Кому помешали дирижабли?

Я всегда, с самого детства недоумевал, почему исчезли дирижабли??? В начале прошлого века мир стоял перед двумя путями развития : самолетами и дирижаблями. Причем дирижабли были и есть более перспективной ветвью. Почему?

1) Комфорт. Первое и самое приятное для пассажира, они обеспечивают комфорт, ваша каюта может быть минимум, как на круизном лайнере и все удобства соответствующего уровня.

2) Грузоподъемность и дальность полета. Дирижабль может взять на борт больше пассажиров чем самолет. Либо колоссальное количество грузов. Опять же представьте себе круизный лайнер в воздухе 3-4 тысячи пассажиров на борту!

3) Высочайшая надежность и безопасность! Если используется гелий. ( Вариант теплового дирижабля, либо комбинированный имеют свои преимущества.) Безопасность значительно выше, чем у самолетов и вертолетов на порядок! ( Даже в самых крупных катастрофах дирижабли показали высокую выживаемость людей.)

4) Экономичность. Значительно меньший расход топлива, как следствие ниже стоимость полета из расчета пассажиро – километр, либо на единицу массы перевозимого груза.

5) Неограниченное время нахождения в воздухе!

6) Не нужна аэродромная инфраструктура и посадочная полоса. Он может вообще не приземлятся, а просто зависнуть над землей!

Скептики заявляют что у дирижабля масса недостатков, к примеру он медленно летит.

Это ложь! Сейчас возможно строить стратосферные дирижабли которые будут подниматься на высоту в 20-30 км и там лететь со скоростью более тысячи километров в час! Благодаря разреженной атмосфере на большой высоте, размеры и форма не важны.

Кроме того, те кто будет лететь на дирижабле, могут плыть, как на корабле с относительно небольшой скоростью в воздушном круизе. В этом случае , высокая скорость и выход в стратосферу вообще не нужны. Напомню, что в 1936 году дирижабли летали со скоростью до 150 км в час.

Заявляют о плохой маневренности. Вновь ложь. Современному дирижаблю нет необходимости быть баллоном с гондолой, как в начале 20 века, можно придать любую идеально подходящую форму , чтобы обеспечить и маневренность и обтекаемость.

Высадку пассажиров можно обеспечить при помощи , причальной мачты, зависания самого аппарата над землей , либо при помощи спускаемого лифта дирижабля, либо вертолетами прямо с борта .

Аппарат аэродинамической формы оснащенный реактивными двигателями , как минимум не хуже самолета будет вести себя при полете и посадке. (На самом деле гораздо лучше.)

Говорят о очень больших ангарах , да уж не намного больше сухого дока, куда влезет круизный лайнер. И главное, когда вещь штучная- она дорогая , когда их десятки, цена изделия падает в разы. Потому когда говорят о стоимость обслуживания- это просто смешно. Будет сотня таких дирижаблей они будут стоить дешевле современных Боингов. Обслуживание будет так же доступным.

Но есть одно большое но…

Многие помнят трагедию дирижабля ” Гинденбург”.

4 марта 1936 года была окончена постройка самого большого воздушного корабля категории цеппелин LZ 129 “Гинденбург “245 метров в длину и максимальным диаметром 41,2 метра; 200 000 кубометров газа в баллонах . Оснащенный четырьмя дизельными двигателями «Даймлер-Бенц» максимальной мощностью 1200 л. с. каждый, способный поднять в воздух до 100 тонн полезной нагрузки, дирижабль развивал скорость до 135 километров в час (150 при попутном ветре). Для того времени это были очень высокие показатели.

Американцы отказалась продать Германии гелий , для наполнения дирижабля, а немцы на тот момент не обладали необходимой технологией для собственного производства этого газа. В итоге дирижабль был наполнен водородом. Достаточно опасным в смеси с воздухом газом… А с другой стороны до сих пор окончательно не опровергнута версия о бомбе.

Далее 6 мая 1937 года в 18 часов 25 минут дирижабль «Гинденбург» после трансатлантического перелета прибывает из Германии в Соединенные Штаты.

Это регулярное рейсовое сообщение. Он заходит на посадку на военно-морскую базу Лэйкхёрст в Нью-Джерси. Внезапный толчок потрясает воздушный корабль, изнутри вырываются языки пламени, спустя 32 секунды обгоревшие обломки падают вниз. Погибли 35 из 97 пассажиров и членов экипажа, еще один сотрудник погиб на земле . После этого прошла рекламная компания о опасности дирижаблей . На дирижаблях был поставлен жирный крест и их место заняли самолеты … Конкуренты были уничтожены!

А вот тут мы подходим к главному.

К злобному оскалу капитализма! Смеётесь? А зря. В нашем мире все давно поделено! Кто, где и чем занимается. Каких- нибудь пять десятков семей держит в руках нити к управлению большей частью этого мира.

Что – то новое? А оно нам надо? Нет! Они не считают нужным менять то, что отлажено и работает. Речь идет о авиаперевозках, как минимум трансатлантических , а скорее всего к вытеснению, в определенные ниши, всей авиации, как таковой. Да за эти деньги, не моргнув глазом можно устроить третью мировою, не то что уничтожить изобретателей или стереть компанию, которая попытается выйти на рынок со своими дирижаблями. Но даже это делать, нет необходимости. Самый простой ответ: не будем вкладываться в развитие дирежаблестроения. Мы просто купим ваши патенты и все, на этом дело кончено!

Патенты и сам капиталистический строй тормозят развитие человечества! Ну не нужны, в основной своей массе, изобретения. Бизнес – ничего личного!