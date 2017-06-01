А потому что (хотя втайне все всё понимают – скажем, то, что высокий уровень жизни в Европе ХХ века – следствие испуга перед пролетарской революцией) – человек состоит не только из разума. У человека есть ещё "рептилия в позвоночнике", косматый мир древних инстинктов. И человек склонен выдавать за истину инстинктивно приятные ему вещи.

Например, хотя давно известно правило – "после этого – не значит, вследствие этого" человеку свойственно видеть в хронологической последовательности причинность. Если я скажу вам такую фразу: "я поставил палку в угол – и поэтому на улице пошёл дождь", то я вас рассмешу. Правда? А вот если я скажу вам, что "на западе был вначале капитализм, из которого потом вырос высокий уровень жизни" – то ничего смешного. Вначале-потом… Но ведь очевидно же, что если я поставил палку ДО дождя – причины дождя совсем не в палке! Почему же с этим либерализмом головного мозга нет такой очевидности?!

Кроме реального мира – того, что стабильно фиксируется приборами и выражается в математических числах, увязан в железо причинно-следственных связей и логических неизбежностей – существует "кривое зеркало" отражений мира в голове человека.

Соблазн либерализма – это абсурдная, но эмоционально-накалённая вера в возможность совместить цивилизацию космоса и атома с торжеством примитивных зоологических инстинктов, отправление которых приятно любому существу, даже тому, которое и не думало становится человеком.

Это вздор, конечно. Но он снова и снова возрождается в липко-похотливых прожектах "построения современной экономики", в которой "современность" перепутали с архаическими, доисторическими временами полных свобод и отсутствия государства.

В чем заключается страшный соблазн нынешнего правительства РФ, правительства Медведева? В либерализме.

Конечно, премьер не может и не хочет выйти на трибуну и начать оттуда славить презираемые верховной властью и народом страны "либеральные ценности". Либерализм просачивается иначе. Он просачивается внутрь черепов членов правительства в соблазне "что бы ни делать – лишь бы ничего не делать". Имеется в виду – самим. Он заключается в поиске той мифической фигуры "инвестора" – которая подняла бы страну ВМЕСТО правительства. А правительство бы покурило в сторонке…

Это утопия.

Утопизм утопии в том, что предоставление экономических свобод оно сочетает с отказом от экономических обязательств перед населением, как бы «взаимно отпуская» друг друга.

- Вы мне ничего не должны, вы свободны, можете делать, что хотите; но и я вам ничего не должен.

В такой позиции есть своя внутренняя логика – но она разрушает государство и цивилизацию. Взаимная ненужность, автономность власти и гражданина ликвидирует все соединительные элементы общества. Гражданин воспринимает государство как вымогателя, который гоняется за человеком, пытаясь взыскать с него налоги, платежи по ОСАГО или Платону, и ничего полезного человеку не предоставляя.

В такой системе человек не нужен обществу, а общество – человеку. Они или параллельны или даже враждебны.

Свобода – как неприкосновенность.

Свобода – как невмешательство.

Каждый понимает, что неприкосновенность и невмешательство – разные вещи.

И более того, неприкосновенность – строго логически рассуждая – противоречит термину «свобода».

Потому что в неприкосновенности в саму конструкцию слова заложена несвобода: нет такого, хочу прикоснусь, хочу – не прикоснусь. В самом слове уже запрет на определённые действия.

Когда говорят «свобода и неприкосновенность» – то ведь имеют в виду, грубо говоря, что человека не бьют – вот он и свободен от синяков. А вообще-то какая же свобода – если неприкосновенен?

То ли стеной тебя огородили, то ли колпаком накрыли – и ведь ясно, что кто-то, а не ты сам. Гарантии твоих прав предоставляются откуда-то со стороны. Иначе никакой неприкосновенности бы не было!

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Только безумец может отрицать неизбежность конфликта между человеческим «Я», развитой личностью – и усреднёнными, стандартизированными условиями общества, порой доходящими до чугунной тупости и базедового вида.

Точно так же неизбежно и центробежное стремление вырваться из-под этого гнёта, взломать оковы социализации, перестать быть винтиком системы, выкрутив тебя из той резьбы, в которую тебя руководство закрутило.

Но это центробежное стремление либо уравновешивается[1], либо не уравновешивается. Когда оно не уравновешено – система идёт вразнос, гибнут и общество, и личность.

Ведь хотя они сосуществуют в вечной вражде, но обойтись друг без друга не могут. Общество без личностей не существует, а одинокая личность без общества становится жертвой самой первой сплочённой банды, которая встретится ей на пути.

Личность в обществе мучима противоречиями, но вне общества личность просто ликвидируется, сокращается, как ноли в уравнении.

Как уже эмоционально писали авторы в ЭиМ – этого порой не понимают социопаты с раздутым Эго, потому что приписывают всем такую же любовь и постоянное внимание к своей персоне, какие сами к ней испытывают. Я хочу, как научный обозреватель, убрать ненужные истерические эмоции из прозвучавших в ЭиМ тезисах, и говорить о сущности.

Итак – Эго-центрированные личности. Они кажутся самим себе в центре мироздания, им кажется, что весь мир благоговейно взирает на них… Но когда кажется, надо креститься.

Они никому не нужны, никто на них не взирает, никто не наводит софиты и юпитеры на сцену их личного тщеславия.

И забывают о них на следующий же день после их убийства. И если нет «врубившихся» за них влиятельных сил – то их убийство даже не расследуют. Ибо – кому это нужно[2], без принуждения со стороны[3]?!

