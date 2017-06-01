Генерал Цвигун. Несостоявшийся триумф.

... Цвигун Создается впечатление, что кто-то очень не хотел, чтобы этот генерал... возглавил КГБ в случае ухода Андропова. В конце 1981 года Цвигун... же клинической картиной заболевает и генерал Дзур», тогдашний министр обороны Чехословакии...