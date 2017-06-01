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Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 июня 2017

10:41. 1 июня 2017 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал:

Глухонемые палачи террористов в Сирии живьем сдирали кожу – бывший узник

В освобожденном от боевиков сирийском Алеппо журналистам показали штаб запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Располагался он в помещении некогда лучшей в стране офтальмологической клиники. Большую часть здания занимала тюрьма, в которой экстремисты пытали пленных солдат и мирных жителей.

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Пуск «Калибров» по ИГИЛ: что осталось за кадром

Накануне, 31 мая, Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов крылатыми ракетами «Калибр» по террористам ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии, которые пытались пробраться в древний город Пальмиру. Боевиков атаковали с новейшего фрегата «Адмирал Эссен» и субмарины «Краснодар» ВМФ РФ.

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ВКС РФ уничтожили 200 боевиков ИГИЛ, прорывавшихся из Ракки к Пальмире

ВКС РФ уничтожили 200 боевиков ИГИЛ, прорывавшихся из Ракки к Пальмире | Русская весна

Как минувшим вечером первой сообщила «Русская Весна», 30 мая ВКС России уничтожили конвой ИГИЛ, направлявшийся из Ракки в Пальмиру. Официальное сообщение Министерства обороны подтвердило эту информацию.

ВКС России дважды за неделю пресекли попытки боевиков ИГИЛ прорваться из сирийской провинции Ракка на восток Хомса к Пальмире. Об этом только что сообщили в Минобороны.

«Первую колонну террористов, направлявшуюся из Ракки в Пальмиру, авиация ВКС России уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли ещё одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам», — говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

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Как сообщала «Русская Весна», в первой колонне авиаударами самолетов ВКС РФ было ликвидировано более 120 членов ИГИЛ, а в трех последующих — 80 боевиков. Также было уничтожено большое количество единиц военной техники группировки.

«Вместе с террористами было уничтожено 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с миномётами, пытавшихся покинуть Ракку в ночь на 30 мая», — уточняется в заявлении.

В Минобороны также подчеркнули, что командование российской войсковой группировки в Сирии продолжит принимать все необходимые меры для пресечения прорывов бандгрупп ИГИЛ из Ракки в провинции Хомс и Хама.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация

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ВКС РФ за неделю остановили два прорыва боевиков в Пальмиру

ВКС РФ за неделю остановили два прорыва боевиков в Пальмиру

Авиация ВКС России за неделю дважды пресекла попытки боевиков террористической группировки «Исламское государство»* прорваться из сирийской Ракки в Пальмиру. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны, пишет RT.

«Первую колонну террористов, направлявшуюся из Ракки в Пальмиру, авиация ВКС России уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли ещё одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам», — говорится в  пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что ВКС России уничтожили более 80 террористов ИГ, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с миномётами, пытавшихся покинуть Ракку в ночь с 29 на 30 мая.

«Командование российской группировки войск на территории Сирийской Арабской Республики продолжит принимать все необходимые меры для недопущения прорыва отрядов ИГ из Ракки в провинции Хомс и Хама», — добавили в Минобороны.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Новости мира: в Сирии убит главный «журналист» ИГИЛ

Новости мира: в Сирии убит главный "журналист" ИГИЛ

На северо-востоке Сирии в результате авиаудара коалиции ликвидирован основатель пропагандистского СМИ террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом пишет RT со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, при авиаударе по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор был уничтожен основатель портала Amaq Райан Мешааль.

Отмечается, что в результате инцидента также погибла дочь мужчины.

Ранее сообщалось, что в Мосуле ликвидирован помощник главаря ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Ветеран ВВС США приговорен к 35 годам тюрьмы за попытку примкнуть к ИГИЛ

Ветеран ВВС США приговорен к 35 годам тюрьмы за попытку примкнуть к ИГИЛ | Русская весна

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего военнослужащего ВВС США, обвиняемого в попытке примкнуть к террористической группировке ИГИЛ, к 35 годам тюрьмы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В марте 2015 года суд в США предъявил Тайроду Пугу, служившему в ВВС с 1986 по 1990 годы, обвинения в попытке предоставить материальную помощь группировке ИГИЛ* и вступить в ряды боевиков. Кроме того, он обвинялся в попытке воспрепятствовать осуществлению правосудия, так как пытался уничтожить флэшки, на которых хранилась информация, в итоге способствовавшая его аресту. По данным прокуратуры, он неоднократно искал в интернете информацию об ИГИЛ, сирийском городе Кобани, а также скачивал пропагандистские фильмы группировки.

