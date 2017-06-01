Разведопрос: Борис Юлин о фильме “Враг у ворот”

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Хронометраж выпуска:

0:19 – Фильм Анно «Враг у ворот» – начало.

5:25 – Кто такой Василий Зайцев?

7:22 – Как показано прибытие советских войск на Сталинградский фронт.

18:37 – О странных беседах комиссара с девушкой-радисткой.

25:42 – Об эвакуации гражданского населения из Сталинграда.

33:00 – О бессмысленности бомбардировочной авиации.

35:01 – О немецком снайпере.

38:40 – Противостояние двух снайперов.

42:51 – Откуда иностранные режиссёры берут бред для своих фильмов?



Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…



Синий Фил 180 (спецвыпуск): х/ф “Адмиралъ”: https://youtu.be/wmGlchUvWGo



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Источник: www.youtube.com