Фильм А. Мамонтова о фальсификации молочной продукции и обсуждение фильма

Основной вред пальмового масла заключается в высоком содержании насыщенных жиров. Такие же жиры присутствуют и в сливочном масле. Многие ученые утверждают, что потребление в большом количестве насыщенных жиров способствует появлению заболеваний сердца и сосудов…

…Пальмовое масло отличается тугоплавкостью, из этого следует, что оно перерабатывается и выводится из организма человека частично, основная часть остается в виде шлаков. Они залепляют сосуды, кишечник и другие важные органы. К тому же оно канцерогенно и увеличивает риск рака.

…Как показали исследования, детские смеси на основе пальмового масла вызывают нарушения стула у детей. У малышей чаще бывают колики, и гораздо хуже происходит усваивание кальция, а значит и костная ткань образуется медленнее…



…Например, из–за насыщенных жиров масла при его употреблении возникают проблемы с сердцем, но в это же время в нем содержатся витамины А, Е, которые делают пальмовое масло полезным для профилактики сердечных и раковых заболеваний. Однако пальмовое масло является сильнейшим канцерогеном и увеличивает риск рака…



Вред пальмового масла для детского питания

Пальмовое масло в питании детей использовать не рекомендуется, так как детский организм не может извлечь из него полезные вещества и полностью оно не усваивается. Да и не место канцерогенам в детском рационе. Организм ребенка еще не готов к такого рода нагрузкам. Поэтому старайтесь не давать детям продукты, содержащие пальмовое масло…