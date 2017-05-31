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Фильм А. Мамонтова о фальсификации молочной продукции и обсуждение фильма

18:36. 31 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
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Противно наблюдать тех упёртых проплаченных ублюдков, которые защищают фальсификаторов молочной продукции.

Один из них, например, приводит „статистику” потребления пальмового масла в Малайзии. Эта страна – основной поставщик продукта, используемого для фальсификации молока, сметаны, масла, йогурта, сыра и пр.

Так вот, упомянутый субъект заявил цифру в 35, тогда как в РФ – просто 5, а в Европе 10. Это килограммы пальмового масла, потребляемые в пищу на жителя в год. Только врёт мразеподобный субъект: не может быть такой реальной статистики. Цифры печатают, а вот содержание их иное.

Не обязательно быть специалистом по малазийским продажам пальмового масла. Достаточно очевидно следующее: объём пальмовых плантаций сложно скрыть, поэтому добыча масла заявляется более-менее объективно.

А вот производство на экспорт – тут огромное поле для коррупции и злоупотреблений. В виде неучтённой отправленной продукции. Сделать это на бумаге не так сложно, как может представиться, особенно если снова вспомнить о слове  „коррупция”.
И стимул для чиновников и производителей с покупателями достаточно очевиден: деньги для первых и прибыль, т.е. те же деньги, для вторых. С неучтённой продукции ведь налоги, кроме взяток, не выплачивают, не так ли?!!

Кроме того, в законодательстве многих стран идут налоговые снижения на продукцию, потреблённую самим производителем. Опять-таки широкое поле деятельности для различного рода приписок.

Вот отсюда, из лживых данных, и выводится невероятная статистика потребления пальмового продукта в Малайзии. И заметьте, как представитель корпораций нагло связывает эту фальшивую статистику с уровне жизни среднего малазийца! Смотрите, мол, какая чудная корреляция: больше пальмового масла потребляем – дольше живём! На самые базовые инстинкты человека воздействует, мразь…

Тем не менее даже в Сети можно отыскать оценки воздействия на здоровья пальмового масла. Посмотрите и судите сами, действительно ли можно при таком воздействии вещества на организм всерьёз рассчитывать на увеличение долголетия.

Основной вред пальмового масла заключается в высоком содержании насыщенных жиров. Такие же жиры присутствуют и в сливочном масле. Многие ученые утверждают, что потребление в большом количестве насыщенных жиров способствует появлению заболеваний сердца и сосудов…

…Пальмовое масло отличается тугоплавкостью, из этого следует, что оно перерабатывается и выводится из организма человека частично, основная часть остается в виде шлаков. Они залепляют сосуды, кишечник и другие важные органы. К тому же оно канцерогенно и увеличивает риск рака.

…Как показали исследования, детские смеси на основе пальмового масла вызывают нарушения стула у детей. У малышей чаще бывают колики, и гораздо хуже происходит усваивание кальция, а значит и костная ткань образуется медленнее…

…Например, из–за насыщенных жиров масла при его употреблении возникают проблемы с сердцем, но в это же время в нем содержатся витамины А, Е, которые делают пальмовое масло полезным для профилактики сердечных и раковых заболеваний. Однако пальмовое масло является сильнейшим канцерогеном и увеличивает риск рака…


Вред пальмового масла для детского питания

Пальмовое масло в питании детей использовать не рекомендуется, так как детский организм не может извлечь из него полезные вещества и полностью оно не усваивается. Да и не место канцерогенам в детском рационе. Организм ребенка еще не готов к такого рода нагрузкам. Поэтому старайтесь не давать детям продукты, содержащие пальмовое масло…

Однако странным образом все конкурсы на поставку молочной продукции в больницы, садики и школы выигрывают именно производители подобной продукции, которая изготовляется БЕЗ МОЛОКА, зато с пальмовым маслом и различными химическими добавками.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, дети, здоровье, корпоратократия, мамонтов, прибыль, Россия, сибирь, фальсификация, школа
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