Новости Украины и Новороссии 01 июня 2017

Украинский провайдер закрыл доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте» в Крыму

Украинский интернет-провайдер «Воля» заблокировал в Крыму и Севастополе доступ к ресурсам «Яндекс», Mail.Ru и «ВКонтакте», передаёт RT.

Сообщается, что при попытке пользователей зайти на данные сайты на экране высвечивалось объявление на украинском языке о том, что доступ закрыт в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечается, украинская компания работает в российском правовом поле под названием «Телесистемы».

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

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Дейнего пояснил, зачем украинская хунта на самом деле запретила социальные сети

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

News Front взял интервью у уполномоченного представителя ЛНР на Минских переговорах Владислава Дейнего.

«То, что некоторые популярные социальные сети формально являются запрещенными на Украине, практически никак не влияет на присутствие там украинских пользователей. Люди как общались, так и продолжают общаться», — сказала Владислав Дейнего.

По его словам, «принимавшие решение о запрете соцсетей вряд ли настолько наивны, чтобы не знать, что такое средства анонимного доступа. Поэтому стоит вопрос: какую задачу реально пытались решать в этой ситуации?»

«Какие-то попытки заявить о реальном ограничении скорее всего были направлены на то, чтобы возмутить тех, кто теоретически лишался такой возможности», — отметил Дейнего.

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Бывшего капитана сборной Украины по футболу накажут за георгиевскую ленточку

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который в настоящее время работает в системе санкт-петербургского «Зенита», может быть лишён у себя на родине звания заслуженного мастера спорта, пишет Лайф.

У футболиста также хотят отнять орден «За мужество» III степени и другие государственные награды. С инициативой применения санкций к Тимощуку выступили депутаты Верховной рады — их разгневало, что 9 Мая на возложении цветов к могиле павших в Великой Отечественной войне он держал георгиевскую ленточку.

Лайф сообщал, что этот поступок Тимощука вызвал поток недовольства и оскорблений в его адрес со стороны многих украинцев. История освещалась в местных СМИ, Анатолия причислили едва ли не к «предателям родины». А после принятия закона о запрете георгиевской ленты как враждебного символа у депутатов появилась возможность наказать Тимощука.

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Отказывая украинцам в праве быть русскими, Киев ведёт страну к распаду, — National Interest

Разжигание ненависти к России и запрет всего русского даёт Украине краткосрочные политические выгоды, однако в итоге это приведёт к печальным последствиям, предупреждает The National Interest. Попытка объявить «неполноценными» огромное количество русскоговорящих украинцев и лишить их национальной и религиозной идентичности, по мнению авторов, грозит стране распадом. Санкции, введённые против ряда российских компаний информационных технологий, являются лишь малым звеном в длинной череде ограничений, которые Украина начала применять с 2014 года. Как пишет The National Interest, сначала были введены ограничения в отношении российских программ телевизионных новостей, затем против артистов, кинофильмов. Потом — против издаваемых в России книг. А совсем недавно Украина издала закон, требующий, чтобы 75% телевизионных передач были на украинском языке. Как продолжает издание, правительство оправдывает свои действия необходимостью укреплять национальную безопасность, однако Порошенко со своими советниками не в состоянии понять, что миллионы украинцев видят в этих действиях нападки на их наследие и образ жизни. Многие граждане по-прежнему считают, что русская культурная и религиозная идентичность не является прямой противоположностью их украинской идентичности, а лишь дополняет её. Согласно исследованию, проведённому в 2016 году Центром Разумкова, половина украинцев считает русских и украинцев братскими народами, а четверть называет их единым народом. И не российская пропаганда, а продолжающиеся нападки государства на культурную, религиозную и этническую идентичность заставляют большинство жителей Восточной и Южной Украины верить в то, что события на Майдане в 2014 году были незаконным вооружённым государственным переворотом. «Так что для таких украинцев это санкции не против России. Это санкции против них, против „другой Украины“, которая не согласна с нынешней политикой разрыва всех связей с Россией и переписывания истории страны», — пишут авторы статьи. По их мнению, государству, погрязшему в мощном экономическом и политическом кризисе, усиление напряжённости в обществе и разжигание ненависти к России даёт краткосрочные политические выгоды. Во-первых, такая напряжённость обеспечивает Украине международную поддержку и финансирование. Во-вторых, она отвлекает внимание украинского населения от непопулярных экономических реформ. Кроме того, напряжённость позволяет Порошенко, уровень поддержки которого упал до критически низкого, руководить страной как президенту военного времени. Как заключают авторы статьи, нынешняя политика унижения тех, кого считают неполноценными украинцами, приведёт лишь к расколу страны по этническим и религиозным признакам. Однако если Украина будет отстаивать недискриминационную культуру в гражданском обществе, уважительно относясь к украинской идентичности, строящейся на основе двух культур, это возможно предотвратить. «Приверженность такой политике или отказ от неё станет определяющим для наследия „майдана“. В первом случае эти события будут вспоминать как приход новой эпохи национального единства, а во втором — как начало распада Украины», — подводит итог издание. Читайте также: МИД России: Мы готовы к конструктивному диалогу с Украиной

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинские спецслужбы в массовом порядке читают электоронную переписку населения

фото:nalog.ru

Силовики все чаще стали просить доступ к электронным ящикам украинцев. В них ищут как доказательства вины подозреваемых в мошенничестве, так и смотрят переписку чиновников, а также тех, кого винят в разглашении коммерческой тайны. Ранее украинское издание “Вести” сообщало, что силовики хотели порыться в ящике пользователя «Яндекса», который, по их мнению, был причастен к организации крестного хода в прошлом году. Юристы говорят: зачастую следствие не имеет никаких оснований на доступ к почте.

