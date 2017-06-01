Чудеса еврейской религии и приближение нового Холокоста…

Все мы слышали о пророке, который, согласно легенде, много веков назад вывел евреев из Древнего Египта. Одни народы называют его на свой лад — Муса, другие называют Моисеем, третьи зовут его — Моше. Та же легенда утверждает, что Моисей (он же Муса, он же Моше) вручил евреям самый первый письменный "Закон Божий" в виде каменных скрижалей, на которых были начертаны 10 заповедей, с указанием того, что евреям надо делать, а что им НЕЛЬЗЯ делать категорически. Нельзя, например, убивать, красть, лжесвидетельствовать...

За века нас всех убедили, что письменный "Закон Божий" Моисей (он же Моше, он же Муса) вручил именно евреям. Однако, он оказался, почему-то у мусульман! Считается, что этому очень поспособствовал пророк Мухаммед... Теперь они "люди Мусы".

А что же тогда осталось у евреев или что было ими взято в качестве "божьего закона"?

Оказывается, у евреев сейчас в почёте не Моисей, который Моше, а многочисленная родня его старшего брата Аарона Левитянина (Исх. 4:14). Причём самого Моисея евреи словно вычеркнули из своей памяти...

Кто же этот Аарон, и что о нём известно?

Аарон, это тот, кто согласно текстам иудейской Торы и Библии, сделал евреям Бога в виде литого "золотого тельца", когда Моисей отлучился на высокую гору, чтобы пообщаться там с настоящим Богом.

1 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шёл перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось.

2 И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне.

3 И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону.

4 Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!

5 Увидев [сие], Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу.

6 На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть.

7 И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской... (Бытие, Исход, глава 32).

Вскоре после этого брат Моисея — Аарон — стал первосвященником еврейского народа, и его "первосвященническое достоинство" стало передавалось по наследству от отца к сыну по старшей линии в роду его. То есть, все прямые потомки Аарона в обязательном порядке становились и становятся иудейскими священниками — коэнами. (Исх.28, 29, 40, Лев.8 — 10). Источник.

"Дословный перевод слова коэн на русский язык — священник, который участвует в Б-гослужении, происходящем в Храме (см. Раши на Берешит 47:22, Ибн Эзра на Берешит 41:44)... Еврейскими священниками являются потомки Аарона по отцовской линии. Большинство элементов Храмового служения «действительны», только если они осуществляются коэнами. Помимо работы в Храме, на коэнов возложено указывать народу верную дорогу (см., на пример, Дварим 17:9)". Источник.

Как видите, смысл написанного о священниках-коэнах тесно переплетается со смыслом слов, сказанных Аарону евреями в отсутствие Моисея: "сделай нам бога, который бы шёл перед нами..." (Исх. 32: 1).

Теперь, коэны, все потомки Аарона по мужской линии, являются в буквальном смысле ведущими для ведомых евреев.

Любопытная ещё одна информация, опубликованная на том же еврейском сайте:

«70-80% из них являются носителями общего гена, который с подобной частотой не встречается больше ни у одной другой группы населения. Евреи, которые не являются коэнами, и неевреи бывают носителями этого гена только в 5% случаев. Наличие этого гена свидетельствует, что коэны — члены одной семьи, потомки одного человека. Каждый, кто читал Тору, знает, что их родоначальник — Аарон а-Коэн. Все его дети, и все сыновья его сыновей, и все сыновья их сыновей и т.д. — коэны.

Аарон и его потомки были избраны Всевышним, чтобы учить Торе народ Израиля и служить в Храме Всевышнего от имени всего народа. И сегодня они благословляют молящихся “Благословением коэнов.”

Исследование было проведено д-ром Гольдштейном из Оксфорда и д-ром Х. Бен-Ами из больницы Рамбам в Хайфе. Руководитель проекта в Израиле — профессор Карл Скорецки, заведующий отделением молекулярной нефрологии в Бейт Сэфер ли-Рэфуа. Результаты исследования, опубликованные в NATURE, подтверждают то, что нам известно из Торы о роде коэнов и о наследовании кэуны из поколения в поколение только по мужской линии. Дети дочери коэна, муж которой не является коэном, также не являются коаним.

