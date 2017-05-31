Кудринская модель экономики – против человека, народа, России
При всей интеллектуальной ничтожности А. Кудрина, обладающего зомбированным, закостеневшим сознанием, и по сути своей – являющегося «говорящим арифмометром» – его постоянно выставляют как спикера либеральных идей в экономике, для разъяснения позиции малопопулярных, но многовладеющих кругов.
Поэтому, обсуждая выступления Кудрина мы обсуждаем сразу воззрения достаточно влиятельного слоя, во многом тождественного правящей элите. И рассмотрение доктрин этого слоя отнюдь не радует…
Прежде всего, давайте отметим вот что: выживание предполагает некую самоценность. Человек, настроенный выживать, не задаёт вопросов – «кому это нужно?» и не нуждается в поощрении со стороны. Выживает он сам для себя.
Кудринская модель экономики вообще не предполагает никакой самоценности ни отдельно взятого человека в РФ, ни русского народа, ни государства Россия.
Для Кудрина всё это – служебные подсистемы евро-американской экономики.
Они обречены доказывать свою полезность Америке – чтобы выжить.
Если Америка сочтёт их полезными – она даст им пользоваться средствами к существованию. Если нет – то отнимет. При этом вопрос о том, что у них могут быть какие-то свои желания, свои цели – вообще не рассматривается.
«У гибкого обменного курса (имеется в виду рубля к доллару) есть важное преимущество: он позволяет экономике адаптироваться к изменяющимся условиям, поскольку способствует ее переходу к новому равновесию» – напрямую говорит Кудрин. Эта фраза дорогого стоит. За ней вся философия пост-советизма, гнилая, надо отметить, философия.
Какой социальной ценой будет достигнуто это «новое равновесие» – Кудрин не уточняет, да ему и неинтересно.
Кудрин всегда, последовательно, был сторонником сбрасывания «всего балласта», мешающего быть полезными Америке. Например, отработавших своё (и более негодных для эксплуатации) стариков, калек, непригодных для дела и т.п.[1].
Нужно «подстраиваться под равновесие» – то есть оставить жить ровно столько людей, сколько нужно для печатающих доллар США. Остальные – лишние, что с ними будет при «новом равновесии» под которое подстраивается «гибкий курс» – неважно.
Поэтому Кудрин отрицает немонетарный характер инфляции в РФ, любое расширение денежного предложения в рублях, возможность разогнать экономический рост, задействовав значительные незагруженные производственные мощности[2], предоставление дополнительной ликвидности на льготных условиях[3]. На «сладкое» Кудрин выставляет запрет возвращения ЦБ к активной валютной политике — вплоть до фиксации валютного курса на заниженном уровне.
Этими мерами Кудрин лишает Россия всякой самостоятельности и самоценности: ведь им последовательно, и не будем скрывать – профессионально – перекрыты все пути, замазаны все лазейки САМОСТОЯТЕЛЬНО повлиять на свою судьбу.
Остаётся только сидеть и ждать, пока инвесторы с долларом США в чемоданах соизволят приехать нас облагодетельствовать.
Ведь их-то, печатников доллара, никто не заставляет бороться с инфляцией путём сокращения печатания денежных знаков, никто им не запрещает предоставлять дополнительную ликвидность, никто не мешает им вести валютную политику и т.п.
Принято в качестве аксиомы, что доллары США – единственные «настоящие деньги», заслуживающие доверия. Российский же рубль отнесён к разряду тех документов, которые «без предъявления паспорта недействительны».
«Паспортом» для рубля является сопровождающий его доллар. Отсюда и вытекают запреты Кудрина на любое использование рубля «без предъявления удостоверения, подтверждающего наличность», то есть без соотношения с долларом.
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Это, конечно, бред. Суть его в том, что морковка, выращенная на моём огороде – не является морковкой, пока её не купят за доллар США. Она сама по себе не является ни пищей, ни ценностью, ни овощем, ни товаром – вообще ничем, пока её не покупают за доллар. И если ты без доллара можешь сам её съесть или обменять на огурец – то не верь ни глазам своим, ни брюху.