В январе 2015 года Пуг был остановлен в аэропорту Турции, при себе он имел ноутбук, на котором находилась информация о пропускных пунктах через турецко-сирийскую границу и пропагандистские видео ИГИЛ. Власти вынудили его вернуться на родину, где он был задержан.

Свою вину бывший военнослужащий не признал. Защита намерена обжаловать приговор.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация

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Мощнейший натиск: ВКС РФ и «Тигры» штурмуют последнюю крепость ИГИЛ в Алеппо — кадры боя (ВИДЕО)

Мощнейший натиск: ВКС РФ и «Тигры» штурмуют последнюю крепость ИГИЛ в Алеппо — кадры боя (ВИДЕО) | Русская весна

ВКС России и «Тигры» штурмуют последний оплот ИГИЛ на востоке Алеппо.

После концентрации большой огневой мощи: бронетехники, артиллерии и тысяч солдат, собранных под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана, Сирийская Армия при поддержке ВКС России прокатилась как лавина через юго-восточные районы Алеппо и сровняла с землей оборонительные рубежи ИГИЛ, вынудив боевиков начать бегство в сторону Ракки.

Появились первые кадры, на которых отряды САА проводят контрнаступление против деморализованных боевиков ИГИЛ* на последнем участке территории восточного Алеппо у городе Маскана, фактически со всех сторон окруженного отрядами штурмовой дивизии «Тигр».

В ролике показано, как правительственные войска применяют свои элитные формирования, танки, бронированные машины и другое современное вооружение в борьбе против террористов на равнинах Маскана, уничтожая боевиков.

В среду подразделения Tiger Force и их союзники начали новый этап штурма пригородов Масканы с юго-западного направления, уничтожив позиции ИГИЛ в Хирбет-эль-Фар и в конечном итоге захватив этот поселок после нескольких часов боестолкновений.

Авиация ВКС РФ и ВВС Сирии также наносит массированные удары по обороне и линиям коммуникаций врага.

В результате этого продвижения линия фронта САА сместилась и армейцы теперь берут по огневой контроль дорогу Маскана — Табка — Ракка, которая теперь является единственным оставшимся способом для джихадистов, чтобы покинуть Маскану. 

Уже появились предварительные сообщения, свидетельствующие о том, что большая часть боевиков ИГИЛ отступила из города, оставив только отряд самоубийц, чтобы замедлить продвижение правительственных войск в этом районе.

Напомним, что только в этом году в сельской местности Алеппо, из-за хорошо спланированных военных действий генералом Сухейлем Аль-Хасаном и Tiger Force, было уничтожено более 2000 боевиков и освобождено около двухсот населенных пунктов.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

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СРОЧНО: Вертолет ВВС Турции и 13 военных разбились в ходе операции против курдов

СРОЧНО: Вертолет ВВС Турции и 13 военных разбились в ходе операции против курдов | Русская весна

Транспортный вертолет ВВС Турции, на борту которого были 13 военнослужащих, задел линию высоковольтных передач через несколько минут после взлета.

Турецкие официальные лица заявляют, что после соприкосновения с проводами винтокрылая машина потерпела крушение вблизи границ Турции и Ирака.

Губернатор провинции Сирнак сказал, что вертолет типа Cougar разбился около города Улудере в среду, через три минуты после взлета.

На вертолете было 13 офицеров и солдат, уточняют турецкие СМИ.

Крушение произошло, когда турецкие военные участвовали в операциях против курдских бойцов в горном районе Сирнакской провинции.

Возможно вертолет был сбит курдами, ранее турки не раз отказывались признавать подобные факты, но курдские ополченцы позже публиковали видео уничтожения авиации Анкары.

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Мощные удары ВКС РФ сожгли базу ИГИЛ после получения данных от разведки США (ВИДЕО)

Мощные удары ВКС РФ сожгли базу ИГИЛ после получения данных от разведки США (ВИДЕО) | Русская весна

30 мая ВКС России уничтожили базу ИГИЛ после получения координат от Пентагона.

Мощные удары российской авиации были нанесены по базе террористов в районе Расифин в 130 км на северо-западе от Пальмиры в сирийской провинции Хомс.

В результате налета было уничтожено 65 единиц военной техники врага и множество боевиков.

Благодаря данным американской разведки, переданным российскому военному командованию, самолет ВКС России уничтожил силы ИГИЛ*, которые бежали из столичной для группировки провинции Ракка. Сообщается, что все террористы были ликвидированы.

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* Запрещенная в РФ террористическая группировка.

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Метки: главное, компиляция
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