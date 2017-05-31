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Тайны пещеры Барабар

10:37. 31 мая 2017 Просмотров - 450 Нет комментариев Опубликовал:
В статье Бомбоубежища древней Индия. Пещеры Барабар была показана необычность этого искусственного помещения в гранитном массиве. Детальных снимков на тот момент в сети не оказалось для понимания хоть примерной технологии: как создали эту пещеру. Благодаря поездке в Индию в 2017г. Виктории Голубцовой можно сейчас хоть как-то понять чем это делали.


Все фотографии кликабельны – чтобы лучше рассмотреть детали


Напомню, комнаты пещеры выполнены вот в таком гранитном массиве:




Вход в грот в граните


Зубцы как у зубчатой рейки для подъема-опускания двери-задвижки?


Следы, процарапанные от перемещения задвижки или это было так задумано?


С другой стороны входа




Борозды на полу. Явно это делали не зубилом по граниту.


Внутри есть стены с отполированным гранитом и пол – как буд-то не доделан.


Борозды в граните на полу говорят, что это делали машинным способом.




Строители оставили не срезанные сегменты




Следы на потолке ставят в тупик чем это сделано.




Черновая и финишная поверхность. Применяли фрезы и шлиф.аппараты? Или умели размягчать гранит? И тогда снимали шпателем? Легче представить второе, чем представить мобильный комбайн, способный фрезой снимать слои на граните.


Замысловатая выборка породы




Не доделали. Что помешало? Ощущение такое, что снимали размягченный слой гранита. Но это только ощущение. А как на самом деле?


Это же место в другом режиме съемки






Здесь что-то крепилось?

Но это еще не все. В одном из помещений обнаружились следы пропилов:








Отполированные стены. Для чего?




И здесь тоже следы пропилов




Некачественно выбитые надписи местными


Снаружи на поверхности гранитного массива есть вот такие прямоугольные выемки.


Как вдавленности от чего-то шагающего по мягкому материалу.


Детальные снимки кое-что проясняют, но задают еще больше вопросов.

Источник фотографий: laiforum.ru
Весь фотоальбом



Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, история, пластичный камень, строительство, уникальные объекты
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