Главная » Политика, Творчество

«Загнивающий путинский мордор»

11:25. 30 мая 2017 Просмотров - 28 Один комментарий Опубликовал:

Из хроники «неотвратимого загнивания» России всего за одну минувшую неделю

«Загнивающий путинский мордор»

25 мая 2017 года в 06:33:41 UTC с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк боевыми расчетами Воздушно-космических сил России был осуществлен успешный пуск ракеты-носителя “Союз-2.1б” с разгонным блоком “Фрегат-М” Успешно осуществлен вывод на орбиту спутника системы предупреждения о ракетном нападении ЕКС-2 [Единая космическая система № 2] на борту.

«Загнивающий путинский мордор»

28 мая 2017 года в Иркутске на аэродроме Иркутского авиационного завода (филиала ПАО «Корпорация «Иркут») состоялся первый полет первого летного опытного образца нового российского пассажирского самолета МС-21 — борта МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001).
«Загнивающий путинский мордор»

25 мая 2017 года на летно-испытательной станции ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») первый летный образец новейшего вертолета Ка-62 [регистрация RA-00000] совершил первый полноценный испытательный полет по полному профилю
«Загнивающий путинский мордор»

24 мая 2017 года в эллинге ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладок сразу трех пограничных кораблей двух пограничных сторожевых кораблей и одного патрульного судна ледового класса для Пограничной службы ФСБ России.
«Загнивающий путинский мордор»

Как сообщило ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), 22 мая 2017 года ПАО «Компания «Сухой» передала Министерству обороны России первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова (НАЗ) и направились к месту своей дислокации.
«Загнивающий путинский мордор»

27 мая 2017 года из Иркутска в состав авиации Балтийского флота вылетели два построенных Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО «Корпорация «Иркут» для Морской авиации ВМФ России многофункциональных истребителя Су-30СМ с синими бортовыми номерами «71» и «72». Самолеты построены ИАЗ по программе 2017 года и стали первыми Су-30СМ, переданными Морской авиации и министерству обороны России в целом в этом году.
«Загнивающий путинский мордор»

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил о начале государственных испытаний новейшего российского ударного вертолета Ми-28НМ. Ми-28НМ — это модернизированная версия вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», который получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, а также обновленную систему управления и другое новейшее оборудование.

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что о нас думают враги
ALEKSANDER: Пипл, любит победные реляции, с упоением читает о силе Российской армии. С видом знатока даёт советы и кидает минусы всем - кто имеет отличное от него мнение или просто когда-то поставил ему самому «-» даже не читая материал обидчика. Этот ...
Решение демографической проблемы ЕС
Я читала эту новость еще в понедельник утром на испанских новостных порталах elmundo y elpais, и вот сегодня ее уже перевели на русский язык. Хорошо, что пару недель назад меня отговорили соглашаться на предложение от Medicos Sin Fronteras на работу в ...
Ушел из жизни Константин Павлович Петров
21 июля 2009 в 21-15 ушел из жизни Председатель Президиума Центрального Совета Всероссийской Политической партии “Курсом Правды и Единения” Константин Павлович Петров После тяжёлой продолжительной болезни 21 июля 2009 в 21-15 умер Константин Павлович ...
Приговор Путину и Медведеву
Данное видео не понравится тем кто уважает Путина и Медведева. К сожалению автор видео ролика "Приговор Путину и Медведеву" неизвестен... Источник http://via-midgard.info/
Обращение Светланы Пеуновой, подавшей в ФСБ заявление о госизмене Путина, Медведева и Сердюкова
Обращение ко всем пользователям интернета 16.11.10Родные мои соотечественники! По моему мнению, наша страна в очередной раз стоит на краю гибели, и дорога к нему вела нас все годы после перестройки. Ваши отклики говорят о том, что наши мнения совпадают. ...
На Северном флоте объявлена голодовка
Заработная плата не выплачивается более года, решения суда не выполняются, депутаты госдумы, правительство решить проблему не могут, в минобороны утверждают что «Долг Полностью ПОГАШЕН», чтобы не выплачивать деньги - ответчик, как и принято, сменил ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>