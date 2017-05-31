Новости Украины и Новороссии 31 мая 2017

Вопрос введения визового режима с РФ очень сложный — МИД Украины

Официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца заявила, что вопрос введения визового режима Украины с РФ очень сложный, для такого решения необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие.

«Вопрос введения визового режима с РФ очень сложный. МИД будет готов к внедрению, если будет соответствующее политическое решение. Но необходимо очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с РФ… Этот вопрос имеет очень много составляющих — как политических, юридических, так и технических», — сказала Беца.

По ее словам, в случае введения визового режима с Россией украинской стороне нужно будет значительно расширить штат дипломатических учреждений в РФ, а для этого необходимо дополнительное финансирование.

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ВСУ захватят Донбасс до границ России за 5 дней, — Тымчук (ВИДЕО)

Народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, известный своим легендарным «потерь нет!», считает, что Москва и ВС Народных Республик Донбасса якобы «боятся наступления украинской армии». Об этом он заявил в интервью одному из одиозных украинских СМИ. По словам Тымчука, об этом свидетельствует оборудование укрепрайонов «в глубоком тылу незаконных вооруженных формирований». «Мы видим, что на том же Новоазовском направлении еще год назад были оборудованы два полноценных укрепрайона, то есть районы обороны. Мы видим, что такие же районы обороны создаются в глубоком тылу, фактически, у боевиков — район Макеевки, туда, на Шахтерск, в Луганской области (ЛНР — прим. РВ) — южнее Стаханова. Они потому и цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что Вооруженные Силы Украины проведут такую операцию и на протяжении, думаю, 5–6 дней выйдут на границу Российской Федерации», — фантазирует Тымчук. Он также утверждает, что ВС ДНР и ЛНР «не смогут провести успешную наступательную операцию без помощи российских кадровых войск». Единственным фактором, который мешает триумфу ВСУ на Донбассе, Тымчук называет Минский процесс. Почему «воины света» героически отступали до заключения Минских соглашений, «диванный генерал» не уточнил. Читайте также: «Я думал, хуже не будет, но потом попал в Зайцево», — откровения британского наемника

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«Украина» никогда не соответствовала никаким международным нормам — Константин Кнырик

Недавний призыв главы украинского т.н. «Института национальной памяти Владимира Вятровича»* к населению «незалежной» порвать все контакты с родственниками в России, похоже, скоро начнет воплощаться в жизнь на законодательном уровне. Чему явно должна помочь инициатива секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова «о декларировании родственных связей со страной-агрессором».

Являясь генератором почти всех русофобских и антироссийских идей нынешнего киевского режима, Турчинов хочет обязать украинцев заполнять особые анкеты о родственниках, проживающих на территории Российской Федерации. Причем, с такими подробностями, как количество, степень родства и даже их месторасположение.

Тот факт, что инициатива Турчинова диаметрально расходится с ценностным багажом европейского братства, членом которого Украина так хочет стать, никого в Киеве смутить не может.

Об этом в интервью Свободной Прессе рассказал руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

«Территориальное образование «Украина» никогда не соответствовало никаким международным нормам. Ни с точки зрения его появления, ни с точки зрения причастности каких-то территорий к конкретно этому территориальному образованию. А этот законопроект, он вполне логичный. Потому что глобальная цель территориального образования, которое называется Украина, сегодня единственная — быть раздражителем и врагом всего русского.

Для того чтобы этот процесс ускорить, нужно все русское и то, что напоминает о России, о нашей совместной истории, о нашей совместной культуре, о том, что мы — один народ, либо запретить, либо сделать это максимально неудобным. Историю и историческую память там уже запретили. Язык — запретили. Социальные сети тоже. Последняя связь, которая осталась, это родственная связь.

Эту связь, понятно, запретить невозможно. Значит, по их логике, нужно сделать ее максимально некомфортной.

Конечно, человек, который вынужден сообщить о наличии родственников в России, будет чувствовать себя неудобно, как минимум. Я понимаю, когда такие вопросы задают будущим сотрудникам спецслужб. Это логично — знать о наличие родственников в другом государстве.

А тут каждый должен доложить, есть у него родственники в России или нет. И если они у него есть, это могут ставить в вину. И наказывать. Например, не брать на госслужбу.

То есть, создавать максимально дискомфортные условия, чтобы люди и эти контакты обрезали. Люди просто будут бояться звонить своим родственникам или друзьям в Россию», — считает руководитель News Front.

