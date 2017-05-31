Провокация Перестройки

Наша страна была разрушена Горбачевым и Ельциным всего за 6 лет. Сегодня это один президентский срок. Такого быстрого сокрушения своей собственной страны не знала история. «Конкурировать» с Горбачевым за право называться самым скоростным разрушителем государства мог бы только А. Ф. Керенский. Но в начале ХХ века шла Первая мировая война, а перестройщики разрушили страну в мирное время, без какой-либо даже угрозы внешнего вторжения.



Разрушение страны всегда состоит из таинственных событий, «случайностей» и провокаций, за которыми предатели прячут процесс разрушения, пытаясь выдать его за объективные обстоятельства.

Одной из главных провокаций перестройки стал перелет немца Матиаса Руста.

18-летний молодой человек с немецким паспортом перелетел через границу СССР и Финляндии, прошел сквозь всю систему ПВО великой державы и сел на Красной площади. Могло ли это быть случайностью? Нет. В момент его посадки на Красной площади случайно оказались несколько съемочных групп. Милиция почти два часа не мешала ему давать автографы и не задерживала его. Система противовоздушной обороны странным образом пропустила этот полет и ничего не предпринимала. А по итогам полета Руста полетели погоны с плеч руководства советской армии. Тех военных, кто мешал Горбачеву сдавать американцам интересы Родины, просто уволили…

Полет Руста – это провокация Горбачева и западных спецслужб. Иначе воспринимать эту историю нельзя. Никто, кроме первого лица государства не мог создать такой «коридор» для пролета Матиаса Руста. Сам нарушитель границы был в итоге приговорен судом СССР всего к 4 годам. Но он пробыл под арестом лишь год (до лета 1988 года) и был Горбачевым помилован.

В нашей истории подобный случай уже был. 15 мая 1941 года через ПВО СССР пролетел германский самолет, который сел в Москве. Расследование, проведенное военными привело к вынесению виновным … выговоров. И это за месяц до начала гитлеровской агрессии. Воздушный коридор немецкому самолету открыл лично Сталин, а в нем было доставлено письмо Гитлера главе СССР. (об этом я пишу в книге ««Война. Чужими руками») Пролет самолета и письмо были одним из элементов тайной дипломатии и стали последним аргументом, который убедил главу Советского Союза, что войны с Германией не будет.

Вот как выглядела провокация Руста, этот 700-километровый перелёт , в фотографиях. Об этом пишет немецкий «Ди Вельт (Мир)».

Источник: https://www.welt.de/

«Москва, 28 мая 1987 года, 18 часов с минутами. В воздухе над Кремлём появляется одномоторный самолёт и делает несколько кругов над Красной площадью. В четверг площадь заполнена людьми. Поэтому самолёт приземлился лишь через 20 минут на Большом Москворецком мосту и докатился до собора Василия Блаженного с его знаменитыми византийскими куполами. Из самолёта, американской Cessna 172 P с немецким опознавательным знаком, выбрался 18-летний молодой человек (через три дня ему должно исполниться 19). Он разговаривал с прохожими, находясь в хорошем настроении. Милиционеры забавлялись, позволяя ему это делать. И только через два часа появились сотрудники советской секретной службы и увели молодого человека…

Самой большой проблемой могла оказаться посадка в Москве. План города, который Руст взял с собой, оказался мало пригодным для ориентации в миллионном городе. В конце концов он нашёл Кремль и Красную площадь, но там находилось много народу. И только на мосту к востоку от Кремля, на котором в те времена не было интенсивного движения, можно было совершить посадку. Весь полёт продлился пять с половиной часов.

То, что он выжил, было настоящей сенсацией. В качестве причин были названы случайности, неполадки и халатность.».

Превосходный перелёт: 28 мая 1987 года, в 18:15 гражданский самолёт Cessna из Германии неожиданно пролетела над Красной площадью, над центром тогдашнего Советского Союза. За штурвалом находился Матиас Руст из Гамбурга

Версия американского самолёта, предназначенная для дальних перелётов, низко пролетает между Собором Василия Блаженного и Кремлёвской стеной (справа по краю фотографии). Туристы фотографируют этот момент.

Перед Государственным Историческим музеем, ограничивающим Красную площадь с северо-запада, пилот был вынужден вытянуть машину вверх.

Многие часы после посадки на краю Красной площади в 18:40 Cessna с идентификационным обозначением ECJB продолжала оставаться в центре Москвы.

Фотография Матиаса Руста (слева) рядом с Cessna гамбургского аэроклуба, оснащённой для полётов на длинные расстояния.

В сентябре 1987 года, в связи с нарушением закона СССР о воздухоплавании, Матиас Руст был приговорён к 4 годам колонии. Он просидел в общей сложности 14 месяцев В Лефортовской тюрьме Москвы.

В 1991 году Руст предстал перед судом за попытку непреднамеренного убийства. Он напал с ножом на девушку, которая не захотела его поцеловать. Из полученных по приговору 30 месяцев тюрьмы, он отсидел половину.

Через 10 лет он должен был снова предстать перед судом, на этот раз за воровство из магазина. Он попался на краже кашемирового пуловера.

Оригинал Cessna «кремлёвского пилота» можно посмотреть сегодня в Берлинском техническом музее — правда заново покрашенным, но с тем же опознавательным знаком D-ECJB.

Примерный маршрут полёта Руста из Гамбурга в Москву.

Cessna 172 P перед Собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

Источник: nstarikov.ru