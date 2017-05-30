«Загнивающий путинский мордор»

Из хроники «неотвратимого загнивания» России всего за одну минувшую неделю



25 мая 2017 года в 06:33:41 UTC с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк боевыми расчетами Воздушно-космических сил России был осуществлен успешный пуск ракеты-носителя “Союз-2.1б” с разгонным блоком “Фрегат-М” Успешно осуществлен вывод на орбиту спутника системы предупреждения о ракетном нападении ЕКС-2 [Единая космическая система № 2] на борту.

28 мая 2017 года в Иркутске на аэродроме Иркутского авиационного завода (филиала ПАО «Корпорация «Иркут») состоялся первый полет первого летного опытного образца нового российского пассажирского самолета МС-21 — борта МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001).25 мая 2017 года на летно-испытательной станции ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») первый летный образец новейшего вертолета Ка-62 [регистрация RA-00000] совершил первый полноценный испытательный полет по полному профилю24 мая 2017 года в эллинге ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладок сразу трех пограничных кораблей двух пограничных сторожевых кораблей и одного патрульного судна ледового класса для Пограничной службы ФСБ России.Как сообщило ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), 22 мая 2017 года ПАО «Компания «Сухой» передала Министерству обороны России первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова (НАЗ) и направились к месту своей дислокации.27 мая 2017 года из Иркутска в состав авиации Балтийского флота вылетели два построенных Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО «Корпорация «Иркут» для Морской авиации ВМФ России многофункциональных истребителя Су-30СМ с синими бортовыми номерами «71» и «72». Самолеты построены ИАЗ по программе 2017 года и стали первыми Су-30СМ, переданными Морской авиации и министерству обороны России в целом в этом году.Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил о начале государственных испытаний новейшего российского ударного вертолета Ми-28НМ. Ми-28НМ — это модернизированная версия вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», который получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, а также обновленную систему управления и другое новейшее оборудование.

Источник: nnm.me