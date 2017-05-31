Дело Татьяны Мармазовой: Россия сдает своих?

В российском сегменте интернета набирает обороты скандал с решением Тульского городского суда относительно Татьяны Мармазовой — бывшего министра образования ДНР, активной участницы борьбы за федерализацию региона. За нарушение миграционного режима ее могут депортировать на Украину.

«Татьяну Мармазову, которую называют мамой донецкого федерализма, задержали в Туле по обвинению в нарушении миграционного законодательства и будут обсуждать депортацию в Киев, то есть туда, где ее ждет арест СБУ и уголовные дела за сепаратизм», — написал на своей странице в Facebook главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин.

Российские суды нередко выносят решения о выдворении на Украину граждан этой страны, нарушивших миграционное законодательство. Нередко среди них оказываются спасающиеся от репрессий политические активисты и даже ополченцы Донбасса. Зачастую спасти этих людей удается, благодаря широкому освещению в прессе и вмешательству общественных активистов

К делу Мармазовой уже подключился депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который направил депутатский запрос министру внутренних дел РФ.

Журналист Артем Бузила, сам побывавший политзаключенным на Украине, считает, что депортация Татьяны Мармазовой, пускай и не такая жесткая, как в случае с Андреем Бородавкой, это — позор для миграционной системы Российской Федерации. И очередной повод нашим оппонентам, нашим врагам, в частности, на Украине, объявить, что Россия сдает сторонников Новороссии.

— Одно дело, когда выдают журналиста с некоторой, скажем так, сомнительной репутацией, другое дело — когда выдают бывшего министра ДНР, человека с безупречной репутацией, интеллигента, интеллектуала. Это очень тревожная тенденция. И это в условиях, когда Эстония, если не ошибаюсь, в прошлом году, отказалась выдать одного из военных ЛНР Владимира Полякова. То есть, получается, что Россия выдает собственных же сторонников. Я думаю, что в следующий раз многие могут задуматься, стоит ли так активно поддерживать российскую внешнюю линию.

Я, с одной стороны, являюсь абсолютным сторонником действующего законодательства Российской Федерации, и считаю, что какие бы заслуги у человека не были, все должны действовать в соответствии с законодательством.

С другой стороны, мне сложно представить, чтобы, например, покойного господина Березовского или Каспарова, Великобритания выдала, если бы Каспаров нарушил миграционное законодательство этого государства. Государством должен быть продуман особый режим для того, чтобы подобных инцидентов не происходило.

— В ситуации с Татьяной Мармазовой как в зеркале отразилось отсутствие реального статуса политэмигранта в России, — считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Казалось бы, парадоксальная ситуация — одна из известнейших украинских общественных деятелей, последовательно отстаивавшая пророссийскую позицию в Донбассе, экс-проректор ДонГУ, была депутатом Донецкого горсовета, объект ненависти всех националистов, присутствующая на печально известном сайте «Миротворец» — и такое абсурдное решение по депортации ее на Украину.

На самом деле ситуация с правами эмигрантов довольно печальна. Получение российского гражданства при отсутствии статуса политэмигранта — очень длительный процесс, который длится годами. И все это время эмигрант находится в зависимости от решения чиновников, которые в любой момент могут прервать этот процесс и потребовать его высылки на родину. Если бы был реализован законопроект Константина Затулина о политическом убежище, наличие такого статуса полностью бы исключало вариант депортации и экстрадиции.

«СП»: — Почему происходят случаи нарушения беженцами с Украины российского миграционного законодательства? Это их вина или бюрократические проволочки?

— Украинские эмигранты — наиболее законопослушные и адаптированные иностранцы в России. Может быть, это и наш недостаток. Поскольку украинские эмигранты ощущают себя полностью своими, в их среде не образовываются диаспоры, реальные национальные или региональные сообщества.

Те формальные нарушения миграционного законодательства связаны просто с необычайно затрудненными процедурами легализации. Но и неукоснительное выполнение всех требований абсолютно не гарантирует положительного решения вопроса о получении РВП (разрешение на временное проживание — ред.). Татьяна Мармазова обратилась в миграционную службу в строгом соответствии с правилами и законами. А отказ получен, на мой взгляд, совершенно нелогичный и необоснованный. Но ведь после ее депортации на Украину никто из судей не будет отвечать за это грубое нарушение Конвенции о правах человека — высылку человека, которому на родине угрожает политическое преследование.

«СП»: — Почему в России отсутствует четкий механизм предоставления политического убежища гражданам Украины, покинувшим страну из-за опасения преследований? Ведь все понимают, что на Украине идет гражданская война. И есть решение суда, признающего госпереворот 2014-го года госпереворотом…

— Почему сегодня Россия не решает вопрос со статусом политэмигрантов — это, к сожалению, вопрос и для нас. Мы уверены, что приезд в Россию патриотичных, образованных и трудоспособных соотечественников, которые подвергались преследованию на Украине, мог бы принести большую пользу российскому государству. К сожалению, либеральные околовластные круги абсолютно в том не заинтересованы. Распространяя мифы о «понаехавших», они прививают обывателю неприязнь к конкурентам на кусок государственного пирога.

