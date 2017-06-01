Программы развития страны: конкуренция или имитация?

Кажется, все уши прожужжали нам разговорами об очередной программе Кудрина, а также о том, как он развеял «мифы об экономике». Обсуждать и критиковать Кудрина (как будто он сам по себе, а не ближайший соратник действующего президента) теперь, вроде, модно?

И новое сообщение: по итогам экономического совещания у президента в минувший вторник ему переданы два варианта программ, разработанные под руководством Кудрина и Титова. Сообщается, что работа будет продолжена.

Как к этому относиться, что здесь важно?

Всему — свое время

Есть время — делу, а есть время — пиару.

Пример. Пять лет назад был избран новый (пусть даже и не такой уж новый) президент. И дал задание всей Российской академии наук разработать, при кураторстве от президента академика Глазьева, программу развития. Было ли это уместно и своевременно? Более чем. Хотя программа с почти аналогичным названием РАН к тому времени уже была разработана и предусматривала целый набор мер, совершенно противоположных тому, что сразу стал делать новый (старый) президент, включая окончательное присоединение России к ВТО. Тем не менее, допустим, президент решил так: вот это и это (прямо противоречащее рекомендациям РАН) я уже сделал, а теперь подскажите, что делать дальше? Впереди тогда был еще почти весь шестилетний президентский срок, и было логично планировать деятельность на это время.

Теперь ситуация совсем другая. До выборов президента — меньше года. Понятно, что в оставшийся срок реализовать что-либо — нереально. Да и наработки предлагаются «до 2024 года». Значит, это — что? Разработка программы реальных действий? Или предвыборная агитка? Которая, теоретически, вполне могла бы быть и программой действий, но только предвыборные обязательства у нас, как известно, публичной офертой не являются.

Так важно или неважно то, что сейчас происходит в этой части в окружении действующего президента? Я бы сказал, что сверхважно… Было бы, если бы — не катастрофически поздно. Разумеется, если пытаться относиться к этому как к реальной программе действий…

Кто же участники очередного «забега»?

Выше уже сказано: Кудрин и Титов. А где же программа Российской академии наук, разработанная под кураторством Глазьева? А где же программа Бабкина, поддержанная секцией экономики РАН, а также Торгово-промышленной палатой России? Я даже не говорю о том, чтобы они (во многом пересекающиеся) победили в конкурсе перед высочайшим властителем. Но просто — где они?

Ответ известен: ненужные и неинтересные президенту программы до подобного «конкурса» в принципе не допускаются.

Опыт подскажет будущее

Но, предположим, и более актуальные для страны программы, нежели допущенные, тоже прорвались бы на ринг — что дальше? Допустим, какую-то из них даже как бы поддержали, поручили дальше дорабатывать, дали срок на эту работу — о чем это нам говорило бы?

Теоретизировать можно сколько угодно, но лучше опереться на уже имеющийся опыт. Например, историю с программой, разрабатывавшейся РАН по прямому поручению президента. Что с ней дальше произошло? Может быть, ее публично рассмотрели, раскритиковали и потому вынуждены искать ей альтернативу? Нет. Было иначе. Тогдашний президент РАН Фортов на встрече с президентом России Путиным четыре года назад сообщил, что поручение выполнено, готовы доложить. И что дальше? А ничего. Полное игнорирование. И понятно: по всем основным направлениям, включая «резервирование» наших денег, фактически, на нужды американской «оборонки», вместо направления на собственное развитие, нынешнюю «оптимизацию» здравоохранения, образования и науки — по всем ключевым позициям эта программа была альтернативна тому, что намеревался и фактически делал президент. За что, уместно предположить, РАН и «реформировали»…

Таким образом, высочайшее поручение что-либо разрабатывать или дорабатывать еще вовсе не основание рассчитывать не то, чтобы на реализацию программы, но даже на ее какое-либо всерьез рассмотрение.

Содержательные разногласия

Так о чем же теперь спор? СМИ услужливо сообщают, что основная сфера разногласий — политика Центрального Банка. Это, конечно, важно, очень важно. Но невольно хочется спросить: и все? Это у нас главная и единственная проблема?

Например, у программы Бабкина, как минимум, три отличия от программ, допущенных к «забегу»: помимо денежно-кредитной политики, еще и политика налоговая и внешнеторговая. У допущенных же с этим все в порядке: максимум, «не менять налоговые условия» на протяжении какого-то времени. Почему?

Моя версия проста.

Один из участников «забега» (Кудрин), по сути, и есть один из авторов всей ныне проводимой социально-экономической политики — ему в ней критиковать, в принципе, нечего. Разве только то, что от него прямо не зависело, например, силовиков и суды. Второй же участник (Титов) - тоже член «команды», уполномоченный по делам предпринимателей при президенте — чем-то отличаться должен, но так, чтобы одновременно не быть в оппозиции своему же начальству.

И тут очень кстати оказывается ранее вброшенная дезинформация, что политика Центрального Банка, якобы, какая-то отдельная от всей прочей государственной политики, вроде того, что он как будто совершенно «независимый». То есть, его можно безбоязненно критиковать (хотя и, признаем, абсолютно обоснованно), и, главное, тень от этой критики на главу государства, вроде как, не падает.

Критиковать же политику налоговую и внешнеторговую — это уже критиковать решения и действия непосредственно президента. Что, пусть и в косвенной форме, осмеливается делать основатель Московского экономического форума Бабкин — не потому ли его даже и до «забега» не допустили?

Исчерпана ли тема?

Но это мы все — о программах, представляемых на суд нынешней власти. Но ведь впереди выборы президента. Когда, если не сейчас, сравнивать не только программы, допущенные конкурировать за благосклонность действующего президента, но и, скажем мягко, выходящие за рамки его вкусов и пристрастий?

