В США впервые выкатили из ангара самый большой самолёт в мире (ФОТО, ВИДЕО)

31 мая 2017 года в Мохаве (штат Калифорния) состоялась выкатка практически завершенного постройкой там самолета-носителя Stratolaunch Model 351 (также иногда именуется «Roc», фактически официальное название пока не присвоено) авиационно-космической системы «воздушного старта» Stratolaunch, создаваемой американской компанией Stratolaunch Systems (в составе корпорации Vulcan Aerospace), передает блог bmpd.

Выкатка самолета-носителя Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы «воздушного старта» Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems. Мохаве (Калифорния), 31.05.2017 (с) Stratolaunch Systems

Построенный двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351 является самым большим самолетом в истории, имея размах крыла 117 м и длину 73 м. Максимальный взлетный вес должен составить 590 тонн, с весом подвесной полезной нагрузки 230 тонн.

Таким образом, самолет Stratolaunch Model 351 по размаху крыла превосходит бывший до сих пор самым большим самолетом в мире поднятый в воздух в 1988 году советский Ан-225 «Мрия» (который имеет размах крыла 88,4 м), хотя Ан-225 сохраняет преимущество по длине (84 м) и максимальному взлетному весу (640 тонн).

Самолет Stratolaunch Model 351 оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056 тягой по 25 тонн, снятыми с двух списанных лайнеров Boeing 747–400. Шасси самолета 28-колесное, вззлетная дистанция с полной нагрузкой должна расчетно составить 3800 м. Максимальная дальность самолета с полной нагрузкой не превысит 3700 км.

Самолет предназначен для использования в качестве носителя для авиационно-космической системы Stratolaunch, создаваемой американской компанией Stratolaunch Systems, основанной cоучредителем Microsot Полом Алленом и знаменитым авиаконструктором Бертом Рутаном (который и выступил фактическим главным конструктором самолета) (с 2015 года Stratolaunch Systems является дочерней компанией созданной все тем же Полом Алленом корпорации Vulcan Aerospace).

Самолет предназначен для запуска космических ракет-носителей методом «воздушного старта», который будет осуществляться с высоты примерно 10500 м. Ракета-носитель должна подвешиваться под центральной частью крыла между фюзеляжами.

В ходе проектирования и постройки в качестве вариантов полезной нагрузки были последовательно сменены ракеты-носители SpaceX Falcon 9 Air и Orbital ATK Pegasus II, и сейчас в качестве таковой рассматривается пока что лишь давно известная легкая ракета-носитель Orbital ATK Pegasus XL, используемая для «воздушных стартов» с «обычных» самолетов в США с 1990 года (стартовая масса 23,2 тонны, масса полезной нагрузки 443 кг), и для которой не было нужды создавать такой гигантский носитель — хотя заявляется возможность несения и запуска с него в одном полете до трех ракет-носителей Pegasus XL. В свете этого перспективы Stratolaunch пока что не вполне определенны.

В 2014 года небезызвестная Sierra Nevada Corporation объявила о разработке применительно к использованию со Stratolaunch уменьшенного варианта проекта своего легкого пилотируемого челнока Dream Chaser (до того отвергнутого NASA), который должен был запускаться с использованием неназываемой ракеты-носителя разработки Orbital ATK. Однако сведений о развитии этого проекта в применении к Stratolaunch нет.

Во время церемонии выкатки самолета-носителя 31 мая главный исполнительный директор Stratolauch Systems Джоан Флойд заявил, что компания будет «активно изучать широкий спектр ракет-носителей, что позволит нам обеспечить большую гибкость для заказчиков».

Выкатка самолета-носителя Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы «воздушного старта» Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems. Мохаве (Калифорния), 31.05.2017 (с) Stratolaunch Systems

Самолет Stratolaunch Model 351 был разработан и построен по подряду Stratolaunch Systems компанией Scaled Composites, основанной Бертом Рутаном и сейчас принадлежащей корпорации Northrop Grumman. О проекте было объявлено в декабре 2011 года. Постройка самолета осуществлялась в специально построенном для этого в 2012 году в Мохаве гигантском ангаре.

Схема предполагаемого применения самолета-носителя Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы «воздушного старта» Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems (с) Stratolaunch Systems

Программа идет с отставанием по срокам примерно на два года. В настоящее время начало летных испытаний самолета-носителя запланировано на конец 2017 года, а первый демонстрационный космический запуск с него — в 2019 году. Начало коммерческих запусков возможно будет в этом случае с 2020 года.

Изображение самолета-носителя Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы «воздушного старта» Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems с тремя подвешенными легкими ракетами-носителями «воздушного старта» Orbital ATK Pegasus XL (с) Stratolaunch Systems

Читайте также: Мощнейший натиск: ВКС РФ и «Тигры» штурмуют последнюю крепость ИГИЛ в Алеппо — кадры боя (ВИДЕО)