Откуда же такой бред мог возникнуть в экономической теории? А вот откуда. Я употребил слово «мой», говоря об огороде. То есть я считаю огород своим. Монетарная власть США не считает его моим. Оно считает всю поверхность планеты Земля своей собственностью[4]. И если я пользуюсь огородом – то потому что они мне разрешили. А раз земля не моя – то и морковка, и огурец не мои.
Что такое деньги? Это механизм получения ресурсов и распределения сделанных из этих ресурсов благ.
Почему театральный билет похож на деньги – но не является деньгами? Потому что он распределяет некоторые блага (театральное представление) – но не распределяет ресурсов, не связан с территорией. Настоящие деньги неразрывно связаны с дарами природы определённой территории, а те ценные бумаги, которые не связаны с территорией – не являются деньгами.
Всякий, имеющий ресурсы и самостоятельно их обрабатывающий, может распределять их как угодно, как ему вздумается. Если мои закрома полны выращенным мной картофелем на моём поле – я могу этот картофель есть сам, кормить им семью или родню, продавать на рынке или соседям, дарить прохожим, жертвовать на нужды Донбасса или Сирии, и т.п.
Важно вот что: картофель, который я пожертвовал, подарил – не теряет товарной ценности оттого, что деньги не участвуют в процедуре его передачи. Картофель сохраняет свою ценность, как продукт, как материальное благо – как бы я им не распорядился (пока не сгниёт). Именно это имел в виду А.С. Пушкин, когда писал в «Евгении Онегине» странные строки – «не нужно золота ему, когда простой продукт имеет».
В самом деле: квартиру, например, можно купить – или получить от государства бесплатно. Когда бесплатно – это не квартира бесплатная (её же потом продать можно!), а государство вам в натуральной форме выдало стоимость квартиры. Если оно всё так будет бесплатно выдавать – тогда зачем деньги? Они же лишь посредник между потребителем и благом, их самих-то кушать не станешь…
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То есть можно распоряжаться своей территорией самому – плохо или хорошо, но самому. А можно ждать – пока тебе разрешит пользоваться территорией и всеми её дарами, пригодными для обработки и потребления, заокеанский хозяин.
Вот кудринщина в экономической науке – это и есть такое ожидание заокеанского разрешения на любой хозяйственный акт.
Такая позиция в условиях спокойных сулит лишь презренное прозябание нации-слуге. А в условиях ненависти к нам заокеанских печатников доллара (единственных для Кудрина настоящих денег) – обещает полное вымирание и гуманитарную катастрофу.
Не сделав выводов сегодня – не получим никакого завтра.
[1] ЦСР предлагает постоянное увеличение пенсионного возраста с 2020 года и сокращение за 20 лет социальных и военных расходов.
[2] "Даже если отдельные свободные мощности есть, нельзя "стрелять" по ним из тяжелой монетарной артиллерии, увеличивая риск общего разгона инфляции", — считает Кудрин.
[3] «отечественный вариант такой политики лишь неминуемо ускорит инфляцию и увеличит давление на рубль из-за "выплескивания" дополнительных денег на валютный рынок».
[4] В 2015 году некоммерческая организация Оксфам посчитала все богатства мира и пришла к особому выводу, что по итогам 2015 года значительно изменилась картина распределения денежных средств на нашей планете. Оказывается, 62 самых богатых человека мира владеют половиной всех богатств, которые вообще принадлежат человеку. Все деньги мира на данный момент принадлежат 62 людям. В 2010 году половиной мировых богатств владели 388 человек. Получается, что этот показатель сократился почти в 6,2 раз.
В.Л. Авагян
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Этот поц принял иудаизм и сделал себе обрезание… Поэтому вести какие-то разговоры о том, что он будет вкалывать на благо гоев – просто абсурдно… Он будет выполнять другую программу, данную ему сионистами:
http://genocid.net/news_content.php?id=1601