И такие программы, никак не ориентированные на то, что их одобрит, примет и начнет реализовывать нынешний президент, есть.

Прежде всего, это программа КПРФ. Можно спорить о степени ее радикальности или, напротив, недостаточности этой радикальности (обвинения не случайно предъявляются с противоположных сторон, причем, на «недостаточную радикальность» пеняют даже с экранов подконтрольных олигархии центральных телеканалов…). Но, в отличие от всего рассматриваемого у действующего президента, это — точно программа интенсивного развития. И коренных различий между ней и тем, что обсуждается на совещаниях у нынешнего президента, несопоставимо больше, нежели те микроскопические отличия программ Кудрина и Титова, о которых нам так подробно рассказывают.

И не надо пугать народ, что «придут коммунисты и отберут ваши квартиры». Стоит различать личную собственность и собственность на средства производства. Пока последнюю у предпринимателей отнимает, в основном, действующая власть. Что же касается собственности личной, так в Думу законопроект об отмене (под предлогом «реновации») всех законов и, фактически, самого права собственности на жилье внесли отнюдь не коммунисты, а самая что ни есть действующая власть. Напомню: Собянин — не просто мэр Москвы, но еще и бывший руководитель администрации президента. Защищающие же наши права поправки в этот закон «о праве под благовидным предлогом на полное беззаконие» вносят депутаты разных фракций, в том числе, коммунисты.

Еще важнее, что по таким вопросам, как отношения собственности, фундаментально отличающим программу коммунистов от программ, приемлемых для нынешнего президента, с коммунистами на новом историческом этапе оказываются солидарны и русские националисты. Не случайно многие организации и партии, основавшие пять лет назад Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России (ПДС НПСР), вошли затем в единое движение «За национализацию и деприватизацию стратегических активов».

За пределами их воображения

Отсюда — естественное движение к объединению в преддверие предстоящих выборов, о чем я ранее писал в «СП» в статьях «К единству в действии» и «Ответственное государственное управление, а не «госуслуги».

Согласитесь, невозможно даже представить, чтобы на совещании у нынешнего президента всерьез рассматривались такие пункты нашей единой (для всех национально и социально ориентированных сил) программы, как:

— категорический разрыв с ВТО и выстраивание долгосрочной (на 15−20 лет) протекции национальному производителю высокотехнологичной продукции;

— не просто корректировка политики ЦБ, но преобразование его в нормальный ответственный орган госвласти, да еще и управляемый не финансистами, но представителями реального сектора национальной экономики;

— расторжение изначально притворных кредитно-залоговых аукционов и возврат к полному национальному контролю за стратегическими активами;

— прямое управление правительством госсобственностью — без паразитических (оценочное суждение) прокладок вроде «Роснефтегаза», уводящих прибыль от госсобственности из бюджета «налево», и без необоснованных супердоходов за наш счет «топ-менеджеров»;

— запрет на «совместное освоение» территорий (включая Южные Курилы) с теми, кто предъявляет России территориальные претензии;

— амнистия гражданам, попавшим в кабальные ростовщические сети, и уголовная ответственность за втягивание в ростовщические кабальные сделки (микрофинансирование и т. п.);

— восстановление системы ГОСТов на продукты питания и введение жесткой уголовной ответственности за фальсификацию продуктов и лекарств;

— пресечение нынешней «оптимизации» здравоохранения и образования, их радикальная дебюрократизация (сейчас стало делом заниматься уже некогда) и восстановление научно обоснованной численности врачей и коечного фонда, нормальной (не чрезвычайной) нагрузки на учителей и преподавателей ВУЗов…

И это — лишь самые краткие выдержки, радикально отличающие единую программу левых и национально ориентированных сил от всего того, что допускается обсуждать на совещаниях у нынешнего президента.

Не для того ли вся эта имитация «жаркой дискуссии» у президентского трона, чтобы не допускать самой мысли обсудить подлинную альтернативу?

Без чьего совета не обойдется теперь?

И последнее. Как соратник Бабкина и по движению «Стоп ВТО!», и затем по Московскому экономическому форуму, я, конечно, желаю его программе всяческого успеха, в том числе, в соревновании за благосклонность нынешнего президента (до чего, как видим из последних новостей, его пока банально не допускают). И, несмотря на существенно большую радикальность нашей программы, о которой я говорил выше, тем не менее, не могу не признать, что попытки реализации программы Бабкина даже и нынешним президентом (если бы он ее выбрал) отодвинули бы страну от края хотя бы на какое-то время.

Но возвращаемся к началу статьи: нынешний шум вокруг конкуренции программ — это всерьез, для дела? Или лишь предвыборный пиар?

Помните, пять лет назад нам показывали в предвыборном ролике, как нынешний президент, тогда — кандидат в президенты, якобы так внимал каждому слову уважаемого и популярного академика С.Ю.Глазьева, что даже в самолете времени зря не терял — все с ним беседовал? Народ «повелся», вроде как, избрал — и что? Советник президента академик Глазьев — есть, но только вот делает президент все с первого же дня после своего избрания — в полном противоречии с его советами.

Не получится ли аналогично и на этот раз? В последний момент президент (он же — кандидат в президенты) возьмет, да и отвергнет и даже назовет людоедскими рецепты своего друга Кудрина, отодвинет как несущественный элемент декора Титова, пролетит на наших глазах пару раз в самолете (или на этот раз пройдет на подводной лодке) с уважаемым организатором Московского экономического форума К.А.Бабкиным, согласится с тем, что его программа, поддержанная ТПП — не чета кудринской и титовской… А после выборов, если переизберут, делать будет все опять по Гайдару-Чубайсу-Кудрину-Грефу…