В.И. Ленин:„Мы должны производить конечный продукт”



В 1901 году Ленин писал: «Электричество позволит нам донести сокровища науки, искусства до каждого гражданина России».

То же самое, уже с политической точки зрения, он повторил в 1920 году, когда уже началась реализация знаменитого плана ГОЭЛРО: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны».



То есть сначала определялась цель, затем — пути её достижения. Сначала — теория, потом — практика. Мне кажется, что идея государственного планирования, которая выросла из того же плана ГОЭЛРО — это, безусловно, пророческая идея. На ней выросли все японские технологии, там огромная роль государства, которое каждые пять лет планирует на 30 лет вперёд, потом делит их на отрезки по пять лет и разбирается: что в эти пять лет должно быть сделано, по-ленински разбирается: кто это будет делать, как, когда — всё совершенно конкретно. И такой подход придаёт огромную устойчивость японской промышленности, японской экономике, японскому государству, в конце концов.

Более того, Ленин абсолютно чётко говорил: «Мы должны производить конечный продукт», — ему в страшном сне не могла присниться гайдаровщина, когда мы будем торговать сырьём, а ведь Гайдара вспомните: «Не надо ничего перерабатывать, сырьём будем торговать». Даже масштабы, не говоря уже про векторы мышления Ленина сравнивать с гайдаровскими нельзя!

И когда Владимиру Ильичу, уже главе государства, приносили планы упразднения Академии наук, он что говорил? «Ни в коем случае нельзя озоровать с академией. А что надо делать? Надо их привлечь к живому конкретному делу».



Отсюда и его «Набросок плана научно-технических работ» — это апрель 1918 года! — где первым пунктом значится: «рациональное размещение промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта». Вот оно, это самое «живое конкретное дело».

А что сейчас? Даже близко не допускают какого-то вмешательства научного сообщества в реальные экономические процессы, обходятся одними «эффективными менеджерами», способными «оптимизировать финансовые потоки». Правда, временно и очень недолго…

России, на мой взгляд, очень повезло в начале ХХ века, потому что Ленин, устремлённый к будущему, в своих действиях всегда опирался на серьёзный научный фундамент, на передовую науку своего времени, включая политическую экономию и философию, которым придавал очень большое значение.



Он даже вник в проблемы физики начала ХХ века, аргументированно спорил с Махом, Авенариусом, отстаивая реальность, материальность, бесконечность и познаваемость окружающего нас мира. То есть он всерьёз относился к мировоззренческому, философскому фундаменту человеческого познания, человеческой деятельности. Спрашивается, какое сегодня мировоззрение у нас? Сколько долларов напечатает Федеральная резервная система США, и сколько из них придётся на нашу долю?

Ленин-то действительно занимался мировоззрением, а сейчас эта традиция нашей властью утрачена. Есть фраза, которую якобы сказал Шарль де Голль: «Сталин не ушёл в прошлое, а растворился в будущем». Я думаю, к Ленину она относится в ещё большей степени.

Во всяком случае, Ленин обеспечил будущее нашей науки, дав стране, в которой в 1913 году 80% населения было неграмотно, элитарную, по сути своей, систему всеобщего и бесплатного образования.



Поэтому, на мой взгляд, если нам удастся прорваться в будущее, то, конечно же, множество факторов, которые были реализованы и заложены в начале XX века, продуманные и спланированные Лениным, — они, безусловно, сыграют в этом прорыве свою роль. Хотя сегодня их активно пытаются уничтожить: и систему образования, и систему научно-исследовательских учреждений, и всю мировоззренческую систему.





Георгий Малинецкий



СПРАВКА

Малинецкий Георгий Геннадьевич (р. 1956 г.) ― российский математик, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. Келдыша. Профессор, доктор физико-математических наук. Лауреат премии Ленинского комсомола (1985) и премии Правительства Российской Федерации в области образования (2002). Вице-президент Нанотехнологического общества России





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Источник: ss69100.livejournal.com