Отказ в статусе политэмигранта преследуемым оппонентам нынешней киевской власти, на мой взгляд, наносит огромный урон и имиджу России. Так, я уверена, история с Татьяной Мармазовой, нанесла немалый ущерб репутации государства, вызвав бурный восторг в украинских СМИ. Злорадно и торжествующе они описывают угрозу встречи со следователями всех следующих известных эмигрантов — Владимира Рогова, Юрия Кота, Оксаны Шкоды. Этого добивались бюрократы и российский судья, вынесший приговор о депортации?

«СП»: — Какова роль общественных активистов в этих процессах? Сможет ли гражданское общество отстоять Мармазову?

— Я уверена, что роль общественного мнения чрезвычайно высока. К обращениям по вопросу депортации Мармазовой присоединилось Землячество Донбасса, член Общественной Палаты Георгий Федоров, наш Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины, уже известно обращение депутата Госдумы Шаргунова. Кроме юридических процедур по апелляции, безусловно, нужно максимально широко освещать эту абсурдную и несправедливую ситуацию. Я уверена, что движение #ОТСТОИММАРМАЗОВЫХ сыграет очень большую роль, мобилизовав людей против такого нелепого и абсурдного приговора.

Главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов уверен, что именно Мармазову отстоять удастся.

— Все-таки известность у нее есть, и скандал поднялся. Обычно привлечение внимания к подобным вопиющим случаям дает результат. Возникает другой вопрос — почему такие ситуации вообще возникают в России, причем довольно часто? Вы помните, чтобы в Россию выслали с Украины кого-то из политэмигрантов? Киев в открытую заявляет, что воюет с Россией, и всякий недруг России получает на Украине если не официальное убежище, то возможность жить. А у нас делают вид, что в 2014-м году ничего не произошло, и к западу от Белгорода у нас дружественное государство, с которым мы связаны разными обязательствами.

Вроде тех, по которым с Украины выдали на расправу Леонида Развозжаева, выкрали прямо от офиса комиссара по делам беженцев и передали на руки ФСБ. Что, долг перед СБУ платежом красен? Кстати, Леонид из тюрьмы поддерживал позицию по Крыму, а на Украине в это время выпускали из тюрем уголовников, убийц, грабителей, Турчинов лично вручал им в руки оружие и отправлял на Донбасс, в нацистские батальона вроде «Азова» или «Айдара». А у нас в тюрьмах «чалятся» от звонка до звонка политические, и никакие президентские амнистии на них не распространяются — только на уголовников.

«СП»: — Почему беженцы зачастую вынуждено, но нарушают миграционное законодательство?

— Беженцы часто не могут не нарушать миграционного законодательства, поскольку они бегут, спасая свою жизнь и свободу. И им не до изучения правовых основ в том государстве, куда они бегут. Это ведь не осознанная эмиграция, когда вы выбираете страну будущего проживания, ездите туда сначала туристом, присматриваете себе работу и жилье. Бежать приходится спонтанно и куда глаза глядят. А когда убежал, часто даже без документов, вполне может и оказаться, что ты не в состоянии исполнить всех требований российского законодательства. Например, не можешь через полгода пересечь границу Украины и вернуться по-новой — тебя там уже ждут с наручниками.

«СП»: — Что нужно, чтобы получить политическое убежище в России? Почему бы не сделать упрощенную процедуру для граждан страны, в которой идет гражданская война?

— Чтобы получить убежище, ты должен доказать, что оно тебе нужно. Что ты именно беженец, что тебе грозит преследование. А как ты это можешь доказать, если часто у тебя, кроме твоих слов, нет никаких доказательств? Если судья хочет тебя услышать — он услышит. Если нет — поедешь на родину, в зиндан. У нас ведь высылали и диссидентов из бывших республик Средней Азии на расправу к их диктаторам.

7 мая 1995 года российские милиционеры задержали даже экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова на Ленинском проспекте за нарушение режима регистрации и препроводили в ОВД муниципального округа «Донской», где выяснилось, что бывший президент прописан во Владимирской области…

«СП»: — Подобные инциденты сильно подрывают международный авторитет России?

— Если рассматривать Россию как страну для убежища, то я бы выбрал ее только в крайнем случае. Явно Россия не настроена на прием иностранных беженцев, хотя население страны сокращается, и по идее получить уже взрослых, получивших за чужой счет образование и профессиональные навыки людей — просто выгодно. У меня есть примеры моих друзей: Айнур Курманов, профсоюзный лидер из Казахстана, пытался скрываться в Москве, но была попытка похищения его казахскими спецслужбами в центре Москвы, при явном попустительстве российской полиции — его тогда отбили наши активисты. Ему пришлось эмигрировать в Грецию, где ему помогла греческая компартия. Таджикский оппозиционер Умарали Кувватов тоже пытался скрываться от местных властей в Москве, но после попыток выкрасть его или убить, никак не пресекавшихся российскими органами, перебрался в Стамбул. Где был убит агентом таджикской госбезопасности. Теперь очередь за украинцами, которых скрывается сейчас в России больше миллиона. И которым российские власти почему-то не рады…