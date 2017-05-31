Кудринская модель экономики – против человека, народа, России

Кудринская модель экономики вообще не предполагает никакой самоценности ни отдельно взятого человека в РФ, ни русского народа, ни государства Россия.

Прежде всего, давайте отметим вот что: выживание предполагает некую самоценность. Человек, настроенный выживать, не задаёт вопросов – «кому это нужно?» и не нуждается в поощрении со стороны. Выживает он сам для себя.

При всей интеллектуальной ничтожности А. Кудрина, обладающего зомбированным, закостеневшим сознанием, и по сути своей – являющегося «говорящим арифмометром» – его постоянно выставляют как спикера либеральных идей в экономике, для разъяснения позиции малопопулярных, но многовладеющих кругов. Поэтому, обсуждая выступления Кудрина мы обсуждаем сразу воззрения достаточно влиятельного слоя, во многом тождественного правящей элите. И рассмотрение доктрин этого слоя отнюдь не радует…

Для Кудрина всё это – служебные подсистемы евро-американской экономики.

Они обречены доказывать свою полезность Америке – чтобы выжить.

Если Америка сочтёт их полезными – она даст им пользоваться средствами к существованию. Если нет – то отнимет. При этом вопрос о том, что у них могут быть какие-то свои желания, свои цели – вообще не рассматривается.

«У гибкого обменного курса (имеется в виду рубля к доллару) есть важное преимущество: он позволяет экономике адаптироваться к изменяющимся условиям, поскольку способствует ее переходу к новому равновесию» – напрямую говорит Кудрин. Эта фраза дорогого стоит. За ней вся философия пост-советизма, гнилая, надо отметить, философия.

Какой социальной ценой будет достигнуто это «новое равновесие» – Кудрин не уточняет, да ему и неинтересно.

Кудрин всегда, последовательно, был сторонником сбрасывания «всего балласта», мешающего быть полезными Америке. Например, отработавших своё (и более негодных для эксплуатации) стариков, калек, непригодных для дела и т.п.[1].

Нужно «подстраиваться под равновесие» – то есть оставить жить ровно столько людей, сколько нужно для печатающих доллар США. Остальные – лишние, что с ними будет при «новом равновесии» под которое подстраивается «гибкий курс» – неважно.

Поэтому Кудрин отрицает немонетарный характер инфляции в РФ, любое расширение денежного предложения в рублях, возможность разогнать экономический рост, задействовав значительные незагруженные производственные мощности[2], предоставление дополнительной ликвидности на льготных условиях[3]. На «сладкое» Кудрин выставляет запрет возвращения ЦБ к активной валютной политике — вплоть до фиксации валютного курса на заниженном уровне.

Этими мерами Кудрин лишает Россия всякой самостоятельности и самоценности: ведь им последовательно, и не будем скрывать – профессионально – перекрыты все пути, замазаны все лазейки САМОСТОЯТЕЛЬНО повлиять на свою судьбу.

Остаётся только сидеть и ждать, пока инвесторы с долларом США в чемоданах соизволят приехать нас облагодетельствовать.

Ведь их-то, печатников доллара, никто не заставляет бороться с инфляцией путём сокращения печатания денежных знаков, никто им не запрещает предоставлять дополнительную ликвидность, никто не мешает им вести валютную политику и т.п.

Принято в качестве аксиомы, что доллары США – единственные «настоящие деньги», заслуживающие доверия. Российский же рубль отнесён к разряду тех документов, которые «без предъявления паспорта недействительны».

«Паспортом» для рубля является сопровождающий его доллар. Отсюда и вытекают запреты Кудрина на любое использование рубля «без предъявления удостоверения, подтверждающего наличность», то есть без соотношения с долларом.

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Это, конечно, бред. Суть его в том, что морковка, выращенная на моём огороде – не является морковкой, пока её не купят за доллар США. Она сама по себе не является ни пищей, ни ценностью, ни овощем, ни товаром – вообще ничем, пока её не покупают за доллар. И если ты без доллара можешь сам её съесть или обменять на огурец – то не верь ни глазам своим, ни брюху.

Откуда же такой бред мог возникнуть в экономической теории? А вот откуда. Я употребил слово «мой», говоря об огороде. То есть я считаю огород своим. Монетарная власть США не считает его моим. Оно считает всю поверхность планеты Земля своей собственностью[4]. И если я пользуюсь огородом – то потому что они мне разрешили. А раз земля не моя – то и морковка, и огурец не мои.

Что такое деньги? Это механизм получения ресурсов и распределения сделанных из этих ресурсов благ.

Почему театральный билет похож на деньги – но не является деньгами? Потому что он распределяет некоторые блага (театральное представление) – но не распределяет ресурсов, не связан с территорией. Настоящие деньги неразрывно связаны с дарами природы определённой территории, а те ценные бумаги, которые не связаны с территорией – не являются деньгами.

Всякий, имеющий ресурсы и самостоятельно их обрабатывающий, может распределять их как угодно, как ему вздумается. Если мои закрома полны выращенным мной картофелем на моём поле – я могу этот картофель есть сам, кормить им семью или родню, продавать на рынке или соседям, дарить прохожим, жертвовать на нужды Донбасса или Сирии, и т.п.

Важно вот что: картофель, который я пожертвовал, подарил – не теряет товарной ценности оттого, что деньги не участвуют в процедуре его передачи. Картофель сохраняет свою ценность, как продукт, как материальное благо – как бы я им не распорядился (пока не сгниёт). Именно это имел в виду А.С. Пушкин, когда писал в «Евгении Онегине» странные строки – «не нужно золота ему, когда простой продукт имеет».

В самом деле: квартиру, например, можно купить – или получить от государства бесплатно. Когда бесплатно – это не квартира бесплатная (её же потом продать можно!), а государство вам в натуральной форме выдало стоимость квартиры. Если оно всё так будет бесплатно выдавать – тогда зачем деньги? Они же лишь посредник между потребителем и благом, их самих-то кушать не станешь…

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То есть можно распоряжаться своей территорией самому – плохо или хорошо, но самому. А можно ждать – пока тебе разрешит пользоваться территорией и всеми её дарами, пригодными для обработки и потребления, заокеанский хозяин.

Вот кудринщина в экономической науке – это и есть такое ожидание заокеанского разрешения на любой хозяйственный акт.

Такая позиция в условиях спокойных сулит лишь презренное прозябание нации-слуге. А в условиях ненависти к нам заокеанских печатников доллара (единственных для Кудрина настоящих денег) – обещает полное вымирание и гуманитарную катастрофу.

Не сделав выводов сегодня – не получим никакого завтра.