На вопрос: «Думаете, эта информация может быть использована против них?» Кнырик ответил:

«На Украине сегодня все возможно. Человек, допустим, выходит на митинг против войны, а его сажают в тюрьму за то, что он якобы мешает деятельности ВСУ. Это — конкретно пример Эдуарда Коваленко в Херсоне. Он провел антимобилизационные митинги — ему дали пять лет срока.

Важный момент, о котором я все время говорю: люди, которые сейчас курируют эту территорию, они люто ненавидят всех живущих на этой территории. Американские и европейские кураторы считают их своими врагами, потому что знают, что это тоже русские. Им абсолютно без разницы, в каких условиях, с каким наличием свобод, с каким достатком живут эти люди. Им было бы намного комфортнее, если бы они все вымерли. Что сейчас там и происходит. Все их действия как раз-таки направлены на то, чтобы создать анклав русских, ненавидящих русских», — резюмировал Кнырик.

* Напомним, «институт национальной памяти» — это созданная по польскому образцу контора, задачей которой является координация на государственном уровне масштабной промывки мозгов населению в антисоветском и антикоммунистическом духе, а также распространение националистической версии украинской истории. В частности, героизация гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА**.

** Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Украинские депутаты требуют отменить скандальный закон о декоммунизации

Группа депутатов Верховной рады обратилась в конституционный суд Украины (КСУ) с требованием проверить закон о декоммунизации на соответствие основному закону Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в пресс-службу КСУ

«30 мая 2017 года в Конституционный суд Украины (КСУ) поступило конституционное представление 46 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», — говорится в сообщении.

В числе подписавших это обращение — депутаты «Оппозиционного блока» Ефим Звягильский, Татьяна Бахтеева, Михаил Папиев и другие.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров — Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

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Захарова об украинском «безвизе»: Нидерланды обвели вокруг пальца свой народ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ратификацию Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина − ЕС, передает пресс-служба ведомства.

Спикер российского внешнеполитического ведомства заявила, что Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза − антироссийское по своей сути, а народ Нидерландов обманули его же лидеры.

«Однако из всего этого следует печальный вывод: фактически голландский народ, сказавший «нет» ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина – ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном», − подчеркнула Захарова.

Она считает, что голландские политики использовали спорные методы, чтобы достигнуть таких результатов.

«Вполне предсказуемо на недавних дебатах все вновь свелось к бездоказательным утверждениям о провокационных действиях Москвы, взываниям к общеевропейской солидарности перед лицом мифической «российской угрозы» и т. п.», − отметила спикер МИД России.

Официальный вестник Европейского Союза 22 мая обнародовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. Таким образом, граждане Украины смогут въезжать в страны Евросоюза через 20 дней — с 11 июня. Граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом права на работу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.

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Украина обвинила бойцов ДНР в геноциде свиней

Обвинение бойцов ДНР в геноциде свиней, это не фрагмент из очередной программы “Квартал 95″, а заявление действующего командования ВСУ. Не удивлюсь, если данное обвинение будет озвучено и в речи президента страны на какой-либо встрече с западными хозяевами. А потом “сердобольные” националисты объявят траур по свинкам и провозгласят, вместо какого-нибудь советского праздника, День геноцида свиней. И обязательно добавят, что виновата во всем – Россия.

Из заявления представителя Оперативного командования ДНР:

“И в заключении, хочу остановиться на геноциде свиней, который вменяется нашим подразделениям, якобы при обстреле двух свиноферм на территории, подконтрольной ВСУ. Мы понимаем, что свинофермы, это лучшее место для дислокации украинских подразделений, тем не менее, нанести ущерб данным критически важным объектам мог только факт проживания украинских националистов на их территории. Тем более, что свинофермы перестали функционировать с момента заезда туда элитных подразделений ВСУ в 2014 году”.

