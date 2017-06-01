Правда о торговых сетях. Андрей Разумовский. Часть 6

Концептуал СМИ Почему продукты в магазинах становятся всё хуже, а стоят всё дороже?

Для России, в которой за последние сто лет через голод и хроническое недоедание прошло не одно, а сразу несколько поколений, еда и всё что с ней связано – тема особая. Послушайте прошедших блокаду Ленинграда или голод сорок шестого-сорок седьмого годов и вы сразу всё поймёте.

Наш народ, переживший кровь и разруху гражданской, чудовищный молох коллективизации и массовых репрессий, самую страшную в истории человечества войну, развал страны, обман, предательство и нищету 90-х как никакой другой нуждается в передышке, в нормальной, спокойной и сытой жизни.

Так почему в стране, которая более четверти века живёт в условиях рыночной экономики, в которой сетевой ритейл занимает чуть ли не половину рынка в регионах и 70-80% в Москве и Санкт-Петербурге, продукты питания с каждым днём становятся всё хуже, а стоят всё дороже?

Вы не задумывались? Давайте разбираться.

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