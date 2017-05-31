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ПОЧЕМУ же они курят?! Курящим НЕ СМОТРЕТЬ!!!

14:21. 31 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Почему же они курят. (Курящим не смотреть!)

Проблема курения в современном мире является одной из самых серьезных социальных и медицинских проблем, и в России она по-прежнему стоит крайне остро. Почему же, несмотря на многочисленные предупреждения, на широко доступную информацию о вреде курения число курильщиков остаётся очень высоким? В новом социальном ролике общественной организации “Общее дело” в яркой оригинальном манере объясняются механизмы вовлечения в курение и причины, почему людям, даже при желании, часто не удаётся отказаться от этой унизительной разрушительной зависимости. В ролике приводятся запоминающиеся примеры, которые, через легкий оттенок юмора, убедительно доносят информацию о проблеме курения как таковой, и вдохновляют, в первую очередь, некурящих людей, молодых ребят никогда и не начинать курить, а также помогают уже подсевшим на курение более осмысленно отнестись к той нездоровой ситуации, в которой они так глупо оказались, и приложить все усилия к тому, чтобы решительно оставить эту унизительную зависимость раз и навсегда!
Общественная организация “Общее дело” создает материалы, с помощью которых можно проводить эффективную профилактическую работу. Деятельность организации “Общее дело” направлена на оздоровление российского общества. Документальные фильмы и социальные ролики организации “Общее дело” создаются за счет поддержки неравнодушных граждан нашей страны. Возрождение и укрепление патриотических и морально-нравственных ценностей в России – это наше Общее дело! Спасибо всем, кто принимает в этом участие!

Цель общественной организации “Общее Дело”
- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.

Наш сайт: http://общее-дело.рф
https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/
Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf
Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…

Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.
За последние 2 года были созданы такие фильмы как:
- секреты манипуляции, алкоголь
- секреты манипуляции, табак
- история одного обманы
- тайна природы женщины
- 5 секретов настоящего мужчины
- и ещё около 50 видеороликов.

Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.
Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.

В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.
Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.

Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:
https://vk.com/obsheedelorf

Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com

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