“Мне кажется, что украинское командование такими сообщениями просто пытается выбить у местной администрации деньги на благоустройство своего жилища”, – передает слова Эдуарда Басурина Анна Долгарева. Не знаю, плакать или смеяться, но факт остается фактом. Понятно одно, Украина сегодня, к сожалению, сплошной “Квартал 95″, а ампутация мозгов в ускоренном темпе “косит” киевскую власть, в частности ряды командования Вооруженных сил Украины. Александра Донцова

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Украинская таможня перестала впускать зарубежные интернет-покупки

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах, сообщают местные СМИ. Сообщается, что это происходит на основании списка объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр. Оформляя посылку, таможня может проверить, внесена ли ТМ таможенный реестр и есть ли получатель товара среди импортеров в реестре, обнаружить «признаки нарушения прав интеллектуальной собственности». Отмечается, из-за новых ограниченией в украинских магазинах могут подняться цены, также может повыситься риск не получить заказ из-за границы. «Бизнесу придется либо идти „в подполье”, либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция», — сказано в сообщении. В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi’s, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие. В список запрещенных также вошли дочерние предприятия Roshen. Читайте также: Княжну украли! — в администрации Порошенко истерика после слов Путина в Париже

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Путин: Киев должен выполнить Минские соглашения

Президент России Владимир Путин заявил, что действия киевских властей не позволяют говорить о развитии ситуации в Донбассе к лучшему. При этом в интервью французскому изданию Le Figaro президент России призвал, прежде всего, киевские власти позаботиться о выполнении Минских соглашений. «Самое главное, что нужно сделать, это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти Минские соглашения», — сказал Путин. Он, в частности, напомнил, что «в Минских соглашениях написано, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию территорий непризнанных республик». «Вместо того чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду, вот в чем проблема. Причем, ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украины сначала сказал, что это осуждает и наведет порядок, попытался это сделать, у него ничего не получилось. Вместо того чтобы продолжить свои усилия, взял и официально сам присоединился к этой блокаде, издал указ о блокаде», — напомнил Путин. «Как в таких условиях можно говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему? К сожалению, мы этого не наблюдаем», — заключил Путин. На вопрос, не хочет ли Россия выступить с инициативой, чтобы, наконец, обеспечить перемирие, президент заявил, что «мы все время выступаем с этой инициативой». «Мы считаем, главное, что нужно сделать, — это отвести вооруженные силы от линии соприкосновения. Это то, с чего нужно начать. В двух точках отвели, в третьей точке никак не удается это сделать», — пояснил он. Как подчеркнул Путин, «сегодняшние украинские власти все время ссылаются на то, что там стреляют». «Но пока войска не отведены, тяжелая техника не отведена, так и будут стрелять. Надо отвести тяжелую технику. Это первое», — считает президент. Второе, по его словам, что нужно сделать, это «в политической сфере, в конце концов, внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий», который принят, но до сих пор не вступил в действие. Он также напомнил, что президент Украины Петр Порошенко так и не подписал принятый закон об амнистии. Путин еще раз повторил, что «конфликт на юго-востоке Украины — это конфликт внутренний», прогресса по его урегулированию «могут достигать, прежде всего, и главным образом конфликтующие стороны». Читайте также: Порошенко организует досрочные выборы и делает ставку на Рабиновича, — мнение

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Канал Порошенко слил мои личные данные в эфире

Я не буду бежать!



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О ситуации на железнодорожном транспорте Украины

Очередной крик украинского машиниста Москальца: люди увольняются пачками!

железнод.

