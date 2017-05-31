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Е.Б. Мизулина: Изъятие детей из семьи. Презентация итогового доклада

10:38. 31 мая 2017 Просмотров - 228 4 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, дети, закон, мизулина, семья, статистика, ювенальная, юю
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4 коммент.»

  • 1274 231
    nikolay 31 мая 2017 в 11:15 Ссылка Пометить
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    Это при Мизулиной продавали детей на органы и в рабство. О чем речь! Презентация – это реклама продажи.

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    Maleos 31 мая 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
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    Весь это пиzдёж про безобразия оккупантов, без упоминания самого оккупанта, не имеет смысла. Восстановление суверенитета в России автоматически отменяет все проблемы, которыми сейчас отвлекают внимание населения. Есть оккупант – есть проблемы, которые он создаёт для туземцев, нет оккупанта – нет и проблем. Что тут непонятного?..

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  • 2783 2547
    Вячеслав 31 мая 2017 в 12:38 Ссылка Пометить
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    Ювенальная юстиция – это грязный бизнес

    Ювенальная юстиция в России и за рубежом. В гостях у Андрея Медведева, Сергея Корнеевского и Марии Фроловой в студии “Вестей ФМ” – актриса, помощник уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Наталья Захарова.
    МЕДВЕДЕВ: Скажите, я правильно понимаю, что, в общем, вокруг изъятия детей, скажем, во Франции или не во Франции, скажем, в той же Норвегии выстроен целый бизнес: есть огромное количество людей, которые зарабатывают на этом, чиновников, которые получают какие-то преференции?
    ЗАХАРОВА: Да, Андрей, вы совершенно правильно это понимаете, потому что, как я сказала выше, система уже работает давно на себя. В 2013 году во Франции был принят закон о гомосексуальных браках и усыновлении детей этими семьями. Вы знаете, около миллиона французов вышло на улицы в разных городах, чтобы быть против этого. Никто их не послушал. Мадам Тобира – министр юстиции на тот момент – она этот закон приняла, ну, собственно, Бельгия сказала “принять”. Марин Ле Пен была, безусловно, против. Но мы знаем давно, что Совет Европы определяет в Европе как жить, что делать, что носить, что кушать и что думать. Поэтому этот закон был принят. Чем он страшен? Помимо того что эти несчастные детки, если они будут усыновлены… Уже есть случаи, когда меняют пол родители, например, девочки нет, а есть мальчик, а они мальчика переделывают в девочку или наоборот.
    МЕДВЕДЕВ: В документе переделывают или?
    ЗАХАРОВА: Нет, пол меняют детям. Отрезают все, что им не нравится, и делают из них таких же уродов, как они сами.
    МЕДВЕДЕВ: Это прямо сейчас происходит во Франции?
    ЗАХАРОВА: Да это уже давно, есть уже судебные процессы. Кстати, у меня на Фейсбуке есть эти страшные истории: две лесбиянки – я только сейчас не помню страну – усыновили мальчика и переделали его в девочку! То есть это уже пытки над детьми! Вот компрачикоские самые простые дела. Это пытки над детьми. Помимо пыток психологических это уже какие-то физические просто пытки. А уже никто этого ребенка не защитит. Почему я категорически против усыновления наших детей на Запад!
    МЕДВЕДЕВ: Но у нас же, в общем, как-то эту систему ограничили или нет?
    ЗАХАРОВА: Кто сказал?
    МЕДВЕДЕВ: Так считается.
    ЗАХАРОВА: Мы даем усыновлять наших детей в Италию, во Францию.
    КОРНЕЕВСКИЙ: Только в Америку ограничили, в США, да?
    ЗАХАРОВА: Пока. Сейчас я знаю, что в Израиль мы будем давать усыновлять наших детей.
    МЕДВЕДЕВ: А есть гарантии, что наших детей не усыновляют гомосексуалисты?
    ЗАХАРОВА: Нет. Почему, а можно в документах написать, все что угодно, потом этого ребенка передать.
    МЕДВЕДЕВ: Почему мы вообще отдаем детей, как котят?
    ЗАХАРОВА: А я вам скажу почему. И меня здесь возмущает некоторые очень достойные, уважаемые люди, в частности, Ирина Хакамада, которая за то, чтобы отдавать детей в Америку. Почему не приходит в голову вопрос: а почему у нас есть сироты, и как сделать так, чтобы их не было? То есть найти причину этого, вместо того чтобы говорить: ну как же они – инвалиды, их там в этих домах все бросают, они там умирают, давайте лучше в Америку отдадим.
    Полностью слушайте в аудиоверсии.
    http://radiovesti.ru/brand/61008/episode/1476351/

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