Действительно, у детей дочерей коэнов этот ген не обнаружен. Причина проста: он находится только в мужской хромосоме Y. Мужскую хромосому сын получает только от отца и передаёт только сыновьям. И внуки коэна получают от своего отца этот ген, свидетельствующий об их принадлежности к роду коаним. Закон Торы находит своё выражение в составе ДНК, содержащейся во всех клетках организма коэна, носителя генетической печати.

Коэны — члены всех общин еврейской диаспоры — отмечены печатью кеуны. Это генетика открыла лишь недавно.

Но это ещё не всё. Генетике известно, что при передаче следующему поколению этот ген претерпевает незначительные изменения. Эти изменения доступны наблюдению, поэтому существует возможность установить, в соответствии с величиной изменения, сколько поколений прошло от родоначальника, носителя гена в первоначальном виде. Каждый, кто знает Тору, не нуждается, конечно, ни в каком исследовании, чтобы сказать, что родоначальником коэнов является Аарон а-Коэн, которому было 83 года при выходе из Египта, брат Моше-рабейну.

Любопытно, придут ли специалисты-генетики к такому же выводу. И вот, исследование показало, что в среднем от родоначальника коаним до сегодняшнего дня было 106 поколений. Чтобы “добраться” до родоначальника, следует умножить это число на другое, выражающее “продолжительность жизни” одного поколения. Конечно, число это не может быть одинаковым для всех случаев, ведь один коэн может родиться, например, у двадцатилетнего отца, а другой — у сорокалетнего. Принято, что “одно поколение” — это, в среднем, 30 лет. Умножив 30 на 106, получим 3160 лет; а из Египта евреи вышли примерно 3300 лет назад. Результаты вычислений (в среднем) практически полностью совпадают с тем, что мы знаем о годах жизни Аарона из Торы.

Тому, кто отказывается признать достоверность традиции народа Израиля, остаётся склонить голову перед аргументами науки: традиция Торы, передаваемая из поколения в поколение, — достоверна и истинна». Источник.

Теперь, когда мы получили это знание о тех, кто буквально рулит из века в век еврейским народом, самое время вспомнить о Моисее и 10 заповедях Божиих, которыми он хотел образумить этот преступный и своенравный народец.

Старший брат Моисея — Аарон, помимо того, что он сделал евреям Бога в виде литого "золотого тельца", написал для них новый свод "Божьих заповедей, постановлений и законов", который вошли в историю под названием "Второзаконие". И с тех пор многочисленные потомки еврейского первосвященника Аарона — коэны — насаждают их всё новым и новым поколениям евреев. И больше никто, кроме них, не имеет полномочий этого делать!

На недоуменный вопрос любого, кто захочет спросить, "а разве это Аарон был автором "Второзакония", не Моисей?", есть только один ответ: Моисей просто не мог сначала написать евреям от имени Бога: "не убий", "не укради!", "не лжесвидетельствуй!"..., а потом также от имени Бога написать новые заповеди: "убивайте!", "крадите!", "жгите огнём!", "уничтожайте все народы!"...

Это всё были происки его братца Аарона. Его клан захватил власть над евреями и удерживает её до сих пор! О чём свидетельствует приведенный выше текст, взятый мною с сайта: https://toldot.ru/svyashhennik.html

Смотрите сами. Это "Второзаконие" ("Деварим"), прописанное непосредственно в иудейской Торе, глава 7:

"Благословен будешь ты больше всех народов; не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной, ни у скота твоего. И отдалит Йегова от тебя всякую болезнь, и никаких зловредных недугов Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, а наведёт их на всех ненавидящих тебя. И ИСТРЕБИШЬ ТЫ ВСЕ НАРОДЫ, которые Йегова, Элохим твой, предаёт тебе; да не пощадит их глаз твой; и не служи элохим их (богам их), ибо это западня для тебя. Если скажешь в сердце своём: “многочисленнее меня народы эти: как же могу я изгнать их?”, не бойся их, твёрдо помни, что сделал Йегова, Элохим твой, с Паро и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, и знамения, и чудеса, и руку крепкую и мышцу простертую, которыми вывел тебя Йегова, Элохим твой. Так же сделает Йегова, Элохим твой, со всеми народами, которых ты боишься".

