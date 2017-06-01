Глазьев развенчал мифы Кудрина: Без расширения денежной массы экономический рост невозможен

Между настоящими учеными-экономистами и такими представителями МВФ в России, как Алексей Кудрин, нет спора, так как у последних "закрыты уши". Об этом заявил в эфире Царьграда академик РАН, советник президента РФ Сергей Глазьев в ответ на предложение ведущего Юрия Пронько устроить публичные дебаты в формате "Глазьев – Кудрин".По словам академика, он много раз хотел устроить такие дебаты, но Кудрин ни разу он не откликнулся на его предложение, потому что его интересы как ставленника МВФ – не спорить в поисках истины, а навязывать собственную точку зрения, выгодную американскому капиталу."Им выгодно, чтобы у нас не было своих денег", – пояснил Глазьев."Дискуссии не получается, потому что это не мой оппонент, это представитель МВФ. Прогнозы Кудрина выгодны только тем, у кого много денег, и невыгодны тем, у кого мало денег", – подчеркнул эксперт.По словам Глазьева, Кудрин рисует одномерную картину мира, в которой есть только деньги и только цены, остальное – константа, и ничего не меняется."Экономика работает на 100-процентную загрузку мощностей, прогресса нет, господствует свободная конкуренция, и, поскольку все загружено, увеличение количества денег автоматически увеличивает спрос, а поскольку количество товаров не растет, растут цены", – пояснил Глазьев."В XVIII веке у физиков была модна "теория теплорода": всю термодинамику пытались модулировать с его помощью. И вот это рассуждения в том стиле, как мы слышали у Кудрина. Ему невдомек, что если к теплу прибавить котел, к котлу прибавить динамо-машину и к ней турбину, то тепло через пар преобразуется в движение турбины, и через динамо-машину – в электроэнергию", – пояснил эксперт.По словам Глазьева, на практике такая однолинейная картина мира приведет к тому, что государство само себе свяжет руки, в то время как экономика – это сложная машина, которая состоит из огромного количества обратных связей."У нас это делается так: падают цены на экспорт нашей металлопродукции, наши монополисты поднимают цены на внутреннем рынке. В отсутствие конкуренции монополисты могут поднимать цены сколь угодно высоко при той же денежной массе. Потребители не могут себе позволить приобретение товара, часть предприятий банкротятся, часть повышают цену"."Обратная картина: вы новатор, производящий мобильные телефоны, – продолжил Глазьев. – Я ЦБ, я увеличиваю объем денег, вы их получаете, инвестируете, выходите на новые дешевые модели телефонов с большими функциями, на единицу товара вы удешевляете цену. Это ситуация международная. Вы получаете дешевые кредиты, вкладываете их в новые технологии, захватываете большую часть рынка, ваше количество денег растет, цены снижаются"."Возьмем как пример Китай, у них за последние 30 лет объем производства вырос в 10 раз. У нас за это время – сократился", – сказал Глазьев."У них в два раза быстрее вырос объем инвестиций, главный источник этого – денежная эмиссия, госкредит, объем которого вырос в 50 раз, объем денежной массы – в 40 раз. Без расширения денежной массы не может быть экономического роста", – подчеркнул эксперт."В традиционной системе с денежными знаками и монополией их создания Центробанком кредит всегда и везде растет опережающим образом: Россия и США, Япония, азиатские страны – везде видим рост инвестиций с темпами до 20 процентов в год, при этом объем денежной массы растет на 30-40 процентов в год", – сказал академик.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com