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Либеральное общество состоит как бы из пятен света и непроглядного мрака. Яркость локального освещения конкретных (нужных закулисе, кукловодам) событий только оттеняет черноту мрака иных событий, проходящих без всякого освещения.

В итоге свободу слова имитируют, создавая иной мир – живущий параллельно реальности на сцене СМИ. То вдруг возьмутся бурно обсуждать гибель Магницкого, то мальчика, читавшего Шекспира на Новом Арбате… Упоминание о мальчике с Шекспиром в сети наших СМИ прозвучало за сутки (я специально посчитал автосчетчиком) – более 2 тыс. раз! "Эхо Москвы" дало о нём более 20 (!) репортажей и мнений разных авторов.



Но эти ювенально-озабоченные авторы ничего – не то что 20 раз, а даже 1 раз – не говорят о почти ежедневно гибнущих детях Донбасса. Им плевать на судьбу около миллиона беспризорных детей… Они все привязались к одному случаю, цинично эксплуатируя тему детства в своих попытках свалить национальную власть в РФ. А ранее такое же было с Магницким. Видимо ни до, ни после Магницкого в тюрьмах мира никто никогда не умирал…

Таким образом СМИ и сеть пытаются манипулировать настроениями людей, отучая людей от реальных событий, и заставляя их головой быть совсем не в том мире, в каком находятся у людей все остальные части тела.

Создаётся иллюзия борьбы за права человека, которая на самом деле – борьба за права масонерий, заговоров, решающих свои манипуляционные задачи. Человеку кажется, что он защищён лучше, чем, например, в сталинском обществе, но это иллюзия. Реальные судьбы обычных (не отобранных медиа) людей в этом мире – совершенно никому не интересны, и оборачиваются немыслимыми, а главное – немыми трагедиями.

Главная причина названа нами выше – она экономическая. Дело в том, что рыночная экономика вообще не является экономической системой. Система – это нечто, состоящее из взаимозависимых элементов. Автомобиль, например, остаётся системой – пока все его детали соединены и едут в одном направлении: если автомобиль идёт в гору, то все его пять колёс, включая запасное в багажнике – вместе с ним поднимаются. Если под гору, то наоборот.

В системах существует связка судеб – и связка делает людей заинтересованными друг в друге. И радость и беда у людей системных – общие. Отсюда и сострадание к чужой беде, про которую в системах не говорят – "твои проблемы"…

Рыночная экономика – не система, потому что в ней нет никакой направленности. Она подобна автомобилю, одно колесо которого едет вверх, другое катится вниз, а третье лежит на месте. В ней одни богатеют, другие нищают, третьи корчатся в застое – независимо друг от друга. Истории успеха и истории катастроф в рыночной экономике – всегда индивидуальны. Все помирали – горе, а один гробами стал торговать, и разбогател, как в сказке, ему радость…

Рыночная экономика устраняет главное, на заре истории отделившее общество от банды: солидарность. Когда в соседе начинают видеть не соработника, сотрудника – а конкурента, если успех начинают строить за счёт соседа – то, конечно же, кончаются и общество и цивилизация. Банде, конечно, не безразличны судьбы членов банды (отсюда и социальные заговоры – масонерии в нашем обществе), но кроме членов своей банды – все остальные судьбы ей безразличны.

Поэтому узкокорыстная банда (при условии захвата ею СМИ) одно убийство будет обсуждать годами, "достав" слушателей, зрителей, читателей смакованием его деталей, а о тысячах других убийств не скажет даже буквы, не то что слова. Потому что вот этот убитый – он наш, он в масонерию входил! А те другие – мы их не знаем, положить нам на них, что есть они, что нет их!

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И мы оказываемся в пространстве ДОИСТОРИЧЕСКОМ. В том пространстве, в котором месть за убитого или иначе умученного – дело его рода, его клана, и ничьё более. Если же одинокий человек в рыночном обществе исчезнет – этого вообще никто не заметит. Его и при жизни не замечали – и уж тем более после исчезновения: ну, ходил мимо… Ну, здоровались по утрам… Ну, исчез… Наверное, переехал куда-нибудь… Мало ли?

Заигрывание либералов с древней рептилией в позвоночнике человека- уже стоило человечеству великих бедствий, но впереди ещё более страшные бедствия…

[1] Здравым смыслом, пониманием несовместимости теоретической свободы и практической необходимости, чувством любви к согражданам, патриотизмом, любовью к отечественным гробам, верностью традициям, клятвам, присяге.

[2] Исключение – археологи. Они доказали, что когда монголоиды, которые являются прародителями всех современных индейских народов, пришли в Америку – та была уже занята. Археологические раскопки показывают страшную картину тотального истребления первого, австралоидной расы, населения континента. Полностью истребив аборигенов около 11 тыс. лет назад, краснокожие не вспоминали об этом даже в смутных преданиях или сказках. Если бы не археологи – мы вообще не узнали бы никогда и ничего о первом населении американского континента…

[3] В августе 1939 года в своей речи в Оберзальцберге, Гитлер призвал к беспощадности при вторжении на Восток, закончив свою речь словами: «Кто сейчас вспомнит об армянах…?». Имелось в виду, что победитель, зачистивший землю от врага-конкурента после всеми воспринимается как хозяин этой отвоёванной им земли. Претензий ему по прошествии лет уже никто не предъявляет.