"И низвергнет Йегова, Элохим твой, народы эти пред тобою мало-помалу; не сможешь ты истребить их быстро, чтобы не умножились против тебя звери полевые. И предаст их Йегова, Элохим твой, тебе, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руку твою, и истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто пред тобою, доколе не истребишь их..." Источник.

Вот тот же текст "Второзакония", но только опубликованный в христианской Библии:

Как это всё надо понимать, какой вывод сделать? — спросите вы.

Сначала, я полагаю, надо проверить всё выше написанное на предмет соответствия с текстами христианских Евангелий. А потом уже и вывод делать!

Находим в Евангелиях и читаем следующие слова: "Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?" (Ин. 7: 19).

Полное соответствие! Иудеи искали, чтобы убить Христа во исполнение заповеди: "если восстанет среди тебя пророк..." (Второзаконие 13: 1-5). А первые слова в цитате — свидетельство самого Христа о том, что никто из иудеев не исполнял "Моисеев закон", но исполняли Аароново "Второзаконие"!

Между тем, есть смысл ещё раз напомнить содержание "Первозакония" Моисея:

3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;

5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня,

6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

8 Помни день субботний, чтобы святить его;

9 шесть дней работай и делай всякие дела твои,

10 а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;

11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

13 Не убивай.

14 Не прелюбодействуй.

15 Не кради.

16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

С приходом к евреям Христа-Спасителя, он им сказал: "Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить!" (Мф. 5: 17).

Какой закон он хотел исполнить, объясняет вот этот эпизод, описанный в Евангелии: "некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя..." (Мф. 19: 16-19).

Как видим, Христос пришёл исполнить "Моисеев закон", его "Первозаконие". А распространителям "Второзакония", потомкам Аарона по мужской линии, которые исполняли роль священников у евреев, он сказал: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).

Получается, если кроме этих потомков Аарона никто больше не имеет права быть священниками (коэнами) у евреев, значит всё зло в мире исходит прежде всего от них! Ведь это на них, на "коэнов возложено указывать еврейскому народу верную дорогу" (Дварим 17: 9). И ведь это они диктуют евреям, чтобы евреи из века в век, из года в год, изо дня в день исполняли человеконенавистническое, написанное от имени дьявола (которого они называют Господом-Богом) "Второзаконие"!

В этой истории радует то, что современная наука с её ДНК-анализом позволяет сегодня чётко идентифицировать, а следовательно и выявить всех ныне живущих наследников первосвященника Аарона, которые согласно притчи Христа о Жатве, подлежат сожжению в "печи огненной" как злостные "плевелы".

Пророчество Христа о Жатве:

38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого;

39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего:

41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,

42 и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов;

43 тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф. 13).

Спасибо за такую возможность д-ру Гольдштейну из Оксфорда, д-ру Х. Бен-Ами из больницы Рамбам в Хайфе, а также руководителю проекта в Израиле — профессору Карл Скорецки, заведующему отделением молекулярной нефрологии в Бейт Сэфер ли-Рэфуа.

Самое интересное, что один из предполагаемых потомков Аарона — Михаэль Лайтман, чтобы отвести от своего рода справедливое возмездие, пытается перенести всю тяжесть вины вновь на евреев. Он даже прямо указывает, что новый Холокост евреев вот-вот случится в Америке!

Завершить эту статью я хочу цитатой из Евангелия, прямыми словами Христа-Спасителя:

"Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей..." (Мф. 23: 33-36).

Приложение: "ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ И АТЕИСТ!"

31 мая 2017 г. Мурманск. Антон Благин