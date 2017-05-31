Компенсации для Крыма
08:51. 31 мая 2017 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Белик разработал законопроект, в котором предлагается выплатить советские долги по вкладам и государственным ценным бумагам жителям двух новых субъектов России — Республики Крым и города Севастополя. Документ уже проходит оценку профильным экспертным советом нижней палаты парламента и правительством, рассказал Белик RT. Он пояснил, что предлагаемые поправки призваны поддержать крымчан, находящихся «в непростом социальном положении». В Минфине сообщили, что предлагаемые дополнения к законам поступили в ведомство из аппарата кабмина 22 мая, а проект заключения по ним будет подготовлен совместно с Минюстом, Минэкономразвития и Центробанком в первой половине июня. В случае одобрения инициативы документ внесут на рассмотрение в Госдуму.
Жителям Республики Крым и города Севастополя предлагают вернуть деньги, которые они размещали во вкладах Сбербанка и государственных ценных бумагах до 1992 года. Соответствующие дополнения в законы разработал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Белик. Об этом депутат сообщил RT, пояснив, что выплатой компенсаций по советским депозитам и ценным бумагам следует материально поддержать жителей Крымского полуострова, которые сейчас находятся «в непростом социальном положении». Законопроект (есть в распоряжении RT) уже анализируют профильный экспертный совет Госдумы и правительство. В случае одобрения инициативы советом и кабмином документ направят на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Белик предлагает внести изменения в законы «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» и «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации». «Законы (о компенсациях. — RT) есть, и люди получали (большинству заинтересованных граждан средства уже выплачены. — RT) свои деньги, — говорит парламентарий. — Но жителей Крыма и Севастополя это не касалось, поскольку они де-юре проживали не на российской территории. В 2014 году Крым стал частью России, поэтому его население должно участвовать в программе по возврату вкладов. У них должна быть возможность получить компенсацию, например, подтвердив наличие сберкнижки в отделении Сбербанка. Или другого уполномоченного банка, поскольку подразделений Сбербанка в Крыму нет». Вопрос, через какой банк будут производиться выплаты из федерального бюджета, «чисто технический», добавил Белик. Соответствующее решение должно сформировать правительство в случае принятия законопроекта.
Сбережения крымчан, которые разместили вклады в Сбербанке до 1992 года, оцениваются в 3,54 млрд советских рублей, следует из пояснительной записки. В документе также отмечается, что, по предварительному анализу, материальный и моральный ущерб вследствие инфляционного обесценивания денег, переданных государству до реформ, понесли более 1 млн жителей полуострова. Согласно законопроекту, планируется выплачивать деньги по вкладам и ценным бумагам СССР до 2022 года включительно. Равномерные ежегодные выплаты могут составлять около 0,6 млрд руб., отмечает депутат. Предполагается внесение поправок в бюджет на 2017—2019 годы. Сейчас на компенсации по вкладам и сертификатам Сбербанка СССР, а также по другим казначейским обязательствам Советского Союза в бюджет на 2017—2019 год заложено 16,5 млрд руб. (по 5,5 млрд в год).
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди убеждена, что прежде чем заниматься законопроектом, нужно ответить на вопрос, есть ли у государства необходимые средства на исполнение инициативы.
«Мы прежде должны знать, есть ли деньги на финансовое обеспечение законопроекта, чтобы он не стал мертворождённым ребёнком. Социальная поддержка людей крайне важна, и каждый депутат и сенатор думает так же. Но располагает ли государство для работы этого документа нужными деньгами?» — говорит сенатор. Ковитиди подчеркнула, что перед дальнейшей работой над поправками следует изучить позицию Министерства финансов.
По словам автора законопроекта, имеющихся у государства денег должно хватить на выплаты крымчанам.
«Я присутствовал на заседании бюджетного комитета (комитет Госдумы по бюджету и налогам. — RT), и там было озвучено, что в России происходит перевыполнение бюджета. Выплата по вкладам предполагается поэтапной. До этого момента нашлись деньги для компенсаций всем гражданам (имеющим вклады в Сбербанке до 1991 года. — RT). А жители Крыма по закону являются полноправными гражданами России, став таковыми три года назад», — завершил парламентарий.
В пресс-службе Минфина России RT сообщили, что законопроект депутата Белика поступил в ведомство из аппарата правительства 22 мая. Проект заключения кабмина на документ будет подготовлен совместно с Минэкономразвития, Минюстом и Банком России в первой половине июня.
Вице-президент Ассоциации российских банков Сергей Григорян полагает, что законопроект поможет уравнять в праве на компенсации жителей Крыма с другими россиянами. Условия выплат должны быть «абсолютно симметричными» по сравнению с теми, которые действовали для россиян до воссоединения с Крымом в 2014 году, отметил Григорян. «Это выравнивание положения всех российских граждан, своеобразный жест доброй воли, чтобы не было некой дискриминации по отношению к жителям присоединившихся к России территорий. Если прежде хватило денег на выплаты россиянам, то в данном случае тоже хватит. Насколько мне известно, большая часть граждан уже исчерпала свои претензии на выплаты либо сочла суммы компенсаций незначительными и решила не вовлекаться в процессы компенсаций», — отметил Григорян. Поскольку в Крыму нет отделений Сбербанка, суммы компенсаций можно будет перевести непосредственно на счета банковским переводом, добавил вице-президент ассоциации.
По закону на получение компенсации по вкладам имеют право россияне, которые разместили свои деньги на счетах Сбербанка до 1991 года. Так, родившиеся до 1945 года включительно могут рассчитывать на выплату в трёхкратном размере от оставшегося депозита. А соотечественники 1946—1991 годов рождения — в двукратном. Правом получить деньги советского вклада могут воспользоваться и наследники вкладчиков, если подтвердят его соответствующими документами.
Размер компенсации уменьшается, если человек забрал деньги из Сбербанка в 1992—1995 годах. Сумму выплаты (в двукратном или трёхкратном размере от депозита) умножают на коэффициент от 0,6 до 0,9 — в зависимости от того, насколько рано или поздно был закрыт вклад. Деньги не выплачиваются тем гражданам, которые вывели свои средства из Сбербанка в 1991 году. Если прежде человеку была выплачена так называемая предварительная компенсация по вкладу, то из запланированной на 2017—2019 годы суммы выплаты будет вычтена уже полученная. Государство предоставляет компенсации и по государственным казначейским обязательствам СССР, выпущенным до 1992 года. Их сумма равна 40% номинальной стоимости ценной бумаги (в рублях СССР) и дохода по ней.
https://russian.rt.com/russia/article/39
Источник: colonelcassad.livejournal.com