Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2017
- 10:08 ВСУ обстреляли представителей Красного Креста в ЛНР во время раздачи гуманитарки.
- 09:47 ВСУ за сутки 65 раз нарушили перемирие в ДНР — штаб.
- 09:26 Украина два раза нарушила перемирие в ДНР — СМИ.
- 09:00 В Донецке ранен мирный житель из-за обстрела армии Порошенко.
- 08:00 Генералы ВСУ «готовы» зачистить Донбасс, — Сюмар.
- 07:30 ВСУ три раза нарушили перемирие в ЛНР.
- 31.05 23:21 Бой под Донецком. 31.05.2017.
- 31.05 22:40 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 31.05.2017.
ВСУ обстреляли представителей Красного Креста в ЛНР во время раздачи гуманитарки
Войска киевского режима открыли огонь по представителям Международного комитета Красного Креста и жителям села Пришиб Славяносербского района ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи.
Представители МККК с участием делегата организации на Украине, гражданина Австралии Майкла Пимбла, представителя МККК в Луганске Вальтера Гросса и шести волонтёров на четырёх служебных автомобилях осуществили выезд по маршруту Красный Лиман – Знаменка – Пришиб для доставки и раздачи местным жителям гуманитарной помощи. Они привезли продуктовые и гуманитарные наборы.
В селе Пришиб гуманитарный конвой и группа местных жителей до 30 человек подверглись миномётному обстрелу со стороны киевских войск. По месту выдачи гуманитарной помощи было выпущено около 2 десятков мин калибра 120-мм.
Сотрудники международной организации незамедлительно покинули населённый пункт.
Интересно, что обстрел миссии Красного креста произошел в том же районе, где украинские каратели обстреляли миссию ОБСЕ. При этом и украинские власти, и западные представители попытались скрыть факт обстрела.
Также источники выдвинули версию о том, что обстрел миссии мог был оговорен заранее, чтобы потом обвинить в этом защитников Новороссии. Кстати на украинских сайтах Майкла Пимбла называют «представителем Красного креста по работе с ВСУ и органами безопасности Украины».
Однако многочисленные свидетели происшествия — жители Пришиба заявили, что обстрел велся со стороны Трехизбенки, где дислоцируются украинские части.
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ВСУ за сутки 65 раз нарушили перемирие в ДНР — штаб
За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двадцать три населённых пункта Республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов ВСУ по состоянию на 1 июня остановлена Донецкая фильтровальная станция (повреждена магистраль). В с. Васильевка отсутствует водоснабжение.
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Украина два раза нарушила перемирие в ДНР — СМИ
Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня после вступления в силу с полуночи 1 июня очередного перемирия в Донбассе.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Вооруженных сил Донецкой Народной Республики.
«С 00.00 часов (совпадает с мск) нами были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. В настоящее время на линии соприкосновения все тихо. Режим прекращения огня соблюдается», — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.
Ранее в ДНР заявили об очередном бессрочном прекращении огня с 00.00 1 июня.
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В Донецке ранен мирный житель из-за обстрела армии Порошенко
Мирный житель ранен при обстреле со стороны украинских силовиков Петровского района Донецка.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«Накануне вечером украинская сторона обстреляла Петровский район Донецка. В результате обстрела на улице Луговского ранение получил мужчина 1969 года рождения», — говорится в сообщении.
По данным источника, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние расценивается как удовлетворительное.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Генералы ВСУ «готовы» зачистить Донбасс, — Сюмар
Она заявила, что генералы ВСУ «готовы» атаковать Донбасс.
На вопрос журналиста, есть ли у Киева план решения конфликта в Донбассе, Сюмар заявила:
«Наш план — держать оборону, развивать страну и способствовать ослаблению России через санкции и прочее. Военный сценарий объективно сложен. Не проблема зачистить боевиков. К этому многие наши военные и генералы готовы», — заявила она.
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Однако Сюмар добавила, что «если Путину взбредет в голову» ввести войска в ответ на действия Украины, то Запад не станет помогать Киеву, а последствия этого «предсказать трудно».
Не вполне понятно, куда же делись те «российско-террористические» войска, о которых уже четвертый год рассказывают украинцам с экранов их телевизоров.
Сюмар заявила, что «Путину выгодна война, перед выборами это классика мобилизации электората», видимо, спутав президента России с Порошенко, перспективы которого совершенно туманны в случае окончания войны.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ три раза нарушили перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Хорошее и Санжаровка.
Огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП.
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Бой под Донецком. 31.05.2017
Украинские каратели 31 мая в 21:00 начали массированный обстрел прифронтовых территорий ДНР из тяжелых орудий, запрещённых Минскими договорённостями.
В результате одностороннего прекращения огня, военнослужащие Донецкой Народной Республики принимают обстрелы, но не могут ответить даже стрелковым оружием.
Напомним, что стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня с полуночи 1 июня.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 31.05.2017
— Путин отменил ряд ограничений против Турции
— Акции «Газпрома» на Украине арестовали
— В Кабуле прогремел мощный взрыв около посольства Германии
— Вучич вступил в должность президента Сербии
— Корабли ВМФ РФ нанесли удар «Калибрами» по ИГИЛ* в районе Пальмиры
*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
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