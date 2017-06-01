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Разведопрос: Борис Юлин о фильме “Враг у ворот”

15:04. 1 июня 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать рублём ролики Бориса Юлина: http://oper.ru/donate/yulin
Хронометраж выпуска:
0:19 – Фильм Анно «Враг у ворот» – начало.
5:25 – Кто такой Василий Зайцев?
7:22 – Как показано прибытие советских войск на Сталинградский фронт.
18:37 – О странных беседах комиссара с девушкой-радисткой.
25:42 – Об эвакуации гражданского населения из Сталинграда.
33:00 – О бессмысленности бомбардировочной авиации.
35:01 – О немецком снайпере.
38:40 – Противостояние двух снайперов.
42:51 – Откуда иностранные режиссёры берут бред для своих фильмов?

Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…

Синий Фил 180 (спецвыпуск): х/ф “Адмиралъ”: https://youtu.be/wmGlchUvWGo

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Источник: www.youtube.com

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