Адвокат Ростислав Кравец подтверждает, что в последнее время обращение силовиков в суды с просьбой дать доступ к электронным ящикам стало нормой. «Прослеживается весьма нехорошая тенденция: у налоговиков, следователей, полиции, СБУ, прокуратуры нет особых доказательств вины человека, и они, роясь в переписке, ищут, за что им зацепиться. Даже бывает такое, что ходатайство вскрыть почту появляется в суде раньше, чем человека в чем-то подозревают. Для таких решений силовики выбирают суды не в Киеве, а в провинции. Причем в исках они даже свой интерес к почте ничем не обосновывают. Просто просят: дайте — и все!» — рассказал Кравец.

Адвокат Виталий Наум добавляет: «У меня десятки таких дел, где оперативники используют доступ к электронной почте. Правда, о том, что вашу переписку читали, вы узнаете тогда, когда дело передается в суд. Защититься от этого невозможно, поскольку, если перед следователями будет стоять задача добыть информацию, они будут добывать ее любым путем».

Марина Петик

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Порошенко наобещал Европе стабильный транзит газа

Украина останется надежным партнером в вопросе поставок газа в Европу, заверил президент Петр Порошенко.

Так он прокомментировал решение Стокгольмского суда на своей странице в Facebook.

«Подтверждаю, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей», – написал глава государства.

31 мая Стокгольмский арбитраж полностью отменил требования Газпрома к Нафтогазу по условию «бери или плати». Суд удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены в контракте с учетом рыночных условий.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Нафтогаз заявил о победе над Газпромом в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитраж отменил запрет для «Нафтогаза Украины» на реэкспорт российского газа, а также постановил пересмотреть формулу цены в контракте Нафтогаза и Газпрома начиная с 2014 года, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Формула, по ее словам, будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах, передает ТАСС.

В среду Стокгольмский арбитраж отклонил претензии Газпрома к украинской стороне по контрактному правилу «бери или плати».

Напомним, Газпром и Нафтогаз вели спор в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российская компания требовала от Украины выплатить штрафы за недобор газа, а Киев настаивал на заключении дополнительного соглашения по контракту.

Ольга Никитина

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Канал Порошенко пытается оправдаться

Конкурс с призовым фондом в тысячу евро.



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Михалкову и Задорнову запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны ряду российских деятелей культуры. Об этом сообщается на странице общественного движения Відсіч в социальной сети Facebook.

В постановлении СБУ, опубликованном в интернет-сообществе, упомянуты Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин и Леонид Ярмольник.

Отмечается, что в дальнейшем указанные артисты могут быть внесены в «черный список» минкульта, что ограничит показ работ с их участием на украинском телевидении.

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Отставка Стеца

Министр пропаганды киевской хунты подал в отставку. Официальное объяснение – по состоянию здоровья.Данный персонаж длительное время отвечал за формирование украинской пропаганды в интернете и обычных медиа, хотя уже с 2015 года его полномочия начали сужаться, а эффективность его работы все чаще подвергалась сомнению даже в Киеве.Концентрируемые в руках Порошенко силовые инструменты, включая структуры СБУ и МОУ, постепенно перетягивали на себя значительную часть функций по ведению информационной войны. Трудно сказать, насколько реальна причина отставки Стеца, ибо нельзя исключать, что все это не более чем благопристойным повод убрать персонажа павшего жертвой аппаратной борьбы. С другой стороны, не исключено, что вопросы эффективности украинской пропаганды не на шутку беспокоили администрацию Порошенко, которая все чаще подвергается критики изнутри, за провал социально-экономической политики, а вот с купированием этой проблемы "минстец" очевидно не справляется. Крики про "российскую агрессию" привели к элементарному перенасыщению информационного поля, при этом никак не объясняется, почему социально-экономические результаты "революции гидности", заставляют даже времена Януковича вспоминать как неплохие. Обвинение всех несогласных с "победной поступью в Европу" в сепаратизме и пророссийскости, уже совсем дошло до комичных ситуаций, когда даже откровенные фашисты, помогавшие свержению Януковича, объявлялись "агентами Кремля". Ну и "Торпеда Путина" так же весьма памятна.В целом, хотелось бы верить, что рано или поздно в отношении Стеца случится казус Штрайхера, так как это один из тех персонажей, кто прямо причастен к пропаганде ненависти и разжиганию гражданской войны, являясь классическим кабинетным убийцей.

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