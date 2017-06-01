Русский народ является самым древним на земле! [Прошлое Руси]

Папский аббат Мавро Орбини написал «Историографию» аж в 1601 году. Вот небольшой отрывок из неё: «Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями...». Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

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Прошлое Руси. Великая Тартария - Империя Русов

Прошлое Славяно-Ариев это и есть прошлое нашей земной цивилизации. Правдивой информации уже много! Нужно только её разыскивать и как можно шире популяризировать среди Русов и всех остальных народов, кто захочет узнать правду...

Фильм «Великая Тартария - Империя Русов» является небольшим рассказом о великом прошлом нашей Родины. Несколько тысяч лет назад Империя Русов занимала почти все пригодные для жизни земли на планете: Евразию, Северную Америку, Северную Африку... Людей жёлтой, красной и чёрной рас на Земле было очень мало, и они компактно проживали в районах с привычными для них климатическими условиями. Но со временем наши могущественные враги нашли способы постепенного оттеснения и уничтожения славян. В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки - удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать...

В основу фильма положены уникальные работы Светланы и Николая Левашовых.

В фильме вы сможете получить ответы на следующие вопросы:

- Кем были УРы на самом деле, и какое влияние они оказали своей культ'УРой (ведическим мировоззрением) на систему моральных и духовных ценностей славян? И почему до сих пор некоторые наши соседи называют русов "УР-русами"?

- Как появились касты волхвов, ремесленников, хлеборобов, скотоводов, и племена скоттов, полян, древлян...

- Что общего между содержанием Славяно-Арийских Вед и книгой Велеса?

- Что нам известно об Атлантиде из древних письменных источников славян и ариев?

- Почему началась война между Великой Рассенией (Русью) и Аримией (древний Китай - страна «Великого Дракона») более 7520 лет назад? И как символ этой победы - Георгий Победоносец, поражающий Змея (образ врага, Аримии) - стал "христианским святым"?

- Как самая большая страна Мира - Великая Тартария - исчезла с географических карт в 18 веке? И почему стало возможной тотальная фальсификация Всемирной истории и истории России в частности?