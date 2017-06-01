В России ежедневно из семей изымается 850 детей, более 300 тысяч в год

В пресс-центре информационного агентства ТАСС член Совета Федерации, председатель Комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина презентовала итоговый альтернативный доклад Президенту РФ с анализом практики изъятия детей из семьи и избыточного и неправомерного вмешательства в семью со стороны органов опеки и попечительства.

Независимый доклад был подготовлен на основе данных, полученных от общественных организаций и регионов России.

В его основу легли четыре независимых мониторинга, проведенных Ассоциацией родительских комитетов и сообществ, «Общественным уполномоченным по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», общественной организацией «Родительское Всероссийское Сопротивление» и Центром защиты семьи «Иван Чай», презентованных журналистам, начиная с марта этого года. Эксперты этих организаций являются членами научно-экспертного Совета при временной рабочей группе по совершенствованию Семейного кодекса РФ. В конце мая доклад на эту тему Президенту должны представить Правительство и объединившая с ним усилия детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Мы с представителями общественных родительских организаций засомневались в объективности тех выводов, к которым придут сотрудники официальных ведомств, вынужденных проверять сами себя, — отметила Елена Мизулина. — Мы хотим чтобы у Президента была объективная картина о ситуации с изъятиями детей, а не только взгляд чиновников, предпочитающих не замечать масштабы проблемы. Именно поэтому мы сделали презентацию своих докладов публичной, тогда как представители исполнительной власти действуют кулуарно, о чем они собираются докладывать главе государства — неизвестно».

Как рассказала сенатор, при подготовке итогового независимого доклада был проведен комплексный анализ 150 действующих законодательных актов, изучены 44 региональных регламента. Эксперты временной рабочей группы по совершенствованию Семейного кодекса РФ пришли к однозначному выводу, что система ювенальной юстиции в России не только создана, но и успешно внедрена во все сферы, которые касаются семьи и детей. Только лишь изъятиями детей эта система не ограничивается, она предлагает узаконенные способы контроля за семьей с несовершеннолетними детьми и вторжения в семью.

«Система ювенальной юстиции характеризуется наличием замещающей среды — институтов, куда ребенка можно поместить временно. В результате сформировалась гигантская сеть учреждений и органов. Сейчас их в этой системе уже более 6 тысяч, и все они находятся на гособеспечении. Причем речь идет о триллионах рублей. Таким образом обеспечивается постоянный „оборот” детей», — уточнила сенатор.

Сформировалась эта система окончательно, по словам Елены Мизулиной, в 2016 году. И непоследнюю роль здесь сыграло появление в Правительстве Ольги Голодец, занявшей пост вице-премьера в мае 2012 года.

«В результате ежегодно на протяжении последних лет из семей в России изымается 309 тысяч детей, — продолжила Елена Мизулина. — Правительство видит картину несколько иначе: по их данным, число отобранных детей за год — чуть больше трех тысяч. Это — лишь 1% от реальной цифры!»

В России 850 детей каждый день принудительно разлучаются с родителями, 740 детей изымаются на время. 38% детей возвращают семьям в течение года.

«Столь распространенная практика изъятий детей, которую мы наблюдаем сейчас, является прямым следствием успехов государственной политики по разрешению проблемы социального сиротства. Это — ее непреднамеренное отрицательное последствие. Именно об этом Владимир Путин говорил в 2013 году: недопустимо паразитирование на проблемах, которые возникают в семье. Нельзя поддерживать эту инфраструктуру путем разрушения кровных семей!» — делает вывод Елена Мизулина.

Приемная семья государству, а значит, налогоплательщикам, обходится в 7 раз дороже, чем поддержка кровной семьи с двумя детьми — со всеми пособиями и маткапиталом. Содержание ребенка в детдоме — выходит в 8 раз дороже.

В зоне риска, отмечает Елена Мизулина сейчас находятся малоимущие семьи, семьи с детьми, проживающие в коммунальных квартирах, находящиеся в состоянии развода. 25% семей, из которых изымаются дети, — это многодетные семьи.

«В преддверии летних отпусков хотела бы предостеречь родителей, оставляющих своих детей на бабушек и дедушек. Вы тоже — в зоне риска! — подчеркивает сенатор. — По действующему законодательству бабушка и дедушка не являются законными представителями ребенка. Поэтому и случаи отобрания детей нередки».

По словам Елены Мизулиной, в целом, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо внести изменения в 23 федеральных закона. Научно-экспертным Советом при временной рабочей группе по совершенствованию Семейного кодекса РФ сейчас подготовлено четыре законопроекта, направленных на изменение ситуации в этой сфере: «Это — три поправки в действующий Семейный кодекс. Одна из них касается определения оснований для лишения и ограничения родительских прав, отмены института отобрания ребенка, вторая — об установлении гарантий прав усыновителей. Третья поправка определяет приоритет кровной родственной опеки, когда ребенок, оставшийся без попечения родителей, приоритетно должен отдаваться в семью родственников, а не чужих людей. И, наконец, законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс и предусматривающий установление ответственности за незаконное изъятие детей из семей».

Полная видеозапись доклада: