Тайны пещеры Барабар

... мыслью насквозь пронизан мультфильм «Тайна аббатства Келлс», который впечатляет ...в подполье», и в тайне от всех по ночам ...отдает последние силы, чтобы распечатать пещеру, последними её словами были ... с Бернардом, когда распечатывала пещеру, но её дух все...