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Традиционные пищевые продукты, которые причиняют только вред

10:23. 1 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Масла и жиры.

Избегайте потребления масла, в котором присутствуют транс-жиры. Искусственно синтезированные таким образом масла предназначены только для снижения себестоимости продуктов и служат для получения сверхприбылей владельцами ресторанов быстрого питания и производителями кондитерских изделий. Для потребителя транс-жиры принесут только проблемы со здоровьем, неконтролируемый набор веса и расстройство психики, вплоть до депрессивного состояния.

Транс-жиры (гомогенизированные искусственные масла) в настоящее время наиболее часто используются в таких продуктах:

  • Мягкие масла и маргарины — смеси (спреды) растительных и животных масел.
  • Майонезы и кетчупы. Внимательно смотрим на этикетку, ищем гомогенизированные жиры, в том числе и рафинированное растительное масло.
  • Вся продукция ресторанов быстрого питания,  в состав которой обычно и входят более дешевые, но вредные продукты с транс-жирами.
  • Чипсы и попкорн, которые также готовятся с использованием гомогенизированного масла.

Рыбопродукты.

  • Малосольная рыба и икра, реализация которой осуществляется в пластиковой таре. При длительном хранении в слабосоленую сельдь или икру добавляется препарат — уротропин (Е329), добавка которого сейчас запрещена в России.

Продукты с  измененной генной структурой.

Слабое изучение вопроса влияния генной инженерии на здоровье человека требует особого отношения к продуктам, полученным с использованием генной инженерии, по крайней мере, не злоупотребление ими, а максимальным ограничением такой пищи. Сократите потребление:

  • Какао и продуктов, изготовленных на его основе.
  • Арахис. Растение прошло гибридизацию с ядовитой петунией для борьбы с насекомыми.
  • Крабовые палочки низкого сорта. Отсутствие мяса краба привело к обязательной маркировке такого продукта как «Ароматизированные крабовые палочки».
  • Уменьшите потребление консервированного зеленого горошка и кукурузы.
  • Кукурузные хлопья и палочки. Внимательно смотрите на упаковку — кукурузные палочки не могут быть сладкими, маркировка должна быть — «не сладкие». Так как при температуре изготовления кукурузных палочек в 140 градусов сахар меняет свой цвет на темный цвет и начинает превращаться в карамель. Поэтому используется искусственная добавка —  подсластитель цикламат натрия (Е952).

Продукты с искусственными ароматизаторами и  красителями, имитирующими натуральные продукты.

  • Овсяные каши быстрого приготовления. Мало того, что сами овсяные хлопья, изготовленные с помощью экструзии, несут сомнительную пользу, производители решили «добить» покупателя химическими добавками со вкусом экзотических и не очень фруктов и ягод — от киви до яблока и от вишни до черники.
  • Конфеты-леденцы. В изготовлении современных «Барбарисок» и «Дюшесов» применяется концентрированная эссенция искусственного происхождения, способная растворить не только Ваш желудок, но и пластиковый стол и клеенку.
  • Джемы длительного хранения. В их приготовлении используются мощные антиоксиданты, позволяющие нанести скорее вред организму и призванные, в первую очередь, сохранить внешний вид продукта.

Продукты, категорически нерекомендуемые к употреблению.

Если до сих пор мы говорили о продуктах, потребление которых следует ограничить, то дальше речь пойдет о пище, вызывающей непосредственную прямую угрозу жизни человека.

  • Первыми в списке опасных пищевых продуктов будут полностью состоящие из химических веществ продукты быстрого приготовления — кубики бульонные, растворимый картофель — пюре, суп в «Кружке», сухие концентрированные напитки типа «ЮПИ» или «ЗУКО».
  • Колбасные изделия. Очень осторожно необходимо подходить к выбору сорта и производителя изделий из мяса, ведь недобросовестные «бизнесмены» используют многочисленные уловки для снижения затрат. При этом за натуральное мясо могут выдаваться шкура, хвосты, рога и копыта и, конечно же, сало. При помощи красителей и вкусовых добавок такие продукты превращаются в мясо высшей категории. Кроме того, используется различные способы приукрасить якобы свежее и натуральное мясо при помощи, например, правильно поставленного света в витрине. Для ускоренного и дешевого «копчения» используется «жидкий дым», состав которого так же небезопасен для человека.
  • Избегайте молока длительного хранения, не может здоровое, полезное молоко не киснуть 2 месяца. Большая доля вероятности, что для хранения используются антибиотики.
  • Арбузы. Не стремитесь попробовать первые арбузы, химия и здесь может принести Вам неприятности. Если до сих пор Вы не испытывали особых проблем с пищеварением, то существует высокая вероятность, что в очередной раз может не повезти и хорошо, если просто «пронесет», а можно  получить и более серьезное отравление с навечно испорченным здоровьем.
  • Рулеты, кексы в металлизированной упаковке с большими сроками хранения. Удивительные продукты, в которых химики смогли достичь абсолютной сохранности «качества» — по истечению месяца свежесть рулетов не изменяется.
  • Конфеты и шоколад. Употребляйте только проверенный высококачественный шоколад в крайне небольших количествах. Шоколад с низким процентом какао-бобов и наличием подслащающих добавок и красителей с усилителями вкуса несет непоправимый вред, особенно детям , которые могут кушать сладости в неограниченных количествах.
  • Чай и напитки, ароматизированные неизвестными вкусовыми добавками или лимонной кислотой.
  • Газированные сладкие напитки. Специально подобранный состав и высокая концентрация сахара обеспечивают постоянно растущую жажду и приводят к еще большей жажде. Состав некоторых напитков, остающийся в строжайшем секрете, настолько высокоактивен, что даже используется полицейскими для смывания застывших пятен крови с асфальта.
  • Большое количество сахара для усиления жажды используется также и в пакетированных соках. Кроме того, процесс изготовления таких соков предусматривает использование экстрактов и имитирующих вкус натуральных соков добавок. Детям такие соки однозначно не принесут желаемой пользы.
  • Осторожно следует относиться и к фруктам, ягодам и овощам, выращенным  не по сезону. Клубнику надо есть в мае-июне, а перцы — в августе-октябре.

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Источник: www.kramola.info

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