Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2017

ВСУ обстреляли представителей Красного Креста в ЛНР во время раздачи гуманитарки

Войска киевского режима открыли огонь по представителям Международного комитета Красного Креста и жителям села Пришиб Славяносербского района ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи.

Представители МККК с участием делегата организации на Украине, гражданина Австралии Майкла Пимбла, представителя МККК в Луганске Вальтера Гросса и шести волонтёров на четырёх служебных автомобилях осуществили выезд по маршруту Красный Лиман – Знаменка – Пришиб для доставки и раздачи местным жителям гуманитарной помощи. Они привезли продуктовые и гуманитарные наборы.

В селе Пришиб гуманитарный конвой и группа местных жителей до 30 человек подверглись миномётному обстрелу со стороны киевских войск. По месту выдачи гуманитарной помощи было выпущено около 2 десятков мин калибра 120-мм.

Сотрудники международной организации незамедлительно покинули населённый пункт.

Интересно, что обстрел миссии Красного креста произошел в том же районе, где украинские каратели обстреляли миссию ОБСЕ. При этом и украинские власти, и западные представители попытались скрыть факт обстрела.

Также источники выдвинули версию о том, что обстрел миссии мог был оговорен заранее, чтобы потом обвинить в этом защитников Новороссии. Кстати на украинских сайтах Майкла Пимбла называют «представителем Красного креста по работе с ВСУ и органами безопасности Украины».

Однако многочисленные свидетели происшествия — жители Пришиба заявили, что обстрел велся со стороны Трехизбенки, где дислоцируются украинские части.

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ВСУ за сутки 65 раз нарушили перемирие в ДНР — штаб

За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двадцать три населённых пункта Республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов ВСУ по состоянию на 1 июня остановлена Донецкая фильтровальная станция (повреждена магистраль). В с. Васильевка отсутствует водоснабжение.

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Украина два раза нарушила перемирие в ДНР — СМИ

Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня после вступления в силу с полуночи 1 июня очередного перемирия в Донбассе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Вооруженных сил Донецкой Народной Республики.

«С 00.00 часов (совпадает с мск) нами были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. В настоящее время на линии соприкосновения все тихо. Режим прекращения огня соблюдается», — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.

Ранее в ДНР заявили об очередном бессрочном прекращении огня с 00.00 1 июня.

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В Донецке ранен мирный житель из-за обстрела армии Порошенко

Мирный житель ранен при обстреле со стороны украинских силовиков Петровского района Донецка.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером украинская сторона обстреляла Петровский район Донецка. В результате обстрела на улице Луговского ранение получил мужчина 1969 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным источника, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние расценивается как удовлетворительное.

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Генералы ВСУ «готовы» зачистить Донбасс, — Сюмар

Заместитель главы фракции «Народный фронт» и бывший зам Турчинова Виктория Сюмар самонадеянно высказалась о возможности наступления ВСУ на Донбасс. Она заявила, что генералы ВСУ «готовы» атаковать Донбасс. На вопрос журналиста, есть ли у Киева план решения конфликта в Донбассе, Сюмар заявила: «Наш план — держать оборону, развивать страну и способствовать ослаблению России через санкции и прочее. Военный сценарий объективно сложен. Не проблема зачистить боевиков. К этому многие наши военные и генералы готовы», — заявила она. Читайте также: ВСУ захватят Донбасс до границ России за 5 дней, — Тымчук (ВИДЕО) Однако Сюмар добавила, что «если Путину взбредет в голову» ввести войска в ответ на действия Украины, то Запад не станет помогать Киеву, а последствия этого «предсказать трудно». Не вполне понятно, куда же делись те «российско-террористические» войска, о которых уже четвертый год рассказывают украинцам с экранов их телевизоров. Сюмар заявила, что «Путину выгодна война, перед выборами это классика мобилизации электората», видимо, спутав президента России с Порошенко, перспективы которого совершенно туманны в случае окончания войны. Читайте также: Названы сроки окончания конфликта в Донбассе

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ВСУ три раза нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Хорошее и Санжаровка.

Огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП.

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Бой под Донецком. 31.05.2017

Украинские каратели 31 мая в 21:00 начали массированный обстрел прифронтовых территорий ДНР из тяжелых орудий, запрещённых Минскими договорённостями.

В результате одностороннего прекращения огня, военнослужащие Донецкой Народной Республики принимают обстрелы, но не могут ответить даже стрелковым оружием.

Напомним, что стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня с полуночи 1 июня.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 31.05.2017

— Путин отменил ряд ограничений против Турции

— Акции «Газпрома» на Украине арестовали

— В Кабуле прогремел мощный взрыв около посольства Германии

— Вучич вступил в должность президента Сербии

— Корабли ВМФ РФ нанесли удар «Калибрами» по ИГИЛ* в районе Пальмиры

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация

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