.паравозо

В продолжение темы "Опасности украинских железных дорог" Мужественный герой сортирной темы, машинист Москалец, бьёт в набат!В теме "Крик души украинского машиниста Москальца: в старинном локомотиве хожу в туалет на газетку!" были отражены его туалетные страдания в электровозе.Очередная правда с низов -Сделаем краткие основные тезисы его гневной речи.По поводу того, что за крушение произошло в Хмельницком. Тема "Крушение под Хмельницким" от- Кажется и жертвы есть… Молчат все… Пришёл с рабочего совещания локомотивных бригад, администрация заявила, что никакой информации ещё нет. Обычно, если у нас происходит такое на сети, моментально всех на инструктаж, а тут молчат. Информация в Интернете – брехня. Есть и жертвы. Авария произошла в 5 утра. Это физиологическая ночь для человека, очень коварное время, а люди не высыпаются… Я в такие часы вожу поезд стоя. Как не борись со сном, а всё равно, глаза закрываются.Проездов запрещающих сигналов в последнее время по 5 – 8 за месяц! Ситуация очень сложная… Нынешняя ситуация дошла до того, что очень много уволилось локомотивных бригад… Люди, которые остались, вынуждены работать через 12 часов отдыха. Люди нормально не отдыхают, от того и начинают засыпать за штурвалом локомотива …Недавно был случай проезда запрещающего сигнала на Львовской ЖД, когда локомотивная бригада работала третью ночь подряд, что запрещено… По хмельницкому крушению ищут стрелочника. Им всегда был машинист, дежурный по станции… Никогда не были стрелочниками руководители, которые находятся выше, и довели ситуацию до данной аварии.Я очень хорошо помню восьмидесятые годы… Тоже были аварии…Бригада заснула в 15 часов дня! Потом были приняты какие-то меры и машинисты-инструкторы начали сидеть ночью в засадах, не давая бригадам дремать на стоянках. Если свет в кабине не горит – спят! Дремать мешали, в итоге бригады засыпали на перегонах.Я видел кто там в комиссии (по хмельницкому крушению)… Молодой человек, ещё зелёный. Молоко на губах не обсохло, он уже разбирается в крушении… Виновных нужно искать сверху! Кто довёл до того, что люди сейчас пачками увольняются? У нас сейчас, в депо локомотивном, не хватает 21-го машиниста. Наряд выдают – его (машиниста) нужно заставлять. Людей бегают просят, чтобы ставить в поездки. Грубо нарушается отдых локомотивных бригад.Сейчас пошла тенденция дальнобойщиков, чтобы без смены бригады ездили по 500, и более, километров в грузовом движении. Бригада приезжает уставшая. На отдых – всего 6 часов в оборотном депо. И в следующую ночь 12 часов едет обратно. Это потенциальная страшная угроза.Ещё в годы СССР, московский институт транспорта сделал вывод: локомотивная бригада работоспособна первые 4 часа. Далее у бригады резко падает внимательность и это может привести к аварии.Необходимо срочно остановить отток кадров, поднять зарплаты не менее чем на 70%. Ибо люди уезжают. На Кипре подметают улицы и получают в 4 раза больше, чем ранее, работая машинистом. Машинист работает на Кипре менеджером по венику! И не собирается сюда (на Украину) возвращаться.Техника у нас страшная! Нужны грузовые перевозки! Поднимайте тарифы! Не должен машинист даром возить руду! Мы видели сколько стоит перевозка руды! В Конституции написано: руда (недра) – собственность государства!Будет ещё хуже!Уволили массу дежурных по станциям, помощников, работников пути… Мы сейчас редко видим работников пути за работой! Люди тоже уходят! Вагонников также не хватает! Люди увольняются пачками. И никто, из чиновников, на их место работать не идёт! А деньги получают!Не много ли ему, генеральному, 400 тысяч зарплаты? И ещё премии за реформы! А реформ то нет, хлопцы! Мы их не видим! Мы видим одни аварии! Мы ездим на технике, которая сыпется на глазах! Никто не вкладывает ни копейки! Мы только моем локомотивы! И немного подкрашиваем лобовые части локомотивов. Уже краски на два пальца! Всё на этом!Никто ничего не делает! Нужно что-то делать! 14-го числа мы едем пикетировать Укрзализныцю! Я призываю всех железнодорожников! Всё равно доведут до того, что вам придётся убегать самим! Выезжайте все! Сбор с 6 утра!Сбор на вокзале Киев-Пассажирский! Возле паровоза!Требования у нас едины! Основное требование – поднятие зарплаты до европейского уровня!50% акций от приватизации раздать железнодорожникам! Ибо попилят на металлолом нашу Укрозализныцю! А мы хозяева своей страны! Выдать всем по новому паровозу и сурово придерживаться требований Конституции в отношении профсоюзов! У профсоюзов забирают офисы! Преследуют их!Я призываю: хватит спать! Езжайте, добирайтесь как хотите! Давайте собирайтесь! Давайте что-то делать: гнать банду с Укрозализныци! Дойдёт же до того, что её распилят на лом.__________________________________________________________________________________Послушал…У меня слёзы на глазах! Этот железнодорожный Гапон наверняка скакал в кабине своего электровоза, переживая за придурков на Мудане. И всячески их поддерживал! Теперь дошло: у него могут забрать даже старый советский электровоз, в котором он уютно срёт на газетку!Этим дебилам говорили миллионы раз: Майдан – это плохо! Не скачите! Говорили и с высоких российских трибун, и на обывательских кухнях! Нет же. Наскакались всласть! Теперь ноют на ютьюбах.У них уже нет страны. А они вдруг её Конституцию прочесть решили. Это всё равно, что пытаться вклеить новую фотографию в паспорт покойника.Горе с ними, горе… http://trainfanat.livejournal.com/319245.h tml – цинкPS. Революция гидности в опасности, идеалы майдана зраджены, все на…машинистомайдан!

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