соседний – пока в 2006 году не приняли закон №93-ФЗ о дачной амнистии. В итоге участки стали регистрировать строго по факту занимаемой площади. Кто-то чуть-чуть залез на соседний участок при установке забора, кто-то вылез на земли общего пользования и так далее. Большинство дачников, начавших проводить межевание, обнаружили, что их участки накладываются на соседние…»
То есть намерение уточнить границы «с точностью до миллиметра» разворошило спавшие многие десятки лет муравейники – и навело в них ад раздоров. Но для чего? Да вот для этого: качать с поссоренных Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей судебные издержки и прочую дань в карман чиновным лихоимцам.
Сегодня уточнение границ только с одним соседом обходится в суде в 100-200 тыс. рублей. А соседей обычно трое!
Пенсионер Валерий Ежов из Орехово-Зуевского района попал в переплет с забором. Растил себе спокойно кур да кроликов, пока не решил поменять забор с рухнувшего деревянного на новый металлический. Потратил на это 200 тысяч – деньги для подмосковного микрофермера огромные.
И тут же сосед подает на Ежова в суд – якобы тот оттяпал у него своим забором какой-то метр земли.
Стали разбираться. Оказалось, что со времен СССР границы этих двух участков действительно каким-то чудесным образом сдвинулись. Сосед пошел на принцип и потребовал от Ежова снести злополучный забор. Тот – ни в какую. И вот уже несколько лет суд так и не может решить, какие границы правильные – старые советские или новые российские. На суды и адвокатов упорный пенсионер потратил уже почти миллион рублей. Но и сосед сдаваться не собирается…
Людей нарочно подстрекают к этим глупостям, создав для них забор законов и подзаконных актов.
Еще сегодня требуют для оформления прав владения земельными участками заоблачно дорогую аэрофотосъемку – это уже вовсе ум за разум…
А смысл всей этой абракадабры, напавшей на миллионы дачников, как уже сказано – в одном: сделать из них ту дойную корову, которая заменит нефтяной доход.
Строить новые заводы и выпускать доходную продукцию при таких дармовых источниках обогащения наша власть, само собой, не будет никогда.
По мотивам Анна Александрова
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/18868/-
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У нас по-жизни “власть при держащие” доят “тяглое” сословие и за счет него решают свои проблемы. От себя они кусок не отнимут. Что они идиоты прибыль терять. Так было есть и будет пока у нас “буржуинское” государство.
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Читаю подобные статьи и обнаруживаю, что количество и качество бардака у наших стран одинаковое. Вот уж действительно железное доказательство, что мы не два братских народа, а единый народ!
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«Формальный повод – вдруг границы ее участка наехали на земли общего пользования? То есть пока СНТ не оформит все свои дороги, канавы, линии электропередачи и так далее, никакое наследование, дарение, продажа участков невозможны»
Садовое товарищество, должно навести порядок в своих участках и документах один раз. На собрании должны поднять этот вопрос сами датчники, если им лороги свои нервы. А то когда припечёт переоформить дачу – начинают обвинять не своего голову товаришества, а пить валидол из-за законов. Валим c больной головы на здоровую как всегда.
И причём тут скважины приплёл? Доходы с нефти – на порядки выше.
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У нас есть законодатели, кои меняют правила игры, када сочтут необходимым. Так что, Валь, про один раз не надо нам тут рассказывать. А соседям неплохо бы общий забор вместе ставить или хотя бы согласовывать. Также интересна “цена вопроса” с переоформлением на дочь. У одноногой пенсионерки уже нашлось на это 100 тыщ… Врут нам про обнищание масс штоле? Или пенсионеров оно не коснулось? Одна судейским 100 тыр отнесла, другой забор за 200 тыр справил! Кого из них я пожалеть должен!?!