Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 июня 2017

Глухонемые палачи террористов в Сирии живьем сдирали кожу – бывший узник

В освобожденном от боевиков сирийском Алеппо журналистам показали штаб запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Располагался он в помещении некогда лучшей в стране офтальмологической клиники. Большую часть здания занимала тюрьма, в которой экстремисты пытали пленных солдат и мирных жителей.



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Пуск «Калибров» по ИГИЛ: что осталось за кадром

Накануне, 31 мая, Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов крылатыми ракетами «Калибр» по террористам ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии, которые пытались пробраться в древний город Пальмиру. Боевиков атаковали с новейшего фрегата «Адмирал Эссен» и субмарины «Краснодар» ВМФ РФ.



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ВКС РФ уничтожили 200 боевиков ИГИЛ, прорывавшихся из Ракки к Пальмире

Как минувшим вечером первой сообщила «Русская Весна», 30 мая ВКС России уничтожили конвой ИГИЛ, направлявшийся из Ракки в Пальмиру. Официальное сообщение Министерства обороны подтвердило эту информацию. ВКС России дважды за неделю пресекли попытки боевиков ИГИЛ прорваться из сирийской провинции Ракка на восток Хомса к Пальмире. Об этом только что сообщили в Минобороны. «Первую колонну террористов, направлявшуюся из Ракки в Пальмиру, авиация ВКС России уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли ещё одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам», — говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства. Читайте также: Мощнейший натиск: ВКС РФ и «Тигры» штурмуют последнюю крепость ИГИЛ в Алеппо — кадры боя (ВИДЕО) Как сообщала «Русская Весна», в первой колонне авиаударами самолетов ВКС РФ было ликвидировано более 120 членов ИГИЛ, а в трех последующих — 80 боевиков. Также было уничтожено большое количество единиц военной техники группировки. «Вместе с террористами было уничтожено 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с миномётами, пытавшихся покинуть Ракку в ночь на 30 мая», — уточняется в заявлении. В Минобороны также подчеркнули, что командование российской войсковой группировки в Сирии продолжит принимать все необходимые меры для пресечения прорывов бандгрупп ИГИЛ из Ракки в провинции Хомс и Хама. Читайте также: Кадры боя: Российские и сирийские военные заманили в засаду и уничтожили бронегруппу ИГИЛ (+ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация

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ВКС РФ за неделю остановили два прорыва боевиков в Пальмиру

Авиация ВКС России за неделю дважды пресекла попытки боевиков террористической группировки «Исламское государство»* прорваться из сирийской Ракки в Пальмиру. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны, пишет RT.

«Первую колонну террористов, направлявшуюся из Ракки в Пальмиру, авиация ВКС России уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли ещё одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что ВКС России уничтожили более 80 террористов ИГ, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с миномётами, пытавшихся покинуть Ракку в ночь с 29 на 30 мая.

«Командование российской группировки войск на территории Сирийской Арабской Республики продолжит принимать все необходимые меры для недопущения прорыва отрядов ИГ из Ракки в провинции Хомс и Хама», — добавили в Минобороны.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Новости мира: в Сирии убит главный «журналист» ИГИЛ

На северо-востоке Сирии в результате авиаудара коалиции ликвидирован основатель пропагандистского СМИ террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом пишет RT со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, при авиаударе по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор был уничтожен основатель портала Amaq Райан Мешааль.

Отмечается, что в результате инцидента также погибла дочь мужчины.

Ранее сообщалось, что в Мосуле ликвидирован помощник главаря ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Ветеран ВВС США приговорен к 35 годам тюрьмы за попытку примкнуть к ИГИЛ

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего военнослужащего ВВС США, обвиняемого в попытке примкнуть к террористической группировке ИГИЛ, к 35 годам тюрьмы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. В марте 2015 года суд в США предъявил Тайроду Пугу, служившему в ВВС с 1986 по 1990 годы, обвинения в попытке предоставить материальную помощь группировке ИГИЛ* и вступить в ряды боевиков. Кроме того, он обвинялся в попытке воспрепятствовать осуществлению правосудия, так как пытался уничтожить флэшки, на которых хранилась информация, в итоге способствовавшая его аресту. По данным прокуратуры, он неоднократно искал в интернете информацию об ИГИЛ, сирийском городе Кобани, а также скачивал пропагандистские фильмы группировки. В январе 2015 года Пуг был остановлен в аэропорту Турции, при себе он имел ноутбук, на котором находилась информация о пропускных пунктах через турецко-сирийскую границу и пропагандистские видео ИГИЛ. Власти вынудили его вернуться на родину, где он был задержан. Свою вину бывший военнослужащий не признал. Защита намерена обжаловать приговор. Читайте также: Мощные удары ВКС РФ сожгли базу ИГИЛ после получения данных от разведки США (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация

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Мощнейший натиск: ВКС РФ и «Тигры» штурмуют последнюю крепость ИГИЛ в Алеппо — кадры боя (ВИДЕО)

ВКС России и «Тигры» штурмуют последний оплот ИГИЛ на востоке Алеппо. После концентрации большой огневой мощи: бронетехники, артиллерии и тысяч солдат, собранных под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана, Сирийская Армия при поддержке ВКС России прокатилась как лавина через юго-восточные районы Алеппо и сровняла с землей оборонительные рубежи ИГИЛ, вынудив боевиков начать бегство в сторону Ракки. Появились первые кадры, на которых отряды САА проводят контрнаступление против деморализованных боевиков ИГИЛ* на последнем участке территории восточного Алеппо у городе Маскана, фактически со всех сторон окруженного отрядами штурмовой дивизии «Тигр». В ролике показано, как правительственные войска применяют свои элитные формирования, танки, бронированные машины и другое современное вооружение в борьбе против террористов на равнинах Маскана, уничтожая боевиков. В среду подразделения Tiger Force и их союзники начали новый этап штурма пригородов Масканы с юго-западного направления, уничтожив позиции ИГИЛ в Хирбет-эль-Фар и в конечном итоге захватив этот поселок после нескольких часов боестолкновений. Авиация ВКС РФ и ВВС Сирии также наносит массированные удары по обороне и линиям коммуникаций врага. В результате этого продвижения линия фронта САА сместилась и армейцы теперь берут по огневой контроль дорогу Маскана — Табка — Ракка, которая теперь является единственным оставшимся способом для джихадистов, чтобы покинуть Маскану. Уже появились предварительные сообщения, свидетельствующие о том, что большая часть боевиков ИГИЛ отступила из города, оставив только отряд самоубийц, чтобы замедлить продвижение правительственных войск в этом районе. Напомним, что только в этом году в сельской местности Алеппо, из-за хорошо спланированных военных действий генералом Сухейлем Аль-Хасаном и Tiger Force, было уничтожено более 2000 боевиков и освобождено около двухсот населенных пунктов. Читайте также: Мощные удары ВКС РФ сожгли базу ИГИЛ после получения данных от разведки США (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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СРОЧНО: Вертолет ВВС Турции и 13 военных разбились в ходе операции против курдов

Транспортный вертолет ВВС Турции, на борту которого были 13 военнослужащих, задел линию высоковольтных передач через несколько минут после взлета. Турецкие официальные лица заявляют, что после соприкосновения с проводами винтокрылая машина потерпела крушение вблизи границ Турции и Ирака. Губернатор провинции Сирнак сказал, что вертолет типа Cougar разбился около города Улудере в среду, через три минуты после взлета. На вертолете было 13 офицеров и солдат, уточняют турецкие СМИ. Крушение произошло, когда турецкие военные участвовали в операциях против курдских бойцов в горном районе Сирнакской провинции. Возможно вертолет был сбит курдами, ранее турки не раз отказывались признавать подобные факты, но курдские ополченцы позже публиковали видео уничтожения авиации Анкары. Читайте также: ВАЖНО: Новый ураган грозит 22-м регионам России, включая Москву

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Мощные удары ВКС РФ сожгли базу ИГИЛ после получения данных от разведки США (ВИДЕО)

30 мая ВКС России уничтожили базу ИГИЛ после получения координат от Пентагона. Мощные удары российской авиации были нанесены по базе террористов в районе Расифин в 130 км на северо-западе от Пальмиры в сирийской провинции Хомс. В результате налета было уничтожено 65 единиц военной техники врага и множество боевиков. Благодаря данным американской разведки, переданным российскому военному командованию, самолет ВКС России уничтожил силы ИГИЛ*, которые бежали из столичной для группировки провинции Ракка. Сообщается, что все террористы были ликвидированы. Читайте также: ВАЖНО: Корабли ВМФ России ударили «Калибрами» по объектам ИГИЛ под Пальмирой